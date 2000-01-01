Корнеева и Дёмин уже в 1/4 юниорского Уимблдона. Все достижения юниоров СССР и России

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Все чемпионы юниорского Уимблдона из СССР и России
Все чемпионы юниорского Уимблдона из СССР и России
Собрали всех наших игроков, выигрывавших травяной ТБШ по юниорам.
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Алина Корнеева (16 лет) и Ярослав Дёмин (17 лет) вышли в 1/4 юниорского Уимблдона. Корнеева — чемпионка юниорских AO и РГ-2023, а Дёмин выиграл юниорский «РГ» в паре. А кто из наших побеждал на Уимблдоне?
Алина Корнеева (16 лет) и Ярослав Дёмин (17 лет) вышли в 1/4 юниорского Уимблдона. Корнеева — чемпионка юниорских AO и РГ-2023, а Дёмин выиграл юниорский «РГ» в паре. А кто из наших побеждал на Уимблдоне?
Тоомас Лейус — чемпион (1959)
Тоомас Лейус — чемпион (1959)
В 1974 году на почве ревности убил свою жену и был приговорён к восьми годам лишения свободы, из которых отбыл три. В 2009 году вошёл в Зал российской теннисной славы. Сейчас Лейусу 81 год.
Александр Метревели — финалист (1962)
Александр Метревели — финалист (1962)
В 1973 году дошёл до финала взрослого Уимблдона. Работает спортивным комментатором. Сейчас Метревели 78 лет.
Владимир Коротков — чемпион (1965—1966), финалист (1964)
Владимир Коротков — чемпион (1965—1966), финалист (1964)
По окончании карьеры занимался тренерской работой. В 1996 году вышел на пенсию. В 2014 году вошёл в Зал российской теннисной славы. 23 апреля отметил 75-летний юбилей.
Андрей Кузнецов — чемпион (2009)
Андрей Кузнецов — чемпион (2009)
Последний матч провёл на челленджере в июле 2022 года. Тренирует Романа Сафиуллина, четвертьфиналиста Уимблдона-2023.
Анна Дмитриева — финалистка (1958)
Анна Дмитриева — финалистка (1958)
По окончании карьеры стала комментатором. Регулярно даёт экспертные комментарии на «Чемпионате». Сейчас Дмитриевой 82 года.
Галина Бакшеева — чемпионка (1961—1962)
Галина Бакшеева — чемпионка (1961—1962)
По окончании карьеры стала тренером. В 2015 году вошла в Зал славы украинского тенниса. Скончалась в декабре 2019 года в возрасте 74 лет.
Ольга Морозова — чемпионка (1965)
Ольга Морозова — чемпионка (1965)
В 1974 году дошла до финалов взрослых «Ролан Гаррос» и Уимблдона, а также выиграла «РГ» в парном разряде. По окончании карьеры работала тренером. В 1990-е годы вместе с семьёй жила и работала в Великобритании. Сейчас Морозовой 74 года.
Марина Крошина — чемпионка (1971), финалистка (1970)
Марина Крошина — чемпионка (1971), финалистка (1970)
После победы на Уимблдоне переехала из Алма-Аты в Донецк. По окончании карьеры — на тренерской работе. В 2000 году в возрасте 47 лет покончила жизнь самоубийством в Киеве. В 2011 году вошла в Зал российской теннисной славы (посмертно).
Наталья Чмырёва — чемпионка (1975—1976)
Наталья Чмырёва — чемпионка (1975—1976)
По окончании карьеры стала тренером. Ушла из жизни в августе 2015 года в возрасте 57 лет.
Наталья Зверева — чемпионка (1986—1987)
Наталья Зверева — чемпионка (1986—1987)
В 1988 году дошла до финала взрослого «Ролан Гаррос». Была пятой ракеткой мира. Выиграла 20 ТБШ в паре и в миксте. В 2010 году вошла в Международный зал теннисной славы.
Лейла Месхи — финалистка (1986)
Лейла Месхи — финалистка (1986)
Завоевала пять титулов WTA в одиночном разряде. Была 12-й ракеткой мира. Возглавляет теннисную академию своего имени в Тбилиси.
Елена Макарова — финалистка (1991)
Елена Макарова — финалистка (1991)
По окончании карьеры стала тренером. Работала, в частности, с Маргаритой Бетовой (в девичестве Гаспарян).
Лина Красноруцкая — финалистка (1999)
Лина Красноруцкая — финалистка (1999)
В 17 лет дошла до четвертьфинала взрослого «Ролан Гаррос». Закончила карьеру в 2005 году в возрасте 20 лет из-за болезни. Работала тренером и комментатором.
Динара Сафина — финалистка (2001)
Динара Сафина — финалистка (2001)
Была первой ракеткой мира. Трижды доходила до финалов ТБШ. Закончила карьеру в 2011 году в 25 лет. Работала тренером и комментатором.
Вера Душевина — чемпионка (2002)
Вера Душевина — чемпионка (2002)
В финале того турнира победила Марию Шарапову. В 2005 году в составе сборной России выиграла Кубок Федерации. Закончила карьеру в 2017 году в возрасте 30 лет.
Мария Шарапова — финалистка (2002)
Мария Шарапова — финалистка (2002)
Самая успешная российская теннисистка. Пятикратная чемпионка ТБШ, бывшая первая ракетка мира, победительница 36 турниров WTA. В 2016—2017 годах отбыла 15-месячную дисквалификацию за допинг (мельдоний). В феврале 2020 года завершила карьеру.
Анна Чакветадзе — финалистка (2003)
Анна Чакветадзе — финалистка (2003)
Завоевала восемь титулов WTA. Была пятой ракеткой мира. Дважды брала Кубок Федерации в составе сборной России. Закончила карьеру в 2013 году в 26 лет. Работала комментатором.
Ирина Хромачёва — финалистка (2011)
Ирина Хромачёва — финалистка (2011)
В последнее время чаще играет на челленджерах. Завоевала два титула WTA в парном разряде. Дошла до четвертьфинала парного US Open — 2018.
Софья Жук — чемпионка (2015)
Софья Жук — чемпионка (2015)
Последний матч провела в 2019 году. В 2020-м в возрасте 19 лет объявила о завершении карьеры из-за проблем со спиной. Проживает в Майами, занимается бизнесом.
Анна Блинкова — финалистка (2015)
Анна Блинкова — финалистка (2015)
Победительница одного турнира WTA. 40-я ракетка мира. На Уимблдоне-2023 дошла до третьего круга, где проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко.
Анастасия Потапова — чемпионка (2016)
Анастасия Потапова — чемпионка (2016)
Победительница двух турниров WTA. 23-я ракетка мира. На Уимблдоне-2023 дошла до третьего круга, где проиграла 16-летней соотечественнице Мирре Андреевой.
А кто из чемпионов по юниорам играл на взрослом Уимблдоне-2023?
А кто из чемпионов по юниорам играл на взрослом Уимблдоне-2023?
Мужчины: Жереми Шарди (Франция, 2005), Григор Димитров (Болгария, 2008), Мартон Фучович (Венгрия, 2010), Денис Шаповалов (Канада, 2016), Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 2017).
Женщины: Белинда Бенчич (Швейцария, 2013), Елена Остапенко (Латвия, 2014), Анастасия Потапова (Россия, 2016), Клэр Лю (США, 2017), Ига Свёнтек (Польша, 2018).
Женщины: Белинда Бенчич (Швейцария, 2013), Елена Остапенко (Латвия, 2014), Анастасия Потапова (Россия, 2016), Клэр Лю (США, 2017), Ига Свёнтек (Польша, 2018).
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