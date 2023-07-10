«Не хотела швырять ракетку! Думала, что упаду». Андреева объяснила скандал с судьёй

Уимблдон-2023 для Мирры Андреевой закончен на четвёртом круге. Это прекрасный результат для 16-летней теннисистки, но концовка матча с Мэдисон Кис омрачилась скандалом. Мирра, поскользнувшись, не удержала в руках ракетку, и судья на вышке наказал её штрафным очком. Американка получила матчбол и реализовала его.

После матча Мирра не стала пожимать руку судье, а на пресс-конференции объяснила свой поступок, а также высказалась по поводу решений судьи.

«Не хотела швырять ракетку! Если честно, думала, что упаду»

— Ваши мысли по поводу турнира?

— Это был потрясающий опыт, я играла потрясающие матчи. Впервые играла на траве. Довольна результатом, но в то же время расстроена и немного грустно. Надеюсь, в следующем году смогу лучше.

— Что изменилось во втором сете?

— Я просто продолжала играть. Но это теннис, женский теннис, так что… Она хорошо играла. Не могу сказать, что сделала что-то не так, я просто играла. До счёта 4:4, когда она сделала обратный брейк. Она хорошо играла, лучше меня, поэтому и победила.

— В концовке вы поскользнулись и выронили ракетку, но получили второе предупреждение. Я видел повтор, ужасное решение. Что думаете об этом?

— На мой взгляд, это спорный момент, потому что не знаю, какое решение было бы правильным. Она судья, она принимает решение. Но, если честно, я совсем не собиралась швырять ракетку. Я поскользнулась. Если честно, думала, что упаду.

Может, это действительно выглядело так, что я бросила ракетку, не знаю. Ещё не смотрела видео. Но она должна была принять решение и приняла такое. Вот и всё. Она приняла решение, сейчас матч уже окончен.

— Поэтому вы не пожали ей руку?

— Да, потому что посчитала, что она приняла неправильное решение. Поэтому я не захотела пожимать ей руку.

— А первое предупреждение, судья правильно его вынес?

— Да, первое предупреждение я заслужила. Я бросила ракетку, а это трава. После этого я проиграла сет. Я долго вела в счёте, немного расстроилась, поэтому бросила ракетку.

Здесь мне нечего сказать, она правильно дала предупреждение. Я и не жаловалась ей на этот счёт, ничего не сказала. В этом случае она приняла правильное решение.

— Вы говорили, что учитесь контролировать эмоции на корте. Вы разговаривали с тренерами или родителями о том, как это делать?

— Я ничего определённого не делала. Всё просто. Я просто много разговаривала сама с собой обо всём – об игре, о психологии. Думаю, сейчас я уже лучше. На корте, во время матча я не думаю о психологии, только об игре. Вот и всё.

«Федереру в юности тоже тяжело было справляться с эмоциями, я не одна такая»

— Вы говорили о том, как нащупали правильный ритм на траве. Вы впервые играли на Уимблдоне, когда всё уляжется, что главное вынесете для себя из турнира?

— Много хорошего было на этой неделе. Я не ожидала так далеко зайти на Уимблдоне, потому что впервые играла на траве, у меня совсем не было опыта. Я прошла квалификацию, это придало мне уверенности. Это был хороший опыт. Надеюсь, в следующем году я смогу выступить лучше. Посмотрим, получится ли.

— Из-за возраста к вам приковано много внимания. От вас многого ждут. Из истории российского тенниса Анна Курникова и Мария Шарапова совершили свои прорывы именно на Уимблдоне. Эти теннисистки вас вдохновляют?

— Когда Шарапова выиграла Уимблдон, ей было 16 или 17, не уверена. Я тогда ещё не родилась, поэтому не видела этот исторический момент.

Но просто потрясающе, что они обе сделали для тенниса. Хотелось бы мне увидеть этот момент, но никак.

— Как вы разговариваете с собой – садитесь и говорите?

— Звучит странно, но почти каждый день перед тем, как идти спать, я выключаю свет и просто разговариваю с собой о том, как прошёл день, обо всём. После «Ролан Гаррос» разговаривала об игре. Это мне помогло. Просто разговариваю, как говорила бы с мамой или тренером, но с собой. Это то же самое, но этот разговор слышишь только ты.

— Многие великие чемпионы в юные годы не могли сдерживать эмоции. Роджер об этом рассказывал, Энди Маррей. Вы об этом знали? Как думаете, это значит, что вам просто нужно время, чтобы привыкнуть к такому давлению в ответственные моменты?

— Знала, что Федереру подростком было тяжело справляться с эмоциями. Когда я была моложе, видела, что ему тоже было непросто. Я не одна такая.

Думала, что надо просто подождать, и всё само пройдёт. Но так это не работает. Надо работать над собой. Чем быстрее ты это уладишь, тем быстрее придут результаты. Я стала работать над собой сама с собой. Думаю, сейчас всё получается.

— Когда сегодня выключите свет и начнёте разговаривать с собой, что скажете? Что Мэдисон выиграла или что вы проиграли?

— Стараюсь об этом не думать. У меня много мыслей об этом матче, как могло быть. Но стараюсь об этом не думать. Я готовилась к тяжёлому матчу, старалась играть каждый розыгрыш. Старалась говорить себе, что будет тяжело. Если хочешь победить, надо играть каждое очко, как в начале матча. От розыгрыша к розыгрышу, потом это гейм. И посмотрим, кто выиграет.

— Вначале у неё было много невынужденных ошибок, вы следили за тем, как она повышает свой уровень? Надо быть начеку.

— Да, было много мыслей о том, что сейчас она промахивается, а что, если дальше перестанет? Что я буду делать тогда? У каждого игрока есть подобные мысли. Я стараюсь об этом не думать. Потом она показала отличный уровень, поэтому и выиграла.

Она мало промахивалась во втором и третьем сетах. Играла лучше, чем в первой партии. Молодец.

«На призовые планов нет, думаю, бóльшая часть пойдёт на теннис»

— Вы дошли до четвёртого круга, становитесь знаменитой. Готовы уже поздороваться с Энди Марреем, когда встретите его?

— Возможно. Сейчас я его здесь уже, наверное, не увижу, может, на US Open. Если увижу, то возможно (улыбается). По обстоятельствам. Посмотрим, но пока я не думаю, что буду готова. Может, через пару месяцев буду готова сказать «привет».

— Какие у вас планы на призовые? Побалуете себя чем-то?

— Сейчас нет никаких планов. Всё идёт родителям, они решат, что делать с деньгами. Думаю, большая часть пойдёт на теннис – билеты, оплату тренерам, на всё. Может, куплю себе что-то, пока не знаю (улыбается).

— Какие у вас дальше планы?

— Несколько дней буду отдыхать и не играть в теннис. Потом вернусь на грунт, сыграю в Лозанне WTA-250. Потом US Open.

— Вы впервые в Лондоне?

— Нет, не впервые. Может, сегодня съезжу в город. Но вряд ли, потому что у меня и здесь много дел. Посмотрим, какое вечером будет настроение, захочу я в город или нет.