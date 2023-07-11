Рублёв vs Джокович в 1/4 финала Уимблдона! Сафиуллин сражается с Синнером. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию девятого игрового дня на Уимблдоне. Во вторник начинается пора четвертьфиналов. В этот день будут проведены четыре матча в одиночном разряде – два у мужчин в нижней половине сетки и два у женщин в верхней. Андрей Рублёв (седьмой номер посева) сразится с 23-кратным чемпионом «Шлемов» Новаком Джоковичем, которого он уже однажды побеждал – в финале турнира в Белграде-2022. Роман Сафиуллин померится силами с итальянцем Янником Синнером (8). Кроме того, продолжает сражение на турнире первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши, а также четвёртый номер посева – американка Джессика Пегула. Следите за всеми основными моментами игрового дня в нашем онлайне.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Накануне сошла с дистанции Мирра Андреева, хотя вела в матчем с Мэдисон Кис — 6:3, 4:1. Подробности в нашем обзоре.
Теперь в активе Даниила Медведева есть четвертьфиналы на всех четырёх ТБШ:
Australian Open — финал (2021, 2022)
«Ролан Гаррос» — 1/4 финала (2021)
Уимблдон — пока 1/4 финала (2023)
US Open — титул (2021), финал (2019), 1/2 финала (2020)
Даниил Медведев одержал вчера 4-ю победу на турнире и впервые в карьере пробился в 1/4 финала Уимблдона. Подробности в нашем обзоре.
О том, как прошёл вчерашний бурный день на Уимблдоне, читайте в нашем прошлом лайве.
- 11 июля 2023
-
14:00
-
13:31
-
13:29
-
13:22
-
12:30
-
11:26
-
10:55
-
10:37
-
09:52
-
09:00
-
08:00
-
03:05
-
02:51
-
00:42
-
00:29
-
00:15
- 10 июля 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:17
-
23:10
-
22:56
-
22:50
-
22:31
-
22:24
-
22:21
-
22:15
-
21:51
-
21:40
-
21:36
-
21:26
-
21:16
-
21:09
-
21:03
-
20:55
-
20:41