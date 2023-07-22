Серена Уильямс в шоке от Месси. Теннисистка ярко отреагировала на дебют Лионеля в США

В МЛС только что дебютировал Лионель Месси, и стадион футбольного клуба «Интер Майами» был в огне. Легендарный форвард начал свою историю в американском футболе с киношного гола: аргентинец со штрафного на 90+4-й минуте забил победный мяч. На это смотрело, кажется, всё население Штатов. Звёздные спортсмены не оказались исключением.

В интернете завирусилось видео с реакцией теннисистки Серены Уильямс на гол Месси. Операторы успели уловить шок американской спортсменки: после удара форварда Серена не сдержала удивления и эмоционального «Wow».

По мощности реакции Серена в этот вечер могла посоревноваться с другими звёздами, которые посетили дебютный матч Месси за «Интер Майами». Сидевшая рядом с теннисисткой Ким Кардашьян – блогер и бизнесвумен – не сразу среагировала на гол аргентинца. На фоне Уильямс показалось, что Ким вообще не удивилась результативности Лионеля.

Такие же яркие эмоции, как и Уильямс, выдала только семья Бекхэмов. Их реакцию можно понять, всё же Дэвид владеет «Интер Майами» и за результаты своей команды болеет всей душой. Но всё же реакцию американской теннисистки на этом матче не смог затмить никто.

Теперь из выражения лица Уильямс будут делать мемы. Хотя эмоциональность Серены неудивительна. Теннисистка всегда была щедра на яркие реакции.

Уильямс-младшая никогда не стеснялась своих эмоций. Даже в те моменты, когда они её, что называется, «накрывали». Серена на корте не раз выдавала такие перформансы, за которые она нажила себе добрую команду хейтеров.

Первым ярким эпизодом в карьере Уильямс стал скандал в полуфинале US Open – 2009 с Ким Клейстерс. При счёте 4:6, 5:6, 15:40 на своей подаче американка сцепилась с линейной судьёй Сино Цурубучи, которая в принципиальный момент встречи засчитала Серене зашаг. Теннисистка набросилась на арбитра с угрозами. «Ты меня уже достала! Я засуну этот мяч прямо в твою долбаную глотку!» – не сдержалась спортсменка.

Своё наказание Уильямс, конечно, получила. Ей дали второе предупреждение за неспортивное поведение, благодаря чему Клейстерс получила очко и автоматическую победу в полуфинале с Сереной. Американка, будучи фавориткой домашнего турнира, оказалась за бортом того US Open.

На время Уильямс смогла обуздать свои эмоции. Однако пять лет назад что-то в системе американки вышло из-под контроля. И снова у Серены всё случилось в Нью-Йорке.

В финале US Open – 2018 Уильямс ощущала максимальное давление. Во-первых, это был первый для теннисистки USO после рождения дочери Алексис Олимпии Оганян. Во-вторых, Серена боролась за рекордный 24-й трофей ТБШ. В-третьих, американке противостояла молодая и перспективная японка Наоми Осака.

Судья на вышке Карлос Рамос в той встрече не раз выносил Уильямс предупреждения. Сначала за подсказки из её бокса, следом – за разбитую ракетку. Спортсменка восприняла эти действия со стороны арбитра слишком близко к сердцу.

«Вы оскорбляете меня. Это неприемлемо. Да, вы ставите под сомнение мою честность. Я требую извинений. Вы никогда во веки вечные больше не ступите на корт, где буду я. Вы лжец. И вы должны передо мной извиниться. Должны передо мной извиниться. Я требую. Требую, чтобы вы извинились. Вы украли у меня очко. Вы ещё и вор», – обратилась Серена к судье во время второго сета.

В итоге Уильямс так и не смогла справиться со своими эмоциями. Титул US Open – 2018 достался 20-летней Осаке.

В последний раз эмоции Серены на корте мир видел в прошлом году. И снова на американском ТБШ. Теннисистка завершала карьеру и говорила прощальную речь, поэтому сдержать слёзы ей не удалось.

«Спасибо всем, кто был со мной рядом долгие годы – десятилетия. Буквально десятилетия. Но началось всё с родителей. И они заслуживают всего. Я очень им благодарна. Боже мой. Это слёзы счастья. Наверное. Не знаю. И не было бы Серены, если бы не было Винус. Спасибо тебе. Она единственная причина, по которой Серена Уильямс существовала. Было весело. Это было совершенно невероятное путешествие. Я так благодарна всем, кто когда-либо говорил: «Вперёд, Серена». Я так благодарна», – сказала Серена после поражения от Айлы Томлянович в третьем круге US Open – 2022.