«С ума сойти, что Новак так сказал». Алькарас не мог поверить в комплименты Джоковича

Серб заявил, что Карлос вобрал в себя всё лучшее, что есть у него, Федерера и Надаля.

На Центральном корте Уимблдона в прямом эфире прошла смена поколений. 36-летний Новак Джокович, рекордсмен по титулам «Больших шлемов», проиграл эпичную пятисетовую битву 20-летнему Карлосу Алькарасу.

«Алькарас взял всё лучшее у Роджера, Рафы и меня»

Сербский теннисист, впрочем, надеется, что это лишь завязка нового большого противостояния. Но признаёт, что испанец – уникальный соперник, с таким Джокович ещё никогда прежде не встречался, потому что Алькарас вобрал в себя все лучшие качества и самого Новака, и Роджера Федерера, и Рафаэля Надаля.

«Его главная сильная сторона? Последний год все говорят о том, что элементы своей игры он взял у Роджера, Рафы и меня. Соглашусь. По сути, он взял у нас троих всё лучшее.

У него в 20 лет есть психологическая несгибаемость и зрелость. Это впечатляет. У него менталитет испанского быка, составленный из стремления побеждать, бойцовского духа и невероятной защиты – всего того, что мы видели в Рафе все эти годы. А его бэкхенд похож на мой. Двуручный бэкхенд, оборона, умение адаптироваться. Долгие годы это были мои личные сильные стороны. У него это тоже есть.

Если честно, я никогда ещё не играл против такого игрока, как он. У Роджера и Рафы есть свои сильные и слабые стороны. Карлос – совершенный игрок. Потрясающая способность адаптироваться – это ключ к долголетию и успешной карьере на всех поверхностях», — сказал Джокович на пресс-конференции.

«Мечтал победить Новака и выиграть Уимблдон»

Алькарас стал первым игроком за 2195 дней, которому удалось обыграть Джоковича на Уимблдоне. Он признался, что пока что это самый счастливый момент в его жизни, а также, что до матча он не думал, что способен победить легендарного серба.

— Ощущения великолепные. Выиграть Уимблдон было моей мечтой, я очень этого хотел. Не ожидал осуществить её так быстро.

— Многие говорили о смене поколений. Насколько вам важно было обыграть Новака, когда он на пике формы в таком важном матче?

— Если честно, я сделал это для себя, а не для теннисного поколения. Это было великолепно. Потрясающе обыграть Новака на его пике, на этом уровне, войти в историю, став первым человеком за 10 лет, кто нанёс ему поражение на этом корте.

Я это никогда не забуду. И новому поколению это тоже на пользу, они увидели, как я его обыграл, и задумаются, что тоже способны на это. Это здорово и для меня, и для молодых игроков.

— Что изменилось во втором сете?

— Первый сет получился тяжёлым, но я чувствовал, что играю здорово, на хорошем уровне. Я был близок к тому, чтобы забрать его подачу, у меня были шансы, но я ими не воспользовался. Когда не пользуешься своими возможностями против такой легенды, как Новак, это становится проблемой. Надо биться.

Но во втором сете я знал, что у меня будут шансы. Надо было сохранять концентрацию, держаться и ждать своего шанса выйти вперёд или далеко его не отпускать. Если бы проиграл второй сет, то, наверное, не смог бы поднять трофей. Возможно, я мог бы проиграть в трёх сетах.

Это придало мне уверенности и мотивации продолжать биться, укрепило в мысли, что я способен обыгрывать Новака на таком уровне.

— Как-то изменили подход после судорог в полуфинале «Ролан Гаррос», чтобы сегодня вот так сыграть пять сетов?

— Я уже совершенно другой игрок, чем был на «Ролан Гаррос», я сильно вырос за это время, многое вынес из того матча. Я кое-что поменял перед матчем, иначе готовился в плане психологии. Смог лучше справиться с давлением и нервами, чем тогда.

Трава отличается от грунта, но я очень рад, что не сдался и бился до последнего мяча. Бился за каждый мяч, у нас с ним были отличные розыгрыши. Это был долгий матч, долгие партии. Психология помогла мне выдержать все пять сетов.

— Перед финалом вы сказали, что это будет лучший момент в вашей жизни, а для Новака — просто ещё один матч. Почему это лучший момент в вашей жизни? Вам же всего 20, впереди ещё много финалов «Больших шлемов».

— Сейчас это самый счастливый момент в моей жизни, может, через пять лет будет по-другому (улыбается). Сейчас мне 20, и у меня было мало подобных ситуаций, так что я буду наслаждаться моментом.

Сегодня я вошёл в историю, это самый счастливый момент в жизни. Думаю, он ещё долго будет таким. Я мечтал победить Новака и выиграть Уимблдон с тех пор, как пришёл в теннис. Поэтому это главный момент в моей жизни.

— Какие планы на вечер, вечеринка?

— Официальный ужин, как всегда. А дальше — не знаю. Проведу время с командой, с семьёй, но пока не знаю где.

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«Новак сказал, что я взял всё лучшее от него, Рафы и Роджера? С ума сойти»

— Новак сказал, что вы собрали в себе понемногу от него, Роджера и Рафы.

— (Смеётся.) С ума сойти, что Новак так сказал. Но я считаю себя совершенным, разносторонним игроком. У меня есть удары, есть физическая и ментальная сила, чтобы справляться с такими ситуациями.

Не знаю, возможно, он прав. Не хочу об этом думать. Буду считать, что я – единый Карлос Алькарас, но, вероятно, у меня есть великолепные способности от каждого игрока.

— Что вы сегодня о себе узнали?

— Хороший вопрос. Не знаю. Наверное, что я на самом деле способен на то, что делал сегодня. Возможно, перед матчем я не думал, что готов обыгрывать Джоковича в пяти сетах, в таком эпичном матче. Сегодня я узнал, что могу оставаться в хороших физических и психологических кондициях на протяжении пяти часов, играя против легенды.

Новак Джокович и Карлос Алькарас Фото: Julian Finney/Getty Images

— Изменили своё отношение к Джоковичу? После «Ролан Гаррос» вы сказали, что нервничали, потому что играли против Новака, который для вас недосягаем.

— Перед матчем я не думал, что могу обыграть Новака. Но теперь я буду помнить этот момент на других турнирах, других «Шлемах», и буду знать, что готов играть пять сетов против него и при этом держать уровень психологии, физики и, собственно, тенниса.

— После матча вы пошли праздновать в бокс к родным. Опишите этот момент?

— Очень важный момент не только для меня, но и для семьи, для всех, кто меня окружает. Я пришёл в теннис благодаря отцу, он большой поклонник тенниса, смотрел его, ещё когда я не родился. Вся его жизнь связана с теннисом.

Для них тоже было невероятно, что их ребёнок вошёл в историю, выиграл Уимблдон. Они были здесь, я смог их обнять, такое не забывается. Надеюсь, будут фотографии этого момента, я навсегда их сохраню.