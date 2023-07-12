Одна победа до 1-й строчки! Соболенко уже в полуфинале Уимблдона и может сместить Свёнтек

В среду, 12 июля, на Уимблдонском турнире должны завершиться все четвертьфиналы. В этот день в программе соревнований должны пройти четыре матча в одиночном разряде – два у мужчин в верхней половине сетки и два у женщин в нижней. Среди представительниц слабого пола первыми на корт №1 вышли вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница США Мэдисон Кис, которая занимает 18-е место в женской мировой табели о рангах.

Лондонский жребий оказался благосклонным для 25-летней уроженки Минска. На старте травяного «Шлема» ей выпало играть с не самой известной Панной Удварди из Венгрии, которую белоруска закрыла уверенно в двух сетах (6:3, 6:1), Далее Арина добилась непростой волевой победы над Варварой Грачёвой, которая совсем недавно стала выступать за Францию (2:6, 7:5, 6:2). В третьем раунде Соболенко не испытала проблем в игре с россиянкой Анной Блинковой (6:2, 6:3), а за выход в четвертьфинал справилась с её соотечественницей Екатериной Александровой. Стоит отметить, что в противостоянии с 28-летней уроженкой Челябинска белоруска и вовсе смогла повесить «баранку» сопернице во второй партии.

Соперница второй ракетки мира, Мэдисон Кис, подошла к четвертьфинальному противостоянию Уимблдона-2023 с ней в хорошей форме. Нынешняя июньская статистика выступлений в одиночном разряде оказалась весьма радужной для знаменитой американки: в преддверии Уимблдона она взяла «пятисотник» в Истбурне, а победная серия до поединка с первой ракеткой Беларуси составляла девять встреч. В своих первых трёх играх на королевском мэйджоре 28-летняя уроженка Рок-Айленда не потеряла ни партии.

Однако в битве с юным российским дарованием Миррой Андреевой у звёздной представительницы США, которая восемь лет назад уже играла в 1/4 финала травяного «Шлема», возникли очень большие проблемы. Кис уступала 16-летней сопернице со счётом 3:6, 1:4, но всё же сумела перевернуть ход матча и оставить его за собой. Естественно, на результат игры повлияло и эмоциональное состояние нового отечественного дарования в решающем сете, а также возможная ошибка арбитра в ключевой момент встречи, но нельзя не отметить и характер самой Мэдисон, которая не обращала внимания на происходящее и спокойно выполнила свою работу.

История личных противостояний между Соболенко и Кис является не самой богатой: до встречи на британских кортах соперницы лишь дважды мерились силами на корте. И если первая встреча девушек в Цинциннати-2018 осталась именно за тогда ещё совсем неопытной и только начинавшей своё будущее восхождение на топ-уровень Ариной (6:3, 6:4), то во втором поединке всё было совсем по-другому. На травяном турнире WTA-500 в Берлине в 2021 году у представительницы «звёздно-полосатых» получилось взять реванш. 6:4, 1:6, 7:5 – именно с таким счётом закончилась битва в немецкой столице в пользу американки.

При этом перед матчем белорусская прима решила поделиться мнением о будущей сопернице. «Мэдисон очень агрессивный игрок. Её удар справа может быть действительно раздражающим. Она добивается на самом деле больших успехов. Подаёт действительно хорошо и демонстрирует довольно быструю игру. Она действительно сложный соперник, с которым можно играть. Думаю, это будет великая битва. Я с нетерпением жду этого матча», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Отчётный поединок знаменитая минчанка начала очень уверенно. Белоруска с ходу сделала брейк, оторвавшись от американки на два гейма. Затем обе спортсменки брали геймы на своей подаче, однако на одном взятом гейме на приёме Арина не остановилась: при счёте 3:1 последовал ещё один брейк от белоруски. После этого Кис, которую явно что-то беспокоило, решила прибегнуть к использованию медицинской помощи, которую американке оказали в перерыве. Впоследствии Мэдисон смогла взять лишь один гейм в стартовой партии. С третьего сетбола Соболенко оставила её за собой – 6:2.

Арина Соболенко Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Вторая партия началась несколько по другому сценарию. Соперницы не подпускали друг друга до брейк-пойнтов до счёта 3:2, однако при счёте 3:2 первой в сете чужую подачу взяла именно американка. Удалось Кис сделать это со второй попытки. Но закрепить брейк у уроженки Рок-Айленда не получилось: уже в следующем гейме американка отдала свою подачу, а затем и вовсе поплыла, отдав ещё три гейма подряд. Стоит отметить, что в девятом гейме сета Кис вела со счётом 40:0. 6:2, 6:4 – именно с таким счётом вторая ракетка мира забрала стартовый матч игрового дня в женском одиночном разряде.

Таким образом, Соболенко вышла в свой третий полуфинал на ТБШ в 2023 году – белоруска является единственной в WTA-туре, которой удалось сделать подобное. Арине осталось выиграть всего лишь один поединок, чтобы сместить Игу Свёнтек с теннисной вершины. Даже при условии поражения в финале набранных очков будет достаточно, чтобы обогнать польку в женской мировой табели о рангах и стать первой ракеткой мира, чего ранее уроженке Минска никогда не удавалось. За выход в финал Уимблдона-2023 Соболенко сразится с победителем пары Елена Рыбакина (Казахстан) – Онс Жабер (Тунис).