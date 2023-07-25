У Джоковича не осталось главных соперников. Рассуждаем, почему серб не найдёт мотивацию

Рекорды Джоковича

Новак Джокович, безусловно, один из величайших теннисистов в истории. Моё мнение как стороннего наблюдателя (во времена Биг-3 любимцы в туре были другие – от Марата Сафина до Жо-Вильфрида Цонги) таково: споры о том, кто из «Большой тройки» более велик, довольно-таки бессмысленны. Понятно, что и болельщикам, и многим экспертам всегда хочется выявить самого-самого, но в целом это примерно то же самое, что сравнивать степень величия, скажем, да Винчи, Микеланджело, Рубенса, Моне и Дали или Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого и Чехова. Все они великие, у всех есть свои почитатели, и наоборот – и то же самое относится к Новаку Джоковичу, Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю, как и к другим легендам тенниса.

Но если сравнивать цифры, то по ним серб, конечно, превзошёл своих соперников. Основная часть значимых рекордов переписана именно им. Это и 23 титула на турнирах «Большого шлема», и 389 недель на первой строчке рейтинга, и семь сезонов, завершённых на ней же. Хоть Новак и не собрал полноценный календарный «Шлем», но он выигрывал все четыре мэйджора подряд (с Уимблдона-2015 по «Ролан Гаррос» – 2016), что получило название Nole Slam – по аналогии с таким же достижением Серены Уильямс, которое назвали Serena Slam. Ещё Джокович стал единственным теннисистом в истории, трижды собравшим «Карьерный шлем», то есть выигравшим каждый из главных турниров минимум по три раза. Наконец, Новак – единственный чемпион всех девяти «Мастерсов» (причём титулов на каждом у него не меньше двух) и рекордсмен по общему количеству побед там – 38 против 36 у Рафаэля Надаля.

Что серб будет делать без главных соперников?

И здесь для Джоковича, которому в мае этого года исполнилось уже 36 лет, встает вопрос дальнейшей мотивации. Федерер уже завершил карьеру и в профессиональный тур точно не вернётся (что неудивительно, ведь Роджер старший из «Тройки» – ему в начале августа исполнится уже 42), а 37-летний Надаль из-за травмы не играет с Australian Open этого года. Рафаэль не приехал защищать титул на грунтовые корты Парижа, где является 14-кратным чемпионом, и сначала впервые с апреля 2005-го выпал из топ-10, а затем впервые с 2003 года вылетел и из первой сотни. Испанец хочет сыграть в 2024-м, но вполне возможно, что это будет уже скорее прощальными гастролями, чем полноценным возвращением на относительно долгое время. Соответственно, рекордам Новака здесь и сейчас угрожать некому, а главные соперники, с которыми он сражался на протяжении всей карьеры, уходят со сцены.

Австриец Гюнтер Бресник, известный прежде всего как многолетний тренер и менеджер Доминика Тима, поделился мнением на этот счёт. «У меня есть теория, согласно которой соперничество с Федерером, Надалем и Марреем привело Джоковича к лучшим выступлениям. Конечно, это касается и других. Не только в матчах, но и в тренировочном процессе. И этого соперничества нет с Алькарасом. Я всегда говорил, что Джокович утратит мотивацию, как только пропадёт постоянная конкуренция с Надалем и Федерером и он выиграет 23 титула чемпиона турниров «Большого шлема», — приводит слова Бресника Kleine Zeitung.

Думается, отчасти правда в этих словах есть. Нельзя сказать, что у Новака совсем нет мотивации на дальнейшие подготовку и выступления – в конце концов, посмотрите, какая битва была у него с тем же Карлосом Алькарасом в недавнем финале Уимблдона. Кстати, проиграв её, Джокович не смог сравняться с одним из рекордов, который ещё остался у Федерера – восемь титулов на Уимблдоне.

Будет ли внутренний огонь Новака гореть столь же ярко?

Однако все основные вершины в теннисе взяты, а Алькарас при всём его таланте, мастерстве и перспективах не может быть для серба таким же раздражителем, какими были Федерер, Надаль и когда-то Энди Маррей. Между ними просто нет такой истории, ведь соперничество внутри «Большой тройки» складывалось и длилось около полутора десятилетий, что для тенниса высочайшего класса неимоверно долго. А с Карлосом Новак при всём желании не сможет провести в Туре больше нескольких лет. Ведь вне зависимости от мотивации физиологию не обманешь, и даже в современном теннисе и при самом бережном отношении к своему организму играть на высоком уровне до 45 лет или ещё дольше невозможно.

Джоковичу вполне может быть интересно соперничать с Алькарасом, так же как с Медведевым, Рублёвым, Руне, Синнером, Циципасом, Зверевым и другими – но хватит ли этого «интересно», чтобы внутренний огонь Новака горел столь же ярко, чтобы он так же фанатично выкладывался на тренировках, часами и часами потея на них, жертвуя временем с семьёй и так далее? Сможет ли Новак удерживать концентрацию на протяжении затяжных и тяжёлых поединков, которые его неизбежно ждут с тем же Алькарасом, Медведевым и так далее? Вот в чём вопрос. И ответ на него, как это ни печально, — отрицательный. Нет, не хватит! В том же финале Уимблдона Джокович где-то мог сыграть лучше, но немного дрогнул. Это отмечал и Патрик Муратоглу, бывший тренер легендарной Серены Уильямс.

Новак Джокович Фото: Mark Kolbe/Getty Images

«Карлос чувствовал себя гораздо более свободным, мог включать агрессию в решающие моменты. У Новака были моменты, когда он мог выиграть матч, но он упустил их из-за ошибок. Постоянно быть фаворитом и идти на невообразимые рекорды – такое сказывается на психологическом состоянии. В конце концов, это бремя. Он слишком нервничал. Ему нужно найти способ вернуть себе спокойствие», — приводит слова Муратоглу ESPN.

Величие Джоковича в любом случае останется навсегда

Действительно, нервы – ещё один фактор, который может помешать Джоковичу. В конце концов, нервная система постепенно изнашивается так же, как и всё остальное в организме, а у Новака она множество раз подвергалась серьёзным испытаниям. Достаточно вспомнить, сколько марафонских и напряженных поединков он вырывал у тех же Надаля и Федерера, в том числе с матчболов. Посмотрим, как серб выступит на US Open, куда вернётся после отсутствия в прошлом году из-за отсутствия у него прививки от коронавируса. Пока что Новак снялся с «Мастерса» в Торонто, сославшись на желание больше отдохнуть и восстановиться после Уимблдона.

В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что Джокович в любом случае является одним из величайших теннисистов в истории, и никакие возможные неудачи на следующих турнирах никогда этого не перечеркнут. Новак добился всего своим трудом и фанатичной преданностью этому виду спорта, и уже в нескольких следующих поколениях не было никого, кто мог бы приблизиться к нему, Роджеру и Рафаэлю по стабильной игре на таком высочайшем уровне. Но то, насколько серб в 36 с лишним лет будет готов продолжать пахать, не имея перед собой явных целей в виде рекордов, которые можно побить, и главных соперников в своей карьере – пока вопрос открытый.