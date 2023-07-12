«Он будет фаворитом долгие годы». Медведев восхищён своим новым соперником на Уимблдоне

Четыре месяц назад Даниил уже побеждал Кристофера Юбэнкса, но с тех пор 27-летний американец добился абсолютно безумного прогресса.

По итогам вторника, 11 июля, в одиночных сетках взрослого Уимблдона остался последний представитель России. 27-летний Даниил Медведев впервые в карьере пробился в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема» и за выход в четвёрку лучших сразится со своим сверстником – американцем Кристофером Юбэнксом, который демонстрирует удивительный прогресс в нынешнем сезон и является одним из главных прорывов последнего времени.

Кристофер появился на свет 5 мая 1996 года в Атланте и, как и большинство американцев, начинал свой путь в профессионалы через студенческий спорт. На протяжении трёх лет Юбэнкс выступал за колледж университета Джорджии в родной Атланте. Он дважды признавался игроком года по версии Конференции Атлантического побережья – спортивной конференции колледжа, расположенной на востоке Америки. Далее Кристофер принял решение отказаться от выпускного года в родном колледже, чтобы получить право стать профессионалом.

В июле 2015 года в возрасте 19 лет Юбэнкс дебютировал в профессиональном туре, получив уайлд-кард на турнир в родной Атланте. В матче первого круга Кристофер угодил на опытного чеха Радека Штепанека, выступавшего на том турнире по правилу защищённого рейтинга. Уже доигрывавший Радек не оставил молодому американцу ни единого шанса, отдав за два сета всего четыре гейма – 6:2, 6:2.

Спустя год выступление в Атланте получилось для Кристофера более успешным по качеству показанной игры, но таким же по итоговому результату. Всё в том же первом круге на двух тай-брейках он проиграл соотечественнику Райлли Опелке – 6:7, 6:7. Годом спустя с третьей попытки Кристофер наконец расколдовал барьер первого раунда на родном турнире, обыграв Тейлора Фритца – 7:6, 6:4.

В том же сезоне Юбэнкс дебютировал на турнирах «Большого шлема». Организаторы US Open предоставили своему теннисисту уайлд-кард на домашний ТБШ, которым Кристофер воспользоваться не сумел, разгромно проиграв израильтянину Дуди Селе – 2:6, 4:6, 2:6. Время шло – уроженец Атланты постепенно взрослел – но заметного прогресса долгое время добиться никак не получалось.

В 2019-м Кристофер впервые сыграл в основной сетке ТБШ за пределами Америки. Он преодолел квалификацию в Мельбурне, однако дальше в первом круге смог взять только один сет у грузина Николоза Басилашвили. Через год ситуация повторилась, и в сентябре 2020-го Юбэнкс выступил в основной сетке US Open, правда, только в парном разряде. Уайлд-кард в основу домашнего ТБШ получили другие американцы, так как от Кристофера устали ждать прорыва даже в родной Америке.

Кристофер Юбэнкс Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В 2021-м ситуация радикальным образом не изменилась. На тот момент уже 25-летний американец сумел пройти квалификацию US Open, чтобы в первом круге зацепить один сет у Фрэнсиса Тиафо. Нельзя сказать, что Кристофер вообще не добивался никаких успехов. Но все они были на «челленджер» или вообще на «фьючерсах». На уровне ATP дела у Юбэнкса продолжали складываться из рук вон плохо. К концу 2021-го он занимал место во второй сотне мирового рейтинга (160), имея пять побед за карьеру на турнирах ATP. Не титулов. Просто побед в отдельных матчах. И это к 25 годам.

В 2022-м Юбэнкс приплюсовал к этому результату ещё четыре выигранных матча в профессиональном туре за весь год. В их числе была первая победа на турнире «Большого шлема». На домашнем US Open он обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро, а затем в трёх сетах уступил 11-му сеяному итальянцу Яннику Синнеру. Положение американца в рейтинге на конец года улучшилось, но незначительно – 123-я позиция на 26 декабря 2022-го.

К чести Кристофера, необходимо отметить, что подобные неудачи не сломали спортсмена. Он продолжал упорно работать над собой и верил, что его время ещё придёт. Долгожданный прорыв ждал одного из самих высокорослых спортсменов (рост американца составляет 201 см) на «Мастерсе» в Майами. В марте 2023 года Юбэнкс в очередной раз преодолел квалификацию, однако на этом не остановился. Он одержал четыре победы подряд и добрался до четвертьфинала, где его ждал как раз Медведев. Россиянин одержал непростую победу — 6:3, 7:5, а затем прокомментировал выступление соперника.

«Знаю его, я же играл «челленджеры». У меня, правда, только один титул, хотя я сыграл 30 или 40 турниров. Да, титулов АТР у меня больше. Уровень сложен. Каждый знает, как играть: разница заключается в последовательности.

Если Крису удастся сыграть так, как он сыграл на этом турнире, он будет подниматься всё выше и выше. Вы никогда не знаете, значит ли это, что он будет в топ-10, топ-50. Каждый из топ-300 может иметь классную неделю. Это вопрос стабильности», — сказал Медведев в интервью на корте.

Пожалуй, всего четыре месяца назад имя этого двухметрового американца впервые по-настоящему прогремело в туре. Та самая стабильность, о которой говорил Медведев, к Юбэнксу пришла не сразу. Но здесь уже важно отметить, что в следующие несколько месяцев ему катастрофически не везло со жребием. Во втором круге Женевы он напоролся на Александра Зверева, в первом круге «Ролан Гаррос» — на Хольгера Руне, а в первом круге Галле – на Хуберта Хуркача. Того самого поляка, который впоследствии на Уимблдоне за четыре сета лишь однажды отдал свою подачу Новаку Джоковичу.

Никого из этих соперников Кристофер обыграть не сумел, но на Мальорке к нему пришла компенсация. На последнем подготовительном турнире перед Уимблдоном 27-летний американец выиграл пять матчей кряду и завоевал свой первый титул на уровне ATP. В финальном поединке в двух сетах Кристофер разгромил француза Адриана Маннарино.

«Это значит для меня мир. Это просто значит для меня целый мир! Вся моя тяжёлая работа, которую я провёл, все взлёты и падения в моей карьере — всё это привело меня в эту точку. Это свидетельство тяжёлой работы. Сейчас хочу работать гораздо более усиленно, чтобы почувствовать это ещё и ещё раз.

Я никогда ранее не играл в основе Уимблдона, это будет мой дебют. И я поеду на Уимблдон с моим первым титулом ATP. Если бы кто-то в прошлый четверг сказал мне, что это произойдёт, не поверил бы. Но вот я стою здесь и с нетерпением жду возможности сыграть на Уимблдоне во вторник», — говорил невероятно счастливый спортсмен после победы, к которой шёл всю свою жизнь.

Кристофер Юбэнкс Фото: Из личного архива Кристофера Юбэнкса

Одухотворённый первым большим титулом в карьере Кристофер приехал в столицу Англии и продолжил творить. Начав дебютный Уимблдон в статусе 75-й ракетки мира, Юбэнкс продолжил победную серию, выиграв ещё четыре матча. Самые рейтинговые победы пришли к нему сначала во втором круге (был обыгран Кэмерон Норри), а затем в четвёртом – со счёта 1:2 по партиям был переигран грек Стефанос Циципас.

«Очень тяжёлый соперник. Мы с тренером говорим, что он показывает тотальный теннис. Ничего не боится, просто идёт вперёд. Наносит очень быстрые удары, при первой возможности выходит к сетке. Сильно подаёт.

Я давно его знаю, и в этом году он смог найти что-то такое, чего раньше у него не было. Это стабильность во всём. После первого титула у тебя вырастают крылья, по нему это видно. Сейчас кажется, что он долгие годы будет фаворитом. Но наверняка сказать никогда нельзя. Пока же он играет великолепно», — ещё после своей победы над венгром Мартоном Фучовичем в третьем круге турнира Медведев рассыпался в комплиментах в адрес Юбэнкса, который на тот момент даже не обыграл Циципаса.

Кристофер Юбэнкс Фото: Из личного архива Кристофера Юбэнкса

Последовавшая победа над пятым сеяным Уимблдона стала самой рейтинговой в карьере Кристофера. Текущая победная серия американца насчитывает уже девять матчей. И как тут не вспомнить о той статистике, о которой мы вспоминали выше. За период с 2015-го по конец 2022-го он выиграл всего девять матчей на уровне ATP. Столько же, сколько за последние три недели.

Сегодня, 12 июля, поймавший грандиозный кураж Юбэнкс во второй раз в этом сезоне сразится с Медведевым. В очной дуэли два 27-летних теннисиста разыграют место в полуфинале Уимблдона. Эта игра состоится вторым запуском на корте № 1 и начнётся приблизительно в 17:00 мск после игры между американкой Мэдисон Кис и белоруской Ариной Соболенко (15:00).

«Я, наверное, в пятый или шестой раз играю на Уимблдоне, и у меня не было больших успехов. Но я никогда не проигрывал на корте №1. Жаль, что в четвертьфинале мне, наверное, придётся играть на Центральном корте», — говорил Медведев после выхода в четвертьфинал английского «Шлема».

Что ж, организаторы травяного турнира «Большого шлема» прислушались к пожеланиям российского спортсмена и поставили его на любимый корт, где теперь Даниил и сыграет с Юбэнксом.