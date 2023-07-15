Дёмин проигрывает американцу! Корнеева сражается, ждём также женский финал. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на Уимблдоне. В субботу должны состояться два финала – в женском одиночном разряде и мужском парном. За титул сразятся чешка Маркета Вондроушова и Онс Жабер (шестой номер посева) из Туниса. Каждая из них уже играла в финале ТБШ, но большой титул появится у кого-то из них только на Уимблдоне-2023. Также состоятся отложенные накануне полуфиналы в юниорском турнире. В сетке среди девушек продолжает сражение за третий «Шлем» в сезоне Алина Корнеева (1). Её соперницей будет чешка Никола Бартункова. А Ярослав Дёмин (5) встретится с американцем Дарвином Бланшем (9). Следите за всеми основными моментами игрового дня в нашем онлайне.
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Дёмин потерял сет
Ярослав Дёмин проиграл первый сет американцу Дарвину Бланшу — 4:6. Верим в нашего юниора!
Алина Корнеева, к сожалению, тоже потеряла свою подачу, и сейчас Никола Бартункова ведёт — 4:2.
Между тем Ярослав Дёмин проиграл свою подачу и уступает американцу Дарвину Бланшу — 2:4.
Американка Клерви Нгуну взяла первый сет у словачки Ренаты Ямриховой с «баранкой» — 6:0. Победительница этого матча сыграет в финале с Корнеевой или Бартунковой.
В финале Уимблдона-2023 тунисская теннисистка Онс Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. Жабер второй раз подряд поборется за титул турнира «Большого шлема» на травяном покрытии.
В прошлом году в финале Онс уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (6:3, 2:6, 2:6), расклеившись после уверенно выигранного первого сета. Жабер надеется, что на этот раз решающий матч сложится для неё более успешно.
В мужской и в женской одиночных сетках Уимблдонского турнира уже не осталось представителей России и Беларуси. Дольше всех держался Даниил Медведев, но и он не дошёл до финальной стадии, проиграв Карлосу Алькарасу в полуфинале. Белоруска Арина Соболенко также выбыла в 1/2 финала, но сделала это на день раньше. Несмотря на это, Россия есть в числе победителей Уимблдона — во всяком случае, в фигуральном смысле. Это признают даже британские СМИ.
В 2010 году Айсам-Уль-Хак Куреши из Пакистана и индиец Рохан Бопанна решили показать своим странам и всей планете, что мир – лучше.
Карьерный «Шлем» — особое достижение, покорившееся далеко не всем теннисным чемпионам. Даже тем, чьё величие не подвергается сомнениям. За всю историю было восемь теннисистов (мужчин и женщин), которые выигрывали все мэйджоры, кроме Уимблдона. В списке есть и один действующий игрок. А кто из них действительно сильнее всех, решать вам.
Ещё раз о расписании дня на Уимблдоне с участием россиян.
Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева сегодня сразится с 17-летней представительницей Чехии Николой Бартунковой за выход в финал юниорского Уимблдона-2023. Поединок поставлен первым запуском на корте № 17.
Прямо сейчас 17-летний российский теннисист Ярослав Дёмин (5) начинает сражение с 15-летним американцем Дарвином Бланшем (9) за выход в финал юниорского Уимблдона-2023. Поединок поставлен первым запуском на корте №5.
Расписание дня
Юноши. 1/2 финала
13:00. Бланш (США, 9) – Дёмин (Россия, 5).
Девушки. 1/2 финала
13:00. Корнеева (Россия, 1) – Никола Бартункова (Чехия).
Женщины. Финал
16:00. Вондроушова (Чехия) – Жабер (Тунис, 6).
В пятницу, 14 июля, на самом известном в мире турнире на траве у женщин был выходной, а мужчины провели оба полуфинала. А вот юниорские матчи так и не начались из-за дождя и перенесены теперь на субботу. Но обо всём по порядку.
- 15 июля 2023
-
13:48
-
13:46
-
13:16
-
13:00
-
12:51
-
12:50
-
12:41
-
11:51
-
11:20
-
11:20
-
11:06
-
10:57
-
10:44
-
10:43
-
10:35
-
10:15
-
09:42
-
09:26
-
09:00
-
00:53
-
00:43
-
00:38
-
00:36
-
00:27
-
00:23
-
00:16
-
00:09
-
00:02
- 14 июля 2023
-
23:56
-
23:45
-
23:30
-
23:20
-
22:32
-
22:18
-
22:09