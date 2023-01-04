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Уимблдон-2023, 1/4 финала, что нужно сделать Рублёву, чтобы победить Джоковича, история встреч, расклады, сетка

«Рублёв выходит на новый уровень!» Как Андрею победить Джоковича на Уимблдоне?
Кирилл Вейович
Что нужно сделать Рублёву, чтобы победить Новака
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Разбираем, что нужно сделать россиянину для ещё одной победы над великим чемпионом ТБШ.

Во вторник, 11 июля, Андрея Рублёва ожидает один из самых важных поединков в его карьере. Российский теннисист, вышедший в четвертьфинал Уимблдона, ещё никогда не добирался до 1/2 финала на «Шлемах». И сейчас сделать это будет ещё труднее, ведь в оппонентах значится 23-кратный чемпион мэйджоров Новак Джокович. Отметим, что почти треть своих побед на ТБШ серб заработал именно в Лондоне – он выигрывал Уимблдон семь раз. Однако в теннисе, как известно, возможно всё. И вторая ракетка России может одолеть даже такого грозного соперника, как Новак.

Уимблдон. Мужчины. Сетка

Джокович после победы над Хуркачем вышел в 14-й четвертьфинал королевского «Шлема». В целом это будет его 400-й матч в основной сетке ТБШ. По этому показателю Новак уступает лишь Роджеру Федереру (429) и Серене Уильямс (423). Рублёв, в свою очередь, сумел отметиться важным достижением в своей карьере после того, как в четвёртом раунде травяного мэйджора в пяти партиях одолел Александра Бублика: Андрей присоединился к девяти действующим теннисистам, которые пробивалась в четвертьфиналы на всех ТБШ. Днём позже к ним добавился и Даниил Медведев.

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36-летний уроженец Белграда находится в потрясающей форме. В своих первых трёх матчах в Лондоне Новак не отдал соперникам ни одного сета. Лишь в поединке с Хубертом Хуркачем серб дал слабину, отдав третью партию поляку после того, как доигровку матча перенесли на следующий день.

Путь Новака Джоковича к четвертьфиналу Уимблдона-2023:
Первый круг. Джокович (2) – Качин (68) – 6:3, 6:3, 7:6.
Второй круг. Джокович – Томпсон (70) – 6:3, 7:6, 7:5.
Третий круг. Джокович – Вавринка (88) – 6:3, 6:1, 7:6.
Четвёртый круг. Джокович – Хуркач (18-й в рейтинге / 17-й посев) – 7:6, 7:6, 5:7, 6:4.

Путь Андрея к четвертьфинальной игре травяного мэйджора нельзя назвать простым. 25-летнему уроженцу Москвы пришлось нелегко в каждой из четырёх встреч. Лишь на старте турнира россиянин в трёх партиях справился с Максом Пёрселлом из Австралии. В следующих матчах Рублёв отдавал своим соперникам хотя бы по одному сету, а в четвёртом круге с Александром Бубликом и вовсе затянул поединок в настоящий триллер. Во встрече с представителем Казахстана седьмой ракетке мира, кстати, удалось выполнить потрясающе эффектный удар.

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Путь Андрея Рублёва к четвертьфиналу Уимблдона-2023:
Первый круг. Рублёв (7) – Пёрселл (64) – 6:3, 7:5, 6:4.
Второй круг. Рублёв – Карацев (50) – 6:7, 6:3, 6:4, 7:5.
Третий круг. Рублёв – Гоффен (123) – 6:3, 6:7, 7:6, 6:2.
Четвёртый круг. Рублёв – Бублик (26-й в рейтинге / 23-й посев) – 7:5, 6:3, 6:7, 6:7, 6:4.

История очных противостояний

История личных встреч Новака и Андрея является не самой приятной по отношению к российскому теннисисту. За карьеру на официальных турнирах они встречались четыре раза – трижды победу праздновал именно серб. Стоит отметить, что единственное поражение в очных противостояниях Новак потерпел в финале домашних для себя соревнований в Белграде в 2022 году.

История личных встреч. Джокович – Рублёв – 3-1

ТурнирПокрытиеРаундПобедительРезультат
1Итоговый чемпионат ATP — 2021ХардГрупповой этапДжокович6:3, 6:2
2Белград-2022ГрунтФиналРублёв6:2, 6:7, 6:0
3Итоговый чемпионат ATP — 2022ХардГрупповой этапДжокович6:4, 6:1
4Australian Open — 2023ХардЧетвертьфиналДжокович6:1, 6:2, 6:4

Как видно из таблицы, игроки сражались между собой четырежды, в том числе два раза на групповой стадии Итогового турнира в Турине. Но всё же лучик надежды фанатам россиянина даёт пока его единственная победа над великим Новаком в прошлом сезоне в Белграде. Вот как объясняли успех Рублёва в том матче. По мнению вице-президента ФТР Алексея Селиваненко, Андрей был в лучшей форме, ну а Джоковича, как ни странно, подвела психология. «Выиграть турнир и победить в финале Новака – большое достижение. Не так много людей, которые сумели обыграть Джоковича в финале. Рублёв показал практически свой лучший теннис. Конечно, было видно, что Новаку тяжело даётся игра дома, чувствовалось – ответственность давила. Андрей же показал феноменальный теннис. В третьем сете он не дал Джоковичу шанса вернуться в игру. Спортсмен такого уровня, как Новак, использует малейший шанс, чтобы добиться своего. Тем более эта победа является примечательной», — говорил Селиваненко в интервью «Чемпионату».

Новак Джокович и Андрей Рублёв

Новак Джокович и Андрей Рублёв

Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Новая битва

Рублёв осознаёт, что в данный момент перед ним стоит одна из самых трудных задач, которые только могут быть в теннисе, — обыграть Джоковича на британской траве, где 23-кратному чемпиону мэйджоров не было равных целых семь раз. После победы над Бубликом Андрей отметил сильные стороны своего потенциального на тот момент соперника. «Честно говоря, я не думаю о достижениях Новака, потому что это его история. Он знает, что он один из лучших теннисистов мира, особенно здесь, на этом корте. Почему я должен думать о его достижениях? Мне нужно думать о себе и делать всё возможное. Новак — один из лучших, он не проигрывает в этом году, особенно на турнирах «Большого шлема». Он выиграл их все. Это самое сложное. У него идеальный теннис, очень быстрые ноги. Когда против вас играет теннисист с потрясающими ногами, который может отбить почти всё, нужно сыграть действительно отличный матч», — сказал Рублёв на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал Уимблдона.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Невероятную игру седьмой ракетки мира на травяном «Шлеме» оценили и отечественные эксперты. Так, заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон в положительном ключе сказал следующее. «Рублёв играет просто великолепно! Андрей на корте делает такие вещи, которые до него делали только три человека — Федерер, Надаль и Джокович! Подобного тенниса я не вижу у Зверева и Циципаса. Да даже у Алькараса. Рублёв выходит на новый уровень!» — заявил Камельзон в интервью «Чемпионату».

Сам же Джокович также хвалебно высказался о своём будущем оппоненте. «Андрей Рублёв – фантастический игрок, у которого один из лучших форхендов в мире. В его игре очень высокая интенсивность, что создаёт напряжённость на корте. При этом он чрезвычайно приятный парень. Очень приятная личность. Он невероятно усердно работал, чтобы попасть в топ-10, откуда не выходит в последние несколько лет. Он один из самых стабильных игроков на всех покрытиях. Я очень его уважаю. Был удивлён, узнав, что он ещё ни разу не выходил в полуфинал турнира «Большого шлема», что, очевидно, станет для него дополнительной мотивацией в нашем матче, вдохновит сыграть его в лучший теннис», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

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Так что может противопоставить звёздный россиянин своему более титулованному сопернику? Действительно, Рублёву нужно собрать всё воедино, чтобы не без оснований рассчитывать на победу над Джоковичем. Свои игровые моменты, физика, психология — если что-то из этого будет провисать, рассчитывать на успех будет очень тяжело. Возможным фактором успеха видятся и нестандартные тактические комбинации, которые, однозначно, будут в тактическом плане россиянина на игру. Мама Андрея Марина Марьенко, в свою очередь, сказала, что у её сына есть все шансы на победу, однако главным фактором, по её мнению, будет умение спортсмена справляться с собственными эмоциями. «Андрей в последнее время постоянно натыкается на Новака — сетка их всегда сводит. Будет интересно, если они снова встретятся. Новак — легенда, но пора бы уже навязать ему серьёзное, результативное сопротивление на траве. Это более чем реально. Андрей готов побороться, есть все шансы на победу. Сейчас нужно грамотно подойти к восстановлению перед матчем. Раньше Андрею не хватало сил на Джоковича из-за тяжёлых матчей. Главное, чтобы эмоционально Андрей был готов. Верю в победу!» — сказала Марьенко в интервью Sport24.

Четвертьфинал Уимблдона-2023 Андрей РублёвНовак Джокович состоится сегодня, 11 июля, и начнётся не ранее 17:00 мск. Следить за всеми событиями можно на «Чемпионате».

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