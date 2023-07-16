Конец эпохи! Алькарас сломил Джоковича в финале Уимблдона, лишив его календарного «Шлема»

В воскресенье, 16 июля, на Уимблдоне состоялся финал в мужском одиночном разряде. До решающего матча добрались те, кому это и было положено по статусу, а именно чемпион US Open 2022 года испанец Карлос Алькарас и 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, посеянные первым и вторым соответственно. Алькарас в полуфинале в трёх сетах обыграл Даниила Медведева, а Джокович расправился с Янником Синнером, также в трёх партиях. Учитывая это, а также то, что встречи 1/2 финала проходили ещё в пятницу, 14 июля, оба участника финала имели достаточно времени, чтобы подготовиться к решающему противостоянию.

На кону стоял не только титул чемпиона Уимблдона, почётный сам по себе, но и звание первой ракетки мира. Условия максимально просты: кто выигрывает финал, тот и оказывается на первой строчке в понедельник, 17 июля. При этом фаворитом матча считался 36-летний Джокович, несмотря на то что Алькарас на 16 лет моложе. В таких важных встречах на первый план зачастую выходит опыт. И вот тут сербу нет равных. Для него это был рекордный 35-й финал ТБШ. Из предыдущих 34 он выиграл 23. На Уимблдоне же у Новака потрясающая статистика финалов: 7-1! Лишь британец Энди Маррей в 2013 году смог обыграть его в решающем матче. Кроме того, Джокович выиграл последние четыре Уимблдона, с 2018 по 2022 год без 2020-го, когда турнир не проводили из-за пандемии.

Что говорили участники финала перед матчем

У Алькараса же за плечами был только один финал — правда, победный. В финале US Open – 2022 испанец в четырёх сетах обыграл Каспера Рууда. Тем не менее Карлос верил в себя перед встречей с Джоковичем. «Все знают, что он легенда. Это будет очень, очень сложно (смеётся). Но я буду бороться. Я буду верить в себя, что смогу победить его здесь (смеётся)», — сказал он на корте после победы в полуфинале.

А на пресс-конференции после победной игры с Медведевым Алькарас подробно порассуждал о финале и о сопернике. И немного вспомнил предысторию. Напомним, испанский теннисист победил Джоковича в прошлом году на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде, в полуфинале — 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5). А в этом сезоне в другом крупном грунтовом полуфинале, на «Ролан Гаррос», серб победил со счётом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. В том матче, начиная со старта третьей партии, у Карлоса были сильные судороги, фактически не дававшие ему нормально играть.

«Постараюсь не так нервничать, как тогда. Постараюсь забыть о нервах и наслаждаться моментом. Потому что в том полуфинале у меня это совсем не получалось в первом сете. Я буду делать кое-что иначе, иначе готовиться. Всё будет мне в новинку. Надеюсь, у меня не будет судорог в финале.

Карлос Алькарас играет на Уимблдоне-2023 Фото: Michael Regan/Getty Images

Буду делать психологические упражнения, чтобы сохранять спокойствие и показать, что я не нервничаю. Пока не знаю, что буду делать, но постараюсь забыть, что в финале мне играть против Новака. Надо серьёзно подумать над тактикой, потому что у Новака нет слабых мест. Будет непросто придумать, как создавать для него угрозу. Сейчас не время для этого, завтра будет время подготовиться. Я разговаривал с командой. Мы придумаем, как его победить.

Я рос в том числе и на нём. В молодости он обыгрывал всех топов – Роджера, Рафу. Поразительно, какой он сейчас после всего, через что он прошёл. У него нет слабых мест, это совершенный игрок. Зверюга по физике, зверюга по психологии, он невероятен во всём. И всё это вместе меня в нём и восхищает больше всего», — говорил испанец на пресс-конференции.

Джокович после выхода в финал также развёрнуто ответил на вопрос о финале. «Мало кто ожидал от него этого, потому что его игра заточена на грунт и более медленный хард. Но он успешно адаптируется к поверхностям, требованиям и соперникам. Это великолепное качество. То, что я смог постоянно развиваться, адаптироваться и подстраивать игру в зависимости от вызовов, всегда было одной из моих главных сильных сторон. И он тоже это делает уже в самом начале карьеры.

Здесь он впечатляет, он уже выстроил очень точную игру на траве. Если судить по тому, как выступали все игроки, это лучший финал из возможных. Мы оба в отличной форме, оба хорошо играем. Да, у меня больше опыта финалов «Шлемов» и Уимблдонов, но он всё равно в великолепной форме и очень мотивирован. Он молод. Он голоден. Я тоже голоден, так что давайте устроим пир!» — сказал он на пресс-конференции.

Новак Джокович играет на Уимблдоне-2023 Фото: Julian Finney/Getty Images

Что думали эксперты

Медведев, проиграв Алькарасу, посчитал, что Карлос в состоянии победить и Джоковича. «Может ли Карлос обыграть Новака? Думаю, да. Они никогда не играли на траве. Не хочу даже считать, сколько матчей подряд Новак выиграл на Уимблдоне. 30 с чем-то. Будет тяжело, потому что придётся играть против человека, который здесь почти не проигрывает. Нельзя уверенно сказать, кто выиграет. Будет тяжёлый матч», — сказал Даниил на пресс-конференции после поражения в полуфинале.

Чемпион «Ролан Гаррос» 2003 года, бывшая первая ракетка мира Хуан-Карлос Ферреро, являющийся тренером Алькараса, рассказал о подготовке подопечного к матчу с Джоковичем. «Нам нужно извлечь уроки из того, что произошло в Париже. Конечно, здесь Джокович – неоспоримый фаворит. Но это только на пользу Карлосу, потому что он может быть спокойнее. Нужно, чтобы он играл плавно, как делал это в течение всего турнира, кроме разве что матча с Руне, который был немного более напряжённым.

У нас были определённые планы, задумки для подготовки к матчу, но не знаю, будет ли Карлос придерживаться этого. Вчера я посоветовал ему изолироваться от всего, что говорят о матче и о том, достаточно ли он хорош для этой игры. Мы не будем придумывать новый распорядок дня: спокойно позанимаемся в спортивном зале, чтобы сохранить свежесть. Постараемся изолироваться от телефона и всей информации, а затем будем играть и получать удовольствие. Он умеет делать это правильно, полностью выкладываясь и борясь в матче насмерть.

Слабые стороны Новака — то, что останется между мной и Карлосом. Мы достаточно хорошо знаем Джоковича, чтобы сказать, что завтра он станет ещё сильнее. Он разносторонний игрок, который доказывал это множество раз: как в ударах справа, так и слева, как на физическом, так и на ментальном уровне», — цитирует Ферреро Marca.

А семикратный чемпион ТБШ Матс Виландер дал совет Алькарасу. «Думаю, в Париже Карлос был готов побеждать, но начал думать об этом, как только выиграл четвертьфинал. Это было слишком рано, и об этом говорил его тренерский штаб. Ему нужно сбавить темп и расслабиться, что нелегко сделать, играя в финале. Можно работать с тем, что будет помогать ему, но главное — просто регулярно готовиться. И тогда с ним всё будет в порядке. Карлосу не нужно зацикливаться на финале — думаю, он научился этому в Париже», — цитирует Виландера Eurosport.

Как сложилась игра

Того самого уровня накала, который все ждали увидеть от настолько сильно ожидаемого противостояния первой и второй ракеток мира в финале Уимблдона, по-настоящему дождались только с начала второго сета. В первой же партии никакой борьбы не получилось. Предматчевое волнение, вызванное дебютным участием в финале Уимблдона, сыграло с 20-летним испанцем слишком злую шутку, и начало встречи Карлос провалил целиком и полностью. Сразу же отдав свою подачу, Алькарас и дальше никак не мог зацепиться за игру, в результате чего стартовая партия очень быстро ушла в руки сербскому чемпиону – 6:1.

Новак Джокович в финале Уимблдона — 2023 Фото: Julian Finney/Getty Images

Но во втором сете всё изменилось радикальным образом. В начале партии соперники обменялись сделанными брейками, после чего каждый из игроков удерживал свою подачу до самого тай-брейка. Причём легче и увереннее свои геймы на протяжении всей партии забирал Алькарас. Во втором сете у Джоковича довольно заметно просела подача. В какой-то момент процент попадания первым мячом у Новака опускался ниже 50. Впрочем, даже такая статистика не помешала 36-летнему уроженцу Белграда добраться до тай-брейка, который получился потрясающим.

На старте решающего гейма серб сразу же сделал минибрейк и повёл 3:0, однако испанец быстренько отыгрался и оперативно восстановил равновесие – 3:3. При счёте 6:5 у Джоковича имелсясетбол на приёме, но Алькарас выстоял и выиграл два розыгрыша подряд. Теперь уже испанец получил в своё распоряжение сетбол на приёме, которым Карлос распорядился просто блестяще. Испанский теннисист принял слева навылет и выиграл сет – 7:6 (8:6). Это обстоятельство помогло первой ракетке мира прервать абсолютно феноменальную серию Новака из 15 выигранных тай-брейков на турнирах «Большого шлема».

Вдохновлённый наметившимся переломом в финале Алькарас в первом же гейме третьего сета сумел сделать брейк. Следом испанец подтвердил заработанное преимущество, благодаря чему впервые в матче вырвался вперёд с преимуществом в партии в два гейма. Ситуация для Джоковича стала нервной. Настолько сложных финалов ТБШ в этом году у Новака ещё не было, ведь какгрек СтефаносЦиципас в решающем матче в Мельбурне, так и норвежец Каспер Рууд в главной встрече в Париже, были обыграны им за три сета.

Джокович переживал очевидно непростые минуты и продолжал допускатьв этот момент совсем несвойственные для себя ошибки. В четвёртом гейме серб имел двойной брейк-пойнт, но сначала пробил в сетку при переводе справа по линии, а затем допустил грубейший срыв при приёме второй подачи! Отличная возможность для обратного брейка была им упущена. Сразу же после столь обидной неудачи уже самому сербу необходимо было уходить с брейк-поинтов, чтобы сохранить интригу в третьей партии.

В пятом гейме Новак подавал на протяжениипочти 27 (!) минут подряд, эмоционально спорил с судьёй на вышке, брал челленджи, допускал новые и новые срывы, ликвидировал шесть брейк-поинтов, но всё-таки удержать свою подачу так и не смог. На седьмом брейк-поинте Алькарас дождался ещё одной ошибки от своего оппонента и забрал удивительный гейм. Соответствующей плашки продемонстрировано не было, но практически с полной уверенностью можно утверждать, что это был самый долгий гейм на всём мужском турнире. Завершить сет в свою пользу, имея два брейка в запасе, было для Алькараса уже максимально простой задачей. Да и сам Новак прекрасно понимал, что в такой ситуации ему уже надо беречь силы на новый сет. В концовке Карлос сделал ещё один брейк, закрыл партию со счётом 6:1 и вырвался вперёд 2-1 по сетам.

Карлос Алькарас в финале Уимблдона — 2023 Фото: Julian Finney/Getty Images

После поражения в третьей партии многоопытный серб взял необходимую тактическую паузу и ушёл с корта в подтрибунное помещение. Семиминутный перерыв не смог сбить 20-летнего испанца с сумасшедшего настроя, и на старте четвёртого сета Алькарас сразу же мог ещё раз брейкануть титулованного серба. У Карлоса был двойной брейк-поинт, но Новак ушёл с 15:40 и продолжил зарубу в финале.

В последний раз Новак Джокович терпел поражение на Уимблдоне, выиграв первый сет… Новак Джокович никогда не терпел пораженияна Уимблдоне, выиграв первый сет. Формально единственное поражение в подобной ситуации серб действительно потерпел, но в 2007 году в полуфинале английского «Шлема» в середине третьей партии Джокович был вынужден сняться с поединка против испанца Рафаэля Надаля. Фразу же «Гейм, сет, матч, фамилия соперника» Новак никогда в жизни не слышал на кортах английского «Шлема», когда он выигрывал первый сет. 78 побед (77 подряд) при одном-единственном отказе.

И прерывать подобную феноменальную серию в планы серба точно не входило. Выжив в начале партии, одержимый мечтой о календарном «Большом шлеме» Джокович бросился давить на своего соперника. В пятом гейме Новакбрейканул испанца и следом закрепил преимущество – 4:2. Алькарас немного расстроился, провалил гейм на своей подаче в концовке – и Джокович забрал партию со счётом 6:3. Судьба одного из самых ожидаемых матчей всего теннисного сезона решалась в пятом сете.

В первом же гейме решающего сета завязалась сумасшедшая борьба. Победитель последнего USOpen имел брейк-пойнт, ещё несколько раз было «ровно», и лишь ценой невероятного усилия воли чемпион последних четырёх Уимблдонов с огромным трудом удержал свою подачу.

Через несколько минут уже сам Новак не мог поверить в упущенный шанс. На брейк-поинте Карлос доставал невероятные мячи из обороны, сумел из противохода поднять мяч над кортом, а Джокович при драйв-воллееиз полностью выигранной ситуации угодил в сетку. Всё в этом розыгрыше уже было на ракетке Новака, но ошибка серба добавила новых красок и без того безумному матчу.

Избежав потери подачи, теперь уже Алькарас получил мощнейший прилив вдохновения. И в третьем гейме брейк-поинт-таки был конвертирован в сделанный брейк. Отличный обводящий удар помог Карлосу забрать чужую подачу, что окончательно вывело серба из себя. Новак разломал ракетку прямо перед судейской вышкой и заработал предупреждение за неспортивное поведение.

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Комбинация из упущенного брейк-поинта и потери подачи в начале пятого сета стала для Джоковича роковой в финале Уимблдона – 2023. Исполнив несколько феноменальный ударов в последнем гейме, Алькарас довёл матч до победной концовки, впервые в карьере став чемпионом английского «Шлема»– 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Серб не проигрывал на травяном «Шлеме» до сегодняшнего финала в течение 2195 дней. В последний раз Джокович терпел поражение на Уимблдоне 12 июля 2017 года, когда он снялся с четвертьфинала турнира по ходу второго сета матча с чешским теннисистом Томашом Бердых. Затем, в период с 2018 по 2022 год, Новак Джокович не проиграл на Уимблдоне ни одного матча, четырежды победив на турнире (в 2020 году соревнований не было из-за пандемии).

Но сегодня 36-летний серб впервые с 2017 года не смог выиграть лондонский турнир, и его мечта о календарном «Большом шлеме», к которому он так сильно стремился, опять осталась несбывшейся. Решающее сражение в английской столице, продолжавшееся чуть меньше пяти часов, стало потрясающим завершением третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

Но теннисная жизнь на этом не прекращается и не останавливается. На следующей неделе состоятся три турнира ATP-250: травяной в Ньюпорте (США) и грунтовые в Бостаде (Швеция) и в Гштааде (Швейцария). В Бостаде выступят Андрей Рублёв, получивший второй номер посева, и Александр Шевченко. За всеми событиями следите на «Чемпионате».