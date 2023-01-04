«Рублёв выходит на новый уровень!» Как Андрею победить Джоковича на Уимблдоне?

Во вторник, 11 июля, Андрея Рублёва ожидает один из самых важных поединков в его карьере. Российский теннисист, вышедший в четвертьфинал Уимблдона, ещё никогда не добирался до 1/2 финала на «Шлемах». И сейчас сделать это будет ещё труднее, ведь в оппонентах значится 23-кратный чемпион мэйджоров Новак Джокович. Отметим, что почти треть своих побед на ТБШ серб заработал именно в Лондоне – он выигрывал Уимблдон семь раз. Однако в теннисе, как известно, возможно всё. И вторая ракетка России может одолеть даже такого грозного соперника, как Новак.

Джокович после победы над Хуркачем вышел в 14-й четвертьфинал королевского «Шлема». В целом это будет его 400-й матч в основной сетке ТБШ. По этому показателю Новак уступает лишь Роджеру Федереру (429) и Серене Уильямс (423). Рублёв, в свою очередь, сумел отметиться важным достижением в своей карьере после того, как в четвёртом раунде травяного мэйджора в пяти партиях одолел Александра Бублика: Андрей присоединился к девяти действующим теннисистам, которые пробивалась в четвертьфиналы на всех ТБШ. Днём позже к ним добавился и Даниил Медведев.

36-летний уроженец Белграда находится в потрясающей форме. В своих первых трёх матчах в Лондоне Новак не отдал соперникам ни одного сета. Лишь в поединке с Хубертом Хуркачем серб дал слабину, отдав третью партию поляку после того, как доигровку матча перенесли на следующий день.

Путь Новака Джоковича к четвертьфиналу Уимблдона-2023:



Первый круг. Джокович (2) – Качин (68) – 6:3, 6:3, 7:6.

Второй круг. Джокович – Томпсон (70) – 6:3, 7:6, 7:5.

Третий круг. Джокович – Вавринка (88) – 6:3, 6:1, 7:6.

Четвёртый круг. Джокович – Хуркач (18-й в рейтинге / 17-й посев) – 7:6, 7:6, 5:7, 6:4.

Путь Андрея к четвертьфинальной игре травяного мэйджора нельзя назвать простым. 25-летнему уроженцу Москвы пришлось нелегко в каждой из четырёх встреч. Лишь на старте турнира россиянин в трёх партиях справился с Максом Пёрселлом из Австралии. В следующих матчах Рублёв отдавал своим соперникам хотя бы по одному сету, а в четвёртом круге с Александром Бубликом и вовсе затянул поединок в настоящий триллер. Во встрече с представителем Казахстана седьмой ракетке мира, кстати, удалось выполнить потрясающе эффектный удар.

Путь Андрея Рублёва к четвертьфиналу Уимблдона-2023:



Первый круг. Рублёв (7) – Пёрселл (64) – 6:3, 7:5, 6:4.

Второй круг. Рублёв – Карацев (50) – 6:7, 6:3, 6:4, 7:5.

Третий круг. Рублёв – Гоффен (123) – 6:3, 6:7, 7:6, 6:2.

Четвёртый круг. Рублёв – Бублик (26-й в рейтинге / 23-й посев) – 7:5, 6:3, 6:7, 6:7, 6:4.

История очных противостояний

История личных встреч Новака и Андрея является не самой приятной по отношению к российскому теннисисту. За карьеру на официальных турнирах они встречались четыре раза – трижды победу праздновал именно серб. Стоит отметить, что единственное поражение в очных противостояниях Новак потерпел в финале домашних для себя соревнований в Белграде в 2022 году.

История личных встреч. Джокович – Рублёв – 3-1

№ Турнир Покрытие Раунд Победитель Результат 1 Итоговый чемпионат ATP — 2021 Хард Групповой этап Джокович 6:3, 6:2 2 Белград-2022 Грунт Финал Рублёв 6:2, 6:7, 6:0 3 Итоговый чемпионат ATP — 2022 Хард Групповой этап Джокович 6:4, 6:1 4 Australian Open — 2023 Хард Четвертьфинал Джокович 6:1, 6:2, 6:4

Как видно из таблицы, игроки сражались между собой четырежды, в том числе два раза на групповой стадии Итогового турнира в Турине. Но всё же лучик надежды фанатам россиянина даёт пока его единственная победа над великим Новаком в прошлом сезоне в Белграде. Вот как объясняли успех Рублёва в том матче. По мнению вице-президента ФТР Алексея Селиваненко, Андрей был в лучшей форме, ну а Джоковича, как ни странно, подвела психология. «Выиграть турнир и победить в финале Новака – большое достижение. Не так много людей, которые сумели обыграть Джоковича в финале. Рублёв показал практически свой лучший теннис. Конечно, было видно, что Новаку тяжело даётся игра дома, чувствовалось – ответственность давила. Андрей же показал феноменальный теннис. В третьем сете он не дал Джоковичу шанса вернуться в игру. Спортсмен такого уровня, как Новак, использует малейший шанс, чтобы добиться своего. Тем более эта победа является примечательной», — говорил Селиваненко в интервью «Чемпионату».

Новак Джокович и Андрей Рублёв Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Новая битва

Рублёв осознаёт, что в данный момент перед ним стоит одна из самых трудных задач, которые только могут быть в теннисе, — обыграть Джоковича на британской траве, где 23-кратному чемпиону мэйджоров не было равных целых семь раз. После победы над Бубликом Андрей отметил сильные стороны своего потенциального на тот момент соперника. «Честно говоря, я не думаю о достижениях Новака, потому что это его история. Он знает, что он один из лучших теннисистов мира, особенно здесь, на этом корте. Почему я должен думать о его достижениях? Мне нужно думать о себе и делать всё возможное. Новак — один из лучших, он не проигрывает в этом году, особенно на турнирах «Большого шлема». Он выиграл их все. Это самое сложное. У него идеальный теннис, очень быстрые ноги. Когда против вас играет теннисист с потрясающими ногами, который может отбить почти всё, нужно сыграть действительно отличный матч», — сказал Рублёв на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал Уимблдона.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Невероятную игру седьмой ракетки мира на травяном «Шлеме» оценили и отечественные эксперты. Так, заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон в положительном ключе сказал следующее. «Рублёв играет просто великолепно! Андрей на корте делает такие вещи, которые до него делали только три человека — Федерер, Надаль и Джокович! Подобного тенниса я не вижу у Зверева и Циципаса. Да даже у Алькараса. Рублёв выходит на новый уровень!» — заявил Камельзон в интервью «Чемпионату».

Сам же Джокович также хвалебно высказался о своём будущем оппоненте. «Андрей Рублёв – фантастический игрок, у которого один из лучших форхендов в мире. В его игре очень высокая интенсивность, что создаёт напряжённость на корте. При этом он чрезвычайно приятный парень. Очень приятная личность. Он невероятно усердно работал, чтобы попасть в топ-10, откуда не выходит в последние несколько лет. Он один из самых стабильных игроков на всех покрытиях. Я очень его уважаю. Был удивлён, узнав, что он ещё ни разу не выходил в полуфинал турнира «Большого шлема», что, очевидно, станет для него дополнительной мотивацией в нашем матче, вдохновит сыграть его в лучший теннис», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Так что может противопоставить звёздный россиянин своему более титулованному сопернику? Действительно, Рублёву нужно собрать всё воедино, чтобы не без оснований рассчитывать на победу над Джоковичем. Свои игровые моменты, физика, психология — если что-то из этого будет провисать, рассчитывать на успех будет очень тяжело. Возможным фактором успеха видятся и нестандартные тактические комбинации, которые, однозначно, будут в тактическом плане россиянина на игру. Мама Андрея Марина Марьенко, в свою очередь, сказала, что у её сына есть все шансы на победу, однако главным фактором, по её мнению, будет умение спортсмена справляться с собственными эмоциями. «Андрей в последнее время постоянно натыкается на Новака — сетка их всегда сводит. Будет интересно, если они снова встретятся. Новак — легенда, но пора бы уже навязать ему серьёзное, результативное сопротивление на траве. Это более чем реально. Андрей готов побороться, есть все шансы на победу. Сейчас нужно грамотно подойти к восстановлению перед матчем. Раньше Андрею не хватало сил на Джоковича из-за тяжёлых матчей. Главное, чтобы эмоционально Андрей был готов. Верю в победу!» — сказала Марьенко в интервью Sport24.

Четвертьфинал Уимблдона-2023 Андрей Рублёв – Новак Джокович состоится сегодня, 11 июля, и начнётся не ранее 17:00 мск. Следить за всеми событиями можно на «Чемпионате».