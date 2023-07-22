Министр спорта Польши готов бойкотировать даже матчи Свёнтек. И всё из-за России

На следующей неделе в Варшаве, столице Польши, состоится турнир WTA. Вроде бы ничем особо не примечательное соревнование, обычный «250-ник» (с этого года он проводится на харде). Но только не для хозяев. Посев возглавит четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Ига Свёнтек. Разумеется, 22-летняя полька не могла пропустить домашний для себя турнир. Тем более что одним из организаторов Открытого чемпионата Варшавы является Томаш Свёнтек, отец теннисистки. Свой первый матч Ига проведёт во вторник, 25 июля, и её имя её соперницы пока неизвестно.

WTA-250. Варшава-2023. Список участниц

Не исключено, что по жребию (либо далее по сетке) Свёнтек выпадет играть с двукратной финалисткой ТБШ, бывшей второй ракеткой мира россиянкой Верой Звонарёвой. А может, её соперницей окажется белоруска Александра Саснович. Но министр спорта Польши Камиль Бортничук этих игр не увидит, даже если его соотечественница пересечётся с вышеуказанными спортсменками. Вот настолько уважаемый чиновник не любит российских и белорусских теннисисток.

«Я категорически не согласен с политикой WTA и ATP в отношении выступлений на турнирах игроков из России и Беларуси. Теннисисты из этих стран будут присутствовать на турнире в Варшаве, поэтому я решил избегать матчей с их участием.

Хотелось бы, чтобы Ига Свёнтек вышла в финал и выиграла турнир в Варшаве. Я буду рад посещать её матчи. При этом хотелось бы, чтобы ей не пришлось играть с россиянками или белорусками. Если это всё-таки произойдёт, к сожалению, у меня не будет возможности присутствовать на этих встречах, даже если Свёнтек сыграет с кем-то из них в финале», — приводит слова Бортничука i.pl.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук Фото: Petter Arvidson/ZUMA/ТАСС

Непонятно только одно: почему пан Бортничук не пошёл дальше и не призвал болельщиков последовать его примеру? То-то весело было бы Свёнтек играть перед пустыми трибунами… Если без шуток, такого, конечно, не будет. Но всё равно такое решение чиновника не вызывает ничего, кроме недоумения. Если уж он настолько не переносит Россию, то не естественнее ли будет прийти на поединок, поддержать свою соотечественницу, порадоваться её возможной победе?.. Будем объективны: Свёнтек и в матче со Звонарёвой, и в игре с Саснович будет очевидным фаворитом.

Бортничук. Избранное

Впрочем, Бортничук довольно-таки последователен в своей «любви» к России. Прежние его высказывания не дают усомниться в этом. Так, в январе он выступил категорически против возможности участия спортсменов России и Беларуси в Олимпийских играх – 2024 под нейтральным флагом. «Польша и Великобритания находятся на переднем крае усилий по созданию коалиции против участия России и Беларуси в Олимпиаде-2024 в Париже. Если спортсменам из этих двух стран будет разрешено участвовать в соревнованиях, Польша и другие страны могут выдвинуть ультиматум. Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могли бы состояться», — приводит слова Бортничука Inside the Games со ссылкой на польское агентство IAF.

В феврале он предложил создать «сборную беженцев», в составе которой на Олимпийских играх — 2024 смогли бы выступать некоторые белорусские и российские спортсмены. «Для Международного олимпийского комитета может стать компромиссом создание команды беженцев, в которую могли бы входить спортсмены русской и белорусской национальностей, являющиеся диссидентами», — приводит слова Бортничука Reuters.

А чуть позже чиновник пригрозил бойкотом Олимпиады-2024 в случае допуска на неё россиян. «Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которая у нас есть. Мы как поляки говорим, что должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, к рассмотрению такого сценария. Сейчас мы уже не можем его исключить, но только в ситуации, когда все другие движения, попытки переговоров, компромиссные предложения не встретят понимания МОК. У нас ещё есть время до Олимпийских игр в Париже», — приводит слова Бортничука «РИА Новости Спорт».

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Напомним, ранее организаторы турнира серии «челленджер» в Польше посоветовали российским и белорусским теннисистам не регистрироваться на соревнования, которые пройдут в августе. «Учитывая ситуацию на Украине, просим не регистрироваться на турнир игроков, представляющих такие страны, как Россия и Беларусь. Теннисисты из этих стран не будут приветствоваться на этих соревнованиях и в комплексе «Козерки». Мы не гарантируем места на турнире для этих людей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте турнира.

А вот британские СМИ, похоже, уже сообразили, что отстранение России и Беларуси от Уимблдона было ошибкой. Британское издание The Telegraph опубликовало материал, посвящённый успехам российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне-2023. Статья журналиста Саймона Бриггса вышла под названием «Россияне и белорусы захватывают Уимблдон – это, может быть, худший кошмар принцессы Уэльской». Кроме того, великого хоккейного вратаря Доминика Гашека высмеяли за его позицию по решению боссов Уимблдона допустить россиян и белорусов.

А в WTA наконец-то высказали официальную позицию организации по поводу регулярных отказов украинок от рукопожатий с россиянками и белорусками. «WTA с уважением относится к позиции украинских спортсменок, отказывающихся от традиционного рукопожатия с соперницами из России и Беларуси по окончании матча, так как это личное решение. У нас одни из лучших болельщиков в мире, и мы благодарны им за их страсть и самоотверженность, а также за понимание и уважение к спортсменам», — отмечается в заявлении организации.