Рублёв vs Джокович в 1/4 финала Уимблдона! Сафиуллин сражается с Синнером. LIVE!

Во вторник на главном травяном турнире матчи проводят два представителя России. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на Уимблдоне. Во вторник начинается пора четвертьфиналов. В этот день будут проведены четыре матча в одиночном разряде – два у мужчин в нижней половине сетки и два у женщин в верхней. Андрей Рублёв (седьмой номер посева) сразится с 23-кратным чемпионом «Шлемов» Новаком Джоковичем, которого он уже однажды побеждал – в финале турнира в Белграде-2022. Роман Сафиуллин померится силами с итальянцем Янником Синнером (8). Кроме того, продолжает сражение на турнире первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, а также четвёртый номер посева – американка Джессика Пегула. Следите за всеми основными моментами игрового дня в нашем онлайне.