Шарапова покорила Уимблдон-2004 и стала звездой. Как успех Марии изобразили в кино

Как фильм «Уимблдон» рассказал историю Шараповой
В картине «Уимблдон» российскую спортсменку изобразила сама Кирстен Данст. Кого же сыграл Пол Беттани? Подсказка: он тоже легенда тенниса!
Мировой кинематограф богат на драмы о спорте, однако парадокс в том, что они редко посвящены теннису. Страсти, происходящие на корте, не вдохновляют сценаристов. Однако в 2004 году всё было несколько иначе.
Самый знаменитый фильм о теннисистах — «Уимблдон» — был снят прямо на турнире. Актёры работали в условиях настоящих соревнований, и перед глазами у них были реальные прототипы их персонажей.
Звёзды тенниса принимали активное участие в съёмках: Джон Макинрой и Крис Эверт изобразили на большом экране спортивных комментаторов. А Патрик Кэш был специальным консультантом на площадке.
Создатели картины подошли к делу серьёзно, хотя общая атмосфера ленты была мелодраматичной. Сюжет романтической комедии рассказывает о двух спортсменах с разной судьбой.
32-летний Питер Кольт (Пол Беттани) готовился завершить карьеру, пока не встретил юную Лиззи Брэдбери. Между ними вспыхнула искра, и тогда Питер, вдохновлённый любовью, триумфально взял Кубок Уимблдона.
Лиззи же выиграла и травяной турнир (два раза), и US Open. Вместе с тем чемпионы прошли непростой путь до установления гармонии в отношениях и сыграли свадьбу.
Этот сюжет полюбился многим зрителям, а поклонники тенниса и вовсе увидели отсылку к невероятной жизни легендарного Андре Агасси, бравшего награды в солидном возрасте после кризиса.
Но особое внимание было приковано к героине Кирстен Данст, уж слишком она напоминала одну хрупкую блондинку с убийственной подачей. Ту, которая в 17 лет сенсационно выиграла Уимблдон.
Создатели фильма и не скрывали, что прототипом для Лиззи была не кто иная, как Мария Шарапова. Ей даже хотели дать небольшую роль, но не сложилось. И тем не менее именно россиянка подарила жизнь киноленте.
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