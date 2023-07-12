Медведев остался один за всех! Что происходит на Уимблдоне

Во вторник, 11 июля, на самом известном в мире турнире на траве начались четвертьфиналы. Было проведено четыре матча одиночного разряда – два у мужчин в нижней половине сетки и два у женщин в верхней. В них участие приняли и два россиянина. Но обо всём по порядку.
Итоги девятого дня. 11 июля, вторник
У мужчин в каждом поединке этого дня играл россиянин. Роман Сафиуллин сумел сравнять счёт по сетам в матче с Янником Синнером, но в дальнейшем итальянец смог прибавить и одержать победу в четырёх сетах. Тем не менее по итогам этого турнира Роман взлетит на рекордное для себя 43-е место в рейтинге ATP.
Андрею Рублёву тоже удалось дать бой Новаку Джоковичу. Россиянин даже повёл по сетам – 1:0, но чем дольше продолжался матч, тем больше и больше становилось преимущество знаменитого серба. В итоге 23-кратный чемпион «Шлемов» тоже одержал победы в четырёх сетах и пробился в полуфинал, где сыграет с Синнером.
Синнер (Италия, 8) – Сафиуллин (Россия) – 6:4, 3:6, 6:2, 6:2.
Джокович (Сербия, 2) – Рублёв (Россия, 7) – 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.
У женщин до этой стадии сумели добраться обе представительницы топ-4 посева в этой половине сетки – Ига Свёнтек (1) и Джессика Пегула (4). Однако обе до полуфинала так и не добрались. Американку остановила чешка Маркета Вондроушова, а польскую теннисистку – украинка Элина Свитолина, попавшая в основу турнира благодаря уайлд-кард от организаторов. После этого схода в 1/4 финала Ига Свёнтек рискует лишиться звания первой ракетки мира, если её единственная конкурентка за лидерство Арина Соболенко доберётся на турнире до финала.
Вондроушова (Чехия) – Пегула (США, 4) – 6:4, 2:6, 6:4.
Свитолина (Украина, WC) – Свёнтек (Польша, 1) – 7:5, 6:7, 6:2.
Матчи 10-го дня. 12 июля, среда
В среду, 12 июля, должны завершиться четвертьфиналы. Последний россиянин, оставшийся в одиночной сетке – Даниил Медведев (3) – сразится с американцем Кристофером Юбэнксом. Другую пару составили Карлос Алькарас (1) и Хольгер Руне (6).
16:30 мск. Медведев (Россия, 3) – Юбэнкс (США)
17:00. Алькарас (Испания, 1) – Руне (Дания, 6)
У женщин на корт выйдут теннисистки из нижней половины сетки. Белоруске Арине Соболенко (2) попробует помешать американка Мэдисон Кис (25), а прошлогодняя чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина (3) будет сражаться с финалисткой того года Онс Жабер (6).
15:00 мск. Кис (США, 25) – Соболенко (Беларусь, 2)
15:30. Жабер (Тунис, 6) – Рыбакина (Казахстан, 3)
Уимблдон проходит с 3 по 16 июля в Лондоне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».
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