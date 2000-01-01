Корнеева и Дёмин уже в 1/4 юниорского Уимблдона. Все достижения юниоров СССР и России

Тоомас Лейус — чемпион (1959)

В 1974 году на почве ревности убил свою жену и был приговорён к восьми годам лишения свободы, из которых отбыл три. В 2009 году вошёл в Зал российской теннисной славы. Сейчас Лейусу 81 год.