Есть реванш! Рыбакина не защитила титул на Уимблдоне, провалив третий сет в матче с Жабер

Москвичка Елена Рыбакина, представляющая в WTA-туре Казахстан, продолжает защиту титула на Уимблдоне. 24-летняя спортсменка уверенно дошла до четвертьфинальной стадии. Это радует, так как на предыдущих турнирах у Елены были проблемы со здоровьем, мешавшие ей выступать в полную силу – приходилось даже сниматься.

«Чувствую ли себя сейчас как чемпионка Уимблдона? Чувствую себя по-другому по сравнению с началом года просто потому, что показываю хорошие результаты. Прошлый год я закончила не так, как хотелось бы. В этом году ощущения, конечно, отличаются от прошлогодних. Не только на Уимблдоне, но и вообще из-за результатов, из-за того, как я начала год.

Сейчас я чувствую себя гораздо лучше и увереннее, выходя на Центральный корт. Не так, как в первом раунде. Дело было в атмосфере, нервах первого матча, надо было привыкнуть к траве, сыграть здесь несколько матчей. Сейчас психологически я лучше себя чувствую, физически тоже хорошо. Надеюсь продолжать в том же духе», – говорила Рыбакина.

По личным встречам счёт равный — 2-2. Рыбакина выигрывала в 2019 году в Ухане (на харде) и, конечно, в прошлогоднем финале Уимблдона (3:6, 6:2, 6:2). Жабер же дважды победила в 2021-м — правда, в полуфинале турнира в Чикаго Елена отказалась от продолжения борьбы в середине второй партии, уступив перед этим первый сет.

Прошлогодний финал добавлял отчётному противостоянию дополнительной интриги. Это был первый титул турниров «Большого шлема» для Рыбакиной, поэтому сложная победа над Жабер в трёх сетах точно запомнится казахстанской теннисистке навсегда. И вот теперь судьба снова свела Елену и Онс на травяных кортах Лондона, но уже на другой стадии.

В первом сете при счёте 3:2 девушки уже успели обменяться брейками, при этом взяв чужие подачи под ноль. В действиях обеих теннисисток на старте прослеживалась какая-то нервозность и нестабильность.

Казалось, при счёте 5:5 туниска, выиграв подачу Рыбакиной, заберёт партию, но Рыбакина сумела довести дело до тай-брейка, в итоге выиграв его. В целом невероятно упорный сет получился. В самой концовке, повторимся, Онс смогла сделать важный брейк, но подачу не удержала. Елена явно разыгралась, стала играть быстрее и глубже. При этом по ходу партии Онс оставляла более цельное впечатление. Жабер чисто выиграла 12 очков и допустила восемь ошибок, у Рыбакиной — шесть и семь соответственно.

Елена Рыбакина проиграла Онс Жабер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете девушки поочерёдно брали свои подачи, а для Жабер и вовсе цена каждой ошибки была высока. Дело постепенно шло ко второму тай-брейку подряд, но тут Елена неожиданно провалилась на своей подаче при счёте 5:4 в пользу соперницы. У туниски отличная статистика в этой партии: 14 ударов навылет и три ошибки, а также пять успешных выходов к сетке из пяти.

В третьей партии Жабер сперва выиграла первый гейм, а затем под ноль забрала подачу Елены – Рыбакина очень много ошибалась. К тому же перестала работать мощная первая подача москвички. При счёте 3:1 в пользу туниски у казахстанской спортсменки был шанс сделать брейк, но соперница спасла гейм и повела 4:1. Елена совсем расклеилась, следом не сумев нормально подать – Онс буквально замучила соперницу. В итоге Жабер разгромила Рыбакину со счётом 6:1 и вышла в полуфинал Уимблдона, где сыграет с Ариной Соболенко. Увы, но Елена Рыбакина не смогла защитить прошлогодний титул.