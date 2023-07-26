Надаль вложился в сеть отелей стоимостью $ 5 млрд. Шикарная пенсия Рафе точно обеспечена

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль планирует вернуться на корт в сезоне-2024. Рафа просто красиво попрощается с болельщиками. Громких свершений от испанца ждать не стоит, с учётом перенесённых в последнее время травм.

Уже сейчас 37-летний Надаль думает о жизни после ухода из тенниса. Состояние испанца в данный момент составляет около $ 220 млн, причём на призовых он заработал $ 136 млн, а всё остальное обеспечивают выгодные рекламные сделки с Richard Mille, Santander, Emporio Armani, Babolat, Heliocare, Telefonica, Banco Sabadell, Tommy Hilfiger, Mapfre.

Рафа предпринимает шаги, чтобы существенно приумножить свой капитал, не выходя на корт. Он управляет венчурной компанией Aspemir, которая за последний финансовый год заработала $ 22 млн прибыли благодаря инвестициям. Этим теннисист ограничиваться не собирается. Недавно Надаль воплотил в реальность свою давнюю мечту – открыл отель на родном острове Майорка.

В декабре 2022 года Melia Hotels International, испанская компания, основанная в 1956 году, и Рафаэль Надаль запустили новый бренд под названием Zel — сеть курортных и городских гостиниц для отдыха. Тогда было заявлено о планах начать работу в Испании, а затем и в других точках Европы, Ближнего Востока, Азии и Америки.

От слов перешли к действию летом 2023 года, когда на острове Майорка наконец-то открылся первый отель теннисиста.

Рафаэль Надаль в своём новом отеле на Майорке Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Надаль не скрывал своей радости из-за того, что стал совладельцем крупного бизнес-актива. Акции разделены 50 на 50 между ним и компанией, так что Рафа не является миноритарным собственником и будет принимать непосредственное участие в управлении активами Melia Hotels под брендом Zel.

«Для меня отдых всегда ассоциировался со Средиземноморьем и островом Майорка, где я родился. Открытие отеля здесь — это мечта, которая стала реальностью. Как человек, который провёл бóльшую часть своей жизни, путешествуя по миру, я хотел создать что-то новое и яркое, соответствующее традициям Балеарских островов.

Я очень люблю заниматься парусным спортом, особенно в Средиземном море. Эта возможность есть и здесь. Кому не нравится активный отдых – можно любоваться морем, небом и потрясающими видами на открытом воздухе благодаря просторным террасам, обустроенным зонам на крыше и пляжным клубам. Гости отеля могут посетить многочисленные рестораны и бары в нашем комплексе, отдыхать, проводя время с друзьями и семьёй, чувствуя себя как дома», — заявил Надаль.

Отель Рафаэля Надаля на Майорке Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Отель Рафы, расположенный в 20 минутах езды от международного аэропорта на берегу Пальмановы, одного из самых известных пляжей на острове Майорка, презентовали с размахом. На мероприятии присутствовало более трёхсот гостей, которых развлекали известные испанские ди-джеи Пако Коломбас и Хорди Рус. Посетители осмотрели 165 номеров отеля, в том числе 21 люкс, из которых открывается захватывающий вид на море.

Генеральный директор Melia Hotels International Габриэль Эскаррер рассчитывает на успешное сотрудничество с Надалем.

«Мы рады объявить об особом партнёрстве с иконой спорта Рафой Надалем, который является кумиром миллионов людей по всему миру. Наш бренд успешно работает уже более 65 лет. Уверен, что вдохновляющее руководство Надаля приведёт нас к новым вершинам», — прокомментировал Эскаррер.

Габриэль Эскаррер и Рафаэль Надаль Фото: Ricardo Rubio/Getty Images

Стоимость компании Melia Hotels, насчитывающей более 400 отелей в 43 странах мира, составляет $ 5 млрд. Конечно, сотрудничество с Надалем – пока малая часть активов бренда. Тем не менее планы у обеих сторон амбициозные. Следующий отель Надаля откроется в Мексике в 2025 году. Далее дела пойдут активнее — около 20 гостиниц ZEL по всему миру до 2028-го. Окончательный список локаций ещё не определён, но в него точно войдут Мадрид, Париж и Лондон. Теннисист вложил $ 23 млн собственных средств в дело. Скорее всего, инвестиции довольно быстро окупятся, и в долгосрочной перспективе он будет получать чистую прибыль около $ 5–10 млн в год. Шикарная пенсия испанцу точно обеспечена.

Надаль не выходил на корт после Australian Open – 2023. Он пропустил «Ролан Гаррос», где побеждал 14 раз со времён дебюта в 2005 году. 12 июня у Рафы сгорело 2000 очков за прошлогоднюю победу в Париже. В результате он опустился с 14-й строчки рейтинга ATP на 136-ю. Испанец вошёл в топ-100 в апреле 2003 года и более 20 лет оттуда не выпадал. В топ-10 держался 18 лет – рекордные в истории 912 недель.

Сейчас Рафа находится на 142-й позиции в рейтинге. На момент предполагаемого камбэка в 2024-м он, вероятно, не будет входить в топ-500. В случае Надаля это мало что значит. Из-за длительного простоя о победах на ТБШ не стоит говорить, но Рафа вряд ли будет без шансов вылетать в первых же раундах. Как бы то ни было, приходится констатировать, что эпоха Надаля в теннисе подходит к концу. Обидно, но рано или поздно это случается со всеми легендами.

Главное, что Надаль уже сейчас определился, какая деятельность станет его приоритетом после ухода из тура. Он продолжит руководить собственной теннисной академией на Майорке, но это занятие в бóльшей степени для души. Отельно-ресторанный бизнес – сфера, в которой Рафа собирается реализоваться в обозримом будущем. Начал с одного заведения в родных местах, а далее будет расширять своё присутствие по всему миру. Практически нет сомнений, что в этом деле он станет таким же успешным, как и на теннисных кортах на протяжении своей прославленной карьеры.