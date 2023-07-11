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Джокович, Рублёв, Свёнтек, Сафиуллин, Свитолина: онлайн-трансляция Уимблдона-2023, результаты, сетки, где смотреть

Рублёв vs Джокович в 1/4 финала Уимблдона! Сафиуллин сражается с Синнером. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Уимблдона-2023
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Во вторник на главном травяном турнире матчи проводят два представителя России. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на Уимблдоне. Во вторник начинается пора четвертьфиналов. В этот день будут проведены четыре матча в одиночном разряде – два у мужчин в нижней половине сетки и два у женщин в верхней. Андрей Рублёв (седьмой номер посева) сразится с 23-кратным чемпионом «Шлемов» Новаком Джоковичем, которого он уже однажды побеждал – в финале турнира в Белграде-2022. Роман Сафиуллин померится силами с итальянцем Янником Синнером (8). Кроме того, продолжает сражение на турнире первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, а также четвёртый номер посева – американка Джессика Пегула. Следите за всеми основными моментами игрового дня в нашем онлайне.

Уимблдон. Мужчины. Сетка
Уимблдон. Женщины. Сетка
Уимблдон (ж). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 15:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Элина Свитолина
76
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Уимблдон (м). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 16:30 МСК
Янник Синнер
8
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Роман Сафиуллин
92
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Уимблдон (м). 1/4 финала
11 июля 2023, вторник. 17:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Live Даниил Сальников

Накануне сошла с дистанции Мирра Андреева, хотя вела в матчем с Мэдисон Кис — 6:3, 4:1. Подробности в нашем обзоре.

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13:49 Даниил Сальников

Теперь в активе Даниила Медведева есть четвертьфиналы на всех четырёх ТБШ:

Все четвертьфиналы Даниила Медведева на «Шлемах»:
Australian Open — финал (2021, 2022)
«Ролан Гаррос» — 1/4 финала (2021)
Уимблдон — пока 1/4 финала (2023)
US Open — титул (2021), финал (2019), 1/2 финала (2020)
13:44 Даниил Сальников

Даниил Медведев одержал вчера 4-ю победу на турнире и впервые в карьере пробился в 1/4 финала Уимблдона. Подробности в нашем обзоре.

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О том, как прошёл вчерашний бурный день на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве.

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