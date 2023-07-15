Дёмин проигрывает американцу! Корнеева сражается, ждём также женский финал. LIVE!

В финале Уимблдона-2023 тунисская теннисистка Онс Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. Жабер второй раз подряд поборется за титул турнира «Большого шлема» на травяном покрытии.

В прошлом году в финале Онс уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (6:3, 2:6, 2:6), расклеившись после уверенно выигранного первого сета. Жабер надеется, что на этот раз решающий матч сложится для неё более успешно.