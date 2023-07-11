«Так и надо». Реакция на заявление WTA о рукопожатиях украинок с россиянками и белорусками

Тема традиционного послематчевого рукопожатия неизменно оказывается на повестке дня, когда на корт выходят украинские теннисистки с одной стороны и российские либо белорусские — с другой. В принципе, все уже привыкли к тому, что украинки игнорируют процедуру, ставшую доброй традицией в теннисе. До поры до времени в WTA никак не комментировали поведение спортсменок, однако не могли остаться в стороне после нового скандала на Уимблдоне-2023, который случился по итогам матча Элины Свитолиной и Виктории Азаренко.

Что случилось

Напомним, Азаренко, потерпев поражение во встрече 1/8 финала, не стала ждать рукопожатия от Свитолиной, потому что украинка неоднократно говорила, что принципиально отказывается от послематчевой традиции. Однако болельщики решили, что это сама Виктория отказалась пожать руку Элине, и освистали белоруску.

Азаренко отметила, что не чувствует себя жертвой. «Жертва чего? Того, что кто-то не пожал мне руку? Я вас умоляю! Она не хочет пожимать руки россиянкам и белорускам. Я выразила уважение к её решению. Что мне надо было сделать, стоять и ждать?

Согласна, что это очень несправедливо. Я не могу контролировать болельщиков. Не уверена, что многие люди понимали, что происходит. Это было несправедливо. Что есть, то есть. Что я могу сделать? Да, я чувствую, что это было довольно стабильно в течение последних 18–19 месяцев. Я не сделала ничего плохого, но иногда ко мне продолжают относиться по-другому», – сказала Азаренко на пресс-конференции.

И ответила на вопрос о взаимоотношениях со Свитолиной. «Я знаю Элину очень давно. У меня всегда были с ней хорошие отношения. Сейчас такие обстоятельства, это то, что есть, и этим всё сказано», — добавила Виктория.

Прокомментировала случившееся и Свитолина. «Думаю, теннисные организации должны выступить с заявлением, что не будет рукопожатий между россиянами и белорусами с украинцами. Не знаю, может, людям непонятно. Так будет правильно», — сказала Элина на пресс-конференции после матча.

Своё мнение по ситуации высказали даже чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев и победительница Australian Open — 2023 Арина Соболенко.

«Это всё от недопонимания. Мне очень понравился ответ Вики на послематчевой пресс-конференции. Она сказала, что проявила уважение к решению Свитолиной не пожимать руки. Но сколько на корте №1 зрителей, 10 тысяч? Не все они знают контекст этой истории. Они просто увидели, что Вика не пожала руку, поэтому и освистали её. Мне понравился её ответ, она сказала, что это был великолепный матч, и предложила говорить о теннисе. Жаль, что её освистали ни за что, но люди просто не знали всей истории», — сказал Медведев на пресс-конференции.

«Это тяжёлая ситуация. Как сказала Элина, я думаю, что кто-то должен дать объявление в соцсетях, что рукопожатия не будет, чтобы игроки могли покидать корт без такого хейта. Да, думаю, объявление надо давать перед матчем, чтобы зрители знали, что рукопожатия не будет. Людям будет полезно знать, что происходит, что у отказа от рукопожатия есть причина», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

И лишь после этого в WTA высказали официальную позицию организации. «WTA с уважением относится к позиции украинских спортсменок, отказывающихся от традиционного рукопожатия с соперницами из России и Беларуси по окончании матча, так как это личное решение. У нас одни из лучших болельщиков в мире, и мы благодарны им за их страсть и самоотверженность, а также за понимание и уважение к спортсменам», — отмечается в заявлении.

Мнение Украины

Федерация тенниса Украины попросила у WTA дополнительных разъяснений. «Не могли бы вы, пожалуйста, также сделать заявление относительно «нейтральных» игроков и тренеров, поддерживающих российскую армию/правительство? Извините, но прошло уже четыре месяца с момента нашего обращения с просьбой разъяснить слова вашего генерального директора. Сколько ещё времени необходимо для размещения чёткого публичного сообщения? Заранее спасибо», — отмечается в посте организации в «Твиттере».

Как отреагировали в соцсетях

Решение WTA обнародовать свою позицию вызвало волну обсуждения в соцсетях. Вот лишь некоторые из комментариев.

«Именно такое заявление нужно делать перед каждым из подобных матчей, иначе ничего не получится. Люди, которые видят это заявление, и так прекрасно осведомлены о ситуации, а случайные зрители, которые смотрят теннис только две недели в году, скорее всего, не знают об этом», — отметил журналист из Tennis Updates.

«Но как внести ясность, чтобы избежать недоразумений и необоснованного освистывания в будущем? По крайней мере, на данный момент можно делать объявления о том, что послематчевого рукопожатия не будет», — задаётся вопросом и предлагает ответ журналист New York Times Кристофер Клэри.

«Если это и считается важным, то в любом случае с этим опоздали на год», — заметил Майк Диксон из Daily Mail.

«Судья на вышке всякий раз должен объявлять об этом», — считает журналист Саймон Кэмберс.

«Честно говоря, кажется, что этого слишком мало, да и слишком поздно. Кроме того, ранее Уимблдон ответил на просьбу Свитолиной, заявив, что не будет ничего предпринимать, что, на мой взгляд, является наихудшим сигналом в разрезе поведения случайных болельщиков», — заметил журналист Диего Барбьяни.

«Это происходит уже на протяжении 10 месяцев. Что ж, WTA хотя бы выступила с заявлением по этому поводу», — указал журналист Ubitennis Адам Аддикотт.

В четвертьфинале Уимблдона-2023 Свитолина сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек. Понятно, что там никакого скандала не будет — наоборот, мир, дружба, жвачка. А вот если Элина паче чаяния выйдет в финал, а из нижней половины сетки до решающего матча доберётся Соболенко… Сами понимаете.

Уимблдон 2023 года проходит с 3 по 16 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».