Как же так? Соболенко могла стать 1-й ракеткой мира, но провалила концовку полуфинала

В карьере Онс Жабер нет ни одного выигранного титула «Большого шлема», хотя в прошлом году туниска была дважды близка к заветной мечте: она дошла до финалов Уимблдона и US Open, где уступила Елене Рыбакиной и Иге Свёнтек. Накануне Жабер взяла у Рыбакиной реванш в четвертьфинале.

Сегодняшняя соперница Онс – Арина Соболенко – уже успела выиграть Открытый чемпионат Австралии, но на Уимблдоне никогда не доходила даже до финала. Полуфинал – лучшее достижение белоруски на лондонских кортах. Вчера Арина не оставила шансов Мэдисон Кис в 1/4 турнира.

«Чувствую, что я одна из лучших. Есть и другие великолепные игроки. Не то чтобы сейчас я лучшая, но одна из лучших.

Помню, как лет в 14–15 шла на тренировку в наушниках, слушала музыку и мечтала о том, чтобы стать одной из лучших теннисисток мира, мечтала о том, как буду поднимать эти прекрасные трофеи.

Это что-то невероятное. То, что я смогла стать одной из лучших, сильно меня мотивирует. Я соревнуюсь на высоком уровне, это очень важно для меня. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы поднять этот прекрасный трофей», — говорила Соболенко после вчерашнего успеха.

По личным встречам Соболенко вела со счётом 3-1. После поражения в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2020 она выиграла три раза подряд, в том числе в четвертьфинале Уимблдона-2021.

Важно, что в случае выхода в финал Соболенко могла набрать достаточно очков, чтобы опередить Игу Свёнтек и стать первой ракеткой мира после Уимблдона. Отметим также, что Арина стала первой теннисисткой после Серены Уильямс в 2016 году, которая в одном сезоне вышла как минимум в полуфинал на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

Арина ожидаемо с ходу начала пользоваться своей мощной подачей, но невынужденные ошибки всё равно проскакивали. Теннисистка периодически давала волю эмоциям, бурно реагируя на проигранные очки.

Жабер тоже уверенно держала свою подачу, чуть более уверенно действуя на розыгрышах и стараясь показывать комбинационный теннис. По такой игре дело шло к тай-брейку, так оно и случилось. Туниска вела на нём 4:2, до поры до времени выполняла роскошные удары, но затем неожиданно сбавила обороты и провалилась.

Арина Соболенко не смогла выйти в финал Уимблдона Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В целом равная первая партия. На приёме у Онс было чуть больше шансов, но Арина очень вовремя включала подачу, у неё шесть эйсов и много активных вторых подач, которые по скорости мало чем уступают первой.

Во втором сете тенденция выигранных геймов на своей подаче продолжилась – ни одна из девушек не могла сделать брейк. Всё прервалось в пятом гейме, когда Онс к удивлению своего тренера под ноль проиграла свою подачу, допустив в концовке двойную ошибку. Соболенко, разумеется, только этого и ждала.

Жабер, казалось, «поплыла», допуская много ошибок. Туниска явно находилась в плохом психологическом состоянии. Правда, при счёте 4:3 в пользу Арины теннисистки выдали шикарный гейм на подаче белорусской теннисистки, который Онс вытащила буквально на морально-волевых, сделав обратный брейк. Затем Жабер выиграла свою подачу, а дальше психологически уже надломилась Соболенко. 6:4 – спортсменка из Туниса забрала сет, в очередной раз проявив характер. Нечто похожее мы видели и в её игре с Рыбакиной.

В третьем сете Жабер продолжала действовать уверенно и по-спортивному нагло, а Соболенко часто ошибалась в простых ситуациях. Как итог – проигранная подача и счёт 4:2 в пользу соперницы. Далее уже при счёте 5:2 у Онс было два матчбола, но Арина всё же вымучила этот гейм. Однако свою подачу Жабер взяла, во второй год подряд выйдя в финал Уимблдона. Это 13-я волевая победа представительницы Туниса с 2018 года — больше, чем у неё, нет ни у кого. В финале Онс сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, оказавшейся сильнее украинки Элины Свитолиной. Первой ракеткой мира после завершения турнира останется Ига Свёнтек.