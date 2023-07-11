1-я ракетка мира сенсационно проиграла украинке! Свёнтек рискует потерять своё лидерство

Во вторник, 11 июля, на Уимблдонском турнире началась пора четвертьфиналов. В этот день проходят четыре матча в одиночном разряде – два у мужчин в нижней половине сетки и два у женщин в верхней. Продолжила борьбу на турнире первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек. В соперницах у лидера рейтинга WTA была представительница Украины Элина Свитолина.

28-летняя уроженка Одессы приятно удивляет своих фанатов на британском «Шлеме». Вернувшись в тур после рождения ребёнка, Элина, которой в Лондоне дали уайлд-кард, уже на втором мэйджоре добирается до стадии четвертьфинала. Путь к нему у бронзового призёра токийской Олимпиады, ныне занимающей лишь 76-е место в женской мировой табели о рангах, был очень непростым. Самым лёгким по счёту и по игре для Свитолиной выдался стартовый поединок против легендарной Винус Уильямс, который она выиграла в двух сетах. Далее украинка в трёх партиях одолела Элисе Мертенс из Бельгии (6:1, 1:6, 6:1). В третьем круге королевского «Шлема» Элина обыграла победительницу Australian Open – 2020 Софью Кенин (7:6, 6:2), а в четвёртом раунде в невероятном триллере всё-таки сумела дожать двукратную чемпионку ТБШ, белоруску Викторию Азаренко (2:6, 6:4, 7:6). После этого противостояния украинка не смогла сдержать слёз. «Думаю, это самый счастливый момент в моей жизни после рождения дочери. Это было невероятно тяжело. Когда я проигрывала 0:2 во втором сете, то слышала, как зрители болели за меня. Мне почти хотелось заплакать. Ещё я думала о том, как много людей болеют за меня дома, на Украине. Это такие матчи, через которые нужно пройти. Я не могу жаловаться сейчас. Просто должна сражаться», — сказала Свитолина в интервью на корте.

А уже на пресс-конференции после матча с Азаренко уроженка Одессы высказалась о своей оппонентке по четвертьфиналу Уимблдона – именитой польке Иге Свёнтек. «Она великая чемпионка и отличный человек. Я действительно благодарна ей за поддержку украинцев и Украины, за то, что она делает всё, что в её силах, и громко говорит об этом. У неё тоже сегодня была большая битва. Честно говоря, не разговаривала ещё с тренером о плане на игру. Но завтра у меня будет тренировочный день, приоритетом будет восстановление. А уже затем я встречусь с тренером, мы обсудим план матча и будем искать способы победить Игу», — сказала Свитолина на пресс-конференции после встречи 1/8 финала Уимблдонского турнира.

Первая ракетка мира, к слову, в стартовых противостояниях в Лондоне никаких проблем не испытала. Ига катком прошлась по представительнице Китая Чжу Линь, испанке Соррибес-Тормо и хорватке Петре Мартич. Никто из этой тройки не смог забрать у Свёнтек ни одной партии. А вот в 1/8 финала мэйджора польке пришлось показывать всё на что она способно: она уступала олимпийской чемпионке Бенчич сет и уступала на своей подаче 5:6, 15:40, однако сумела спастись с двойного матчбола и перевернуть ход матча в свою пользу – 6:7, 7:6, 6:3. В преддверии игры со Свитолиной 22-летняя уроженка Варшавы подчеркнула, что её будущая соперница является опытным и очень терпеливым игроком. «Я думаю, это хорошо, что в туре есть такие хорошие игроки, как Свитолина, и у неё хорошие ценности. Я счастлива, что она вернулась, став матерью. Не знаю, насколько это тяжело, но уверена, что это действительно сложно. Да, я рада, что она показывает хорошую игру. Думаю, через два дня будет интересно. Я думаю, она из тех игроков, которые терпеливы. У неё достаточно опыта, чтобы обладать всеми необходимыми навыками для игры в обороне и нападении. Она выиграла так много крупных турниров. Она знает, как хорошо играть», — сказала Свёнтек на пресс-конференции после матча четвёртого круга Уимблдона-2023 с Белиндой Бенчич.

Стоит отметить, что история встреч Иги и Элины является небогатой. Теннисистки мерились силами на корте лишь однажды: в 2021 году в четвертьфинале грунтового «тысячника» в Риме сильнее была именно польская спортсменка со счётом 6:2, 7:5.

Неудивительно, что отчётный матч именно она начала с раннего брейка на правах фаворита поединка. Свёнтек повела со счётом 2:0 и, казалось бы, уже обеспечила себе комфортный задел в партии. Но Элина, известная своим бойцовским духом, не сдалась под напором нынешнего лидера женского рейтинга, вернувшись в сет и сравняв цифры на табло – 2:2. Затем Ига снова оторвалась на два гейма, поведя в партии со счётом 4:2 после первого получаса игры. Однако Свитолина не собиралась сдаваться: её активно поддерживал бокс, а сама украинка уже потихоньку нащупывала ключики к тому, как всё-таки справиться с первой ракеткой мира. При этом именно она диктовала игру, Элина же находилась в защите. Далее уроженка Варшавы просто поплыла. Сначала победительница Итогового чемпионата – 2018 удержала гейм на своей подаче, а затем и вовсе сделала брейк под ноль. Но и на этом она не остановилась, забрав оставшиеся два гейма в стартовой партии – 7:5. Четырёхкратная чемпионка ТБШ выглядела сама не своей, раз за разом взирая на свою команду после упущенных возможностей. При этом комментаторы быстро подметили интересный статистический факт после победы Свитолиной в сете: она проиграла лишь два поединка на ТБШ в карьере, взяв в матче стартовую партию (72 выиграла).

Элина Свитолина Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Далее в ход противостояния вмешался дождь. Матч прервался на 15 минут из-за того, что на центральном корте закрывали крышу. Как отмечали эксперты в соцсетях, этот факт, безусловно, должен был сыграть на руку Иге. Именно она снова сделала брейк в начале партии, но долгий период времени удержать лидерство у неё не получилось, сравняв счёт в ней – 3:3. Далее спортсменки шли буквально гейм в гейм, раз за разом брав геймы на своей подаче. Неудивительно, что исход партии решался на тай-брейке. Свитолина сделала один мини-брейк, вела со счётом 4:1 в «теннисном пенальти», однако не смогла дожать свою соперницу. Украинка упустила преимущество, позволив оппонентке сначала выровнять положение в сете, а затем и оставив его в свою пользу – 7:6 (7:5).

Ига Свёнтек Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Казалось бы, что Свёнтек уже подломила соперницу и исход матча уже определён. Однако Элина была не согласна с такими утверждениями. Если сначала полька и украинка взяли геймы на своей подаче, то дальше всё пошло по необычному сценарию. Свитолина повела с двойным брейком в решающей партии (4:1), и уже стало ясно: уроженку Одессы остановить практически невозможно. После этого сета Ига сумела взять лишь один гейм на своей подаче, а украинка спокойно довела матч до победы. 5:7, 7:5, 6:2 – именно с таким счётом завершился стартовый поединок вторника на центральном корте травяного ТБШ.

Эта победа стала для украинки седьмой над первыми ракетками мира. Таким образом, Свитолина пробилась в свой второй полуфинал британского мэйджора и третий в карьере на ТБШ. Она стала всего лишь пятой обладательницей уайлд-кард в Открытой эре, которой удалось пробиться в полуфинал «Шлема». За выход в решающий поединок Уимблдона-2023 Элина сразится с Маркетой Вондроушовой (Чехия). Ну а Свёнтек рискует потерять уже по итогам Уимблдона своё лидерство в рейтинге WTA. Судьба трона теперь в руках Арины Соболенко.