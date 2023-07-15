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Корнеева, Дёмин, Жабер, Вондроушова: онлайн-трансляция Уимблдона-2023, результаты, сетки, где смотреть

Дёмин проигрывает американцу! Корнеева сражается, ждём также женский финал. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Уимблдона-2023
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В субботу на главном травяном турнире определится чемпионка у женщин. У юниоров продолжают борьбу россияне. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию 13-го игрового дня на Уимблдоне. В субботу должны состояться два финала – в женском одиночном разряде и мужском парном. За титул сразятся чешка Маркета Вондроушова и Онс Жабер (шестой номер посева) из Туниса. Каждая из них уже играла в финале ТБШ, но большой титул появится у кого-то из них только на Уимблдоне-2023. Также состоятся отложенные накануне полуфиналы в юниорском турнире. В сетке среди девушек продолжает сражение за третий «Шлем» в сезоне Алина Корнеева (1). Её соперницей будет чешка Никола Бартункова. А Ярослав Дёмин (5) встретится с американцем Дарвином Бланшем (9). Следите за всеми основными моментами игрового дня в нашем онлайне.

Уимблдон. Женщины. Сетка
Уимблдон. Девушки. Сетка
Уимблдон. Юниоры. Сетка
Уимблдон — девушки. 1/2 финала
15 июля 2023, суббота. 13:10 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3 		   
4 		   
         
Никола Бартункова
Чехия
Никола Бартункова
Н. Бартункова
Уимблдон — юноши. 1/2 финала
15 июля 2023, суббота. 13:10 МСК
Дарвин Бланш
США
Дарвин Бланш
Д. Бланш
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		   
4 		   
         
Ярослав Дёмин
Россия
Ярослав Дёмин
Я. Дёмин
Уимблдон (ж). Финал
15 июля 2023, суббота. 16:00 МСК
Маркета Вондроушова
42
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Live Даниил Сальников

Дёмин потерял сет

Ярослав Дёмин проиграл первый сет американцу Дарвину Бланшу — 4:6. Верим в нашего юниора!

Уимблдон — юноши. 1/2 финала
15 июля 2023, суббота. 13:10 МСК
Дарвин Бланш
США
Дарвин Бланш
Д. Бланш
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		   
4 		   
         
Ярослав Дёмин
Россия
Ярослав Дёмин
Я. Дёмин
13:37 Даниил Сальников

Алина Корнеева, к сожалению, тоже потеряла свою подачу, и сейчас Никола Бартункова ведёт — 4:2.

Уимблдон — девушки. 1/2 финала
15 июля 2023, суббота. 13:10 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3 		   
4 		   
         
Никола Бартункова
Чехия
Никола Бартункова
Н. Бартункова
13:36 Даниил Сальников

Между тем Ярослав Дёмин проиграл свою подачу и уступает американцу Дарвину Бланшу — 2:4.

Уимблдон — юноши. 1/2 финала
15 июля 2023, суббота. 13:10 МСК
Дарвин Бланш
США
Дарвин Бланш
Д. Бланш
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		   
4 		   
         
Ярослав Дёмин
Россия
Ярослав Дёмин
Я. Дёмин
13:34 Даниил Сальников

Американка Клерви Нгуну взяла первый сет у словачки Ренаты Ямриховой с «баранкой» — 6:0. Победительница этого матча сыграет в финале с Корнеевой или Бартунковой.

13:16 Даниил Сальников

В финале Уимблдона-2023 тунисская теннисистка Онс Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. Жабер второй раз подряд поборется за титул турнира «Большого шлема» на травяном покрытии.

В прошлом году в финале Онс уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (6:3, 2:6, 2:6), расклеившись после уверенно выигранного первого сета. Жабер надеется, что на этот раз решающий матч сложится для неё более успешно.

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13:15 Даниил Сальников

В мужской и в женской одиночных сетках Уимблдонского турнира уже не осталось представителей России и Беларуси. Дольше всех держался Даниил Медведев, но и он не дошёл до финальной стадии, проиграв Карлосу Алькарасу в полуфинале. Белоруска Арина Соболенко также выбыла в 1/2 финала, но сделала это на день раньше. Несмотря на это, Россия есть в числе победителей Уимблдона — во всяком случае, в фигуральном смысле. Это признают даже британские СМИ.

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13:15 Даниил Сальников

В 2010 году Айсам-Уль-Хак Куреши из Пакистана и индиец Рохан Бопанна решили показать своим странам и всей планете, что мир – лучше.

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13:14 Даниил Сальников

Карьерный «Шлем» — особое достижение, покорившееся далеко не всем теннисным чемпионам. Даже тем, чьё величие не подвергается сомнениям. За всю историю было восемь теннисистов (мужчин и женщин), которые выигрывали все мэйджоры, кроме Уимблдона. В списке есть и один действующий игрок. А кто из них действительно сильнее всех, решать вам.

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13:13 Даниил Сальников

Ещё раз о расписании дня на Уимблдоне с участием россиян.

13:12 Даниил Сальников

Двукратная чемпионка юниорских турниров «Большого шлема» 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева сегодня сразится с 17-летней представительницей Чехии Николой Бартунковой за выход в финал юниорского Уимблдона-2023. Поединок поставлен первым запуском на корте № 17.

Уимблдон — девушки. 1/2 финала
15 июля 2023, суббота. 13:10 МСК
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
3 		   
4 		   
         
Никола Бартункова
Чехия
Никола Бартункова
Н. Бартункова
13:11 Даниил Сальников

Прямо сейчас 17-летний российский теннисист Ярослав Дёмин (5) начинает сражение с 15-летним американцем Дарвином Бланшем (9) за выход в финал юниорского Уимблдона-2023. Поединок поставлен первым запуском на корте №5.

Уимблдон — юноши. 1/2 финала
15 июля 2023, суббота. 13:10 МСК
Дарвин Бланш
США
Дарвин Бланш
Д. Бланш
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		   
4 		   
         
Ярослав Дёмин
Россия
Ярослав Дёмин
Я. Дёмин
13:08 Даниил Сальников

Расписание дня

Юноши. 1/2 финала
13:00. Бланш (США, 9) – Дёмин (Россия, 5).

Девушки. 1/2 финала
13:00. Корнеева (Россия, 1) – Никола Бартункова (Чехия).

Женщины. Финал
16:00. Вондроушова (Чехия) – Жабер (Тунис, 6).

13:07 Даниил Сальников

В пятницу, 14 июля, на самом известном в мире турнире на траве у женщин был выходной, а мужчины провели оба полуфинала. А вот юниорские матчи так и не начались из-за дождя и перенесены теперь на субботу. Но обо всём по порядку.

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