Медведев разомнётся на двух «Мастерсах» перед US Open! Расписание турниров августа

Ещё не все сильнейшие теннисисты мира вернулись из отпуска после Уимблдона, но к «Мастерсам», которые пройдут в августе, они уже должны будут взять в руки ракетки, иначе рискуют не подготовиться к US Open.

ATP-500. Вашингтон (США). 31 июля — 6 августа

Хард, открытые корты.

Список участников: Тейлор Фритц (девятая ракетка мира на момент заявки на турнир), Фрэнсис Тиафо (10), Феликс Оже-Альяссим (12), Хуберт Хуркач (18), Григор Димитров (24), Себастьян Корда (25), Александр Бублик (26), Йосихито Нисиока (27), Аслан Карацев (50), Александр Шевченко (97).

Полный заявочный лист.

Турнир в Вашингтоне проводится с 1969 года. Рекордсменом по количеству титулов является Андре Агасси – пять. Трижды отличались Гильермо Вилас, Джимми Коннорс, Энди Роддик и Хуан-Мартин дель Потро. Россияне эти соревнования не выигрывали, а вот до финала доходили Евгений Кафельников (1999) и Даниил Медведев (2019). Даниил поначалу собирался сыграть и в нынешнем розыгрыше, но в итоге снялся с соревнований и решил продлить отпуск после Уимблдона. Не сыграет в этом году и Ник Кирьос, который побеждал и в том 2019-м, и в 2022-м. В их отсутствие сетку возглавили американцы Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо. Среди участников также значатся россияне Аслан Карацев и Александр Шевченко.

ATP-250. Кицбюэль (Австрия). 31 июля — 5 августа

Грунт, открытые корты.

Список участников: Томас Мартин Этчеверри (32), Янник Ханфман (45), Себастьян Баэс (46), Чжан Чжичжэнь (52), Душан Лайович (56), Роберто Карбальес-Баэна (57), Ласло Джере (60), Хуан-Пабло Варильяс (63).

Полный заявочный лист.

Открытый чемпионат Австрии по теннису проводится с 1894 года. За это время он базировался в Праге, Вене, Зальцбурге, Пёрчахе, Граце и Кицбюэле, причём окончательно в этом городе соревнование обосновалось в 1967 году. Турнир традиционно проводится на грунте и в последнее время завершает летнюю грунтовую часть сезона. В Открытую эру рекордсменом по количеству титулов является аргентинец Гильермо Вилас – четыре, трижды побеждал испанец Альберт Коста. В 2023 году сетку возглавили аргентинец Томас Мартин Этчеверри и немец Янник Ханфман.

ATP-250. Лос-Кабос (Мексика). 31 июля — 5 августа

Хард, открытые корты.

Список участников: Стефанос Циципас (5), Кэмерон Норри (13), Борна Чорич (14), Томми Пол (15), Алекс де Минор (17), Николас Харри (WC/28), Доминик Кёпфер (86), Илья Ивашко (102).

Полный заявочный лист.

Этот мексиканский турнир появился в календаре ATP в 2016 году. Первым чемпионом стал хорват Иво Карлович, а в 2022-м отметился и россиянин Даниил Медведев, но защищать титул в этом году не стал. Сетку-2023 возглавили грек Стефанос Циципас и британец Кэмерон Норри, который был чемпионом-2021, а в 2022-м проиграл в решающем матче как раз Медведеву.

WTA-500. Вашингтон (США). 31 июля — 6 августа

Хард, открытые корты.

Список участниц: Джессика Пегула (4), Каролин Гарсия (5), Кори Гауфф (7), Мария Саккари (8), Дарья Касаткина (10), Белинда Бенчич (14), Людмила Самсонова (15), Мэдисон Кис (18), Анастасия Потапова (22).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Вашингтоне проводится с 2011 года. Первой чемпионкой стала россиянка Надежда Петрова. Также здесь отличались Светлана Кузнецова (2014, 2018), Екатерина Макарова (2017) и Людмила Самсонова (2022). Также финалисткой была Анастасия Павлюченкова (2012, 2015). В этом сезоне турнир повысил статус с WTA-250 до WTA-500, унаследовав его от Сан-Диего. В этом году сетку возглавили Джессика Пегула и Каролин Гарсия. Среди участниц значатся и три россиянки – Дарья Касаткина, Анастасия Потапова и действующая чемпионка Самсонова.

WTA-250. Прага (Чехия). 31 июля — 6 августа

Хард, открытые корты.

Список участниц: Мари Боузкова (33), Чжу Линь (34), Чжан Шуай (38), Линда Носкова (45), Сиюй Ван (65), Синьюй Ван (73), Ализе Корне (74), Анна Шмидлова (77).

Полный заявочный лист.

Женский турнир в Праге проводился с 1995 по 2010 год, после чего понизился в статусе до ITF. За это время чемпионками становились и россиянки – Динара Сафина (2005) и Вера Звонарёва (2008). А Prague Open образовался в 2010 году как челленджер и в 2015-м перешёл под эгиду WTA. Чемпионками в основном становились чешские теннисистки, а в прошлом розыгрыше до финала дошла россиянка Анастасия Потапова. В этом году российских теннисисток не допустили на турнир, что вызвало скандал. Ну а сетку возглавили действующая чемпионка Мари Боузкова и китаянка Чжу Линь.

ATP Masters 1000. Торонто (Канада). 7–13 августа

Хард, открытые корты.

Список участников: Карлос Алькарас (1), Даниил Медведев (3), Каспер Рууд (4), Стефанос Циципас (5), Хольгер Руне (6), Андрей Рублёв (7), Янник Синнер (8), Тейлор Фритц (9), Карен Хачанов (11).

Полный заявочный лист.

Турнир в Канаде проводится с 1881 года. С появлением «Мастерс-серии» в 1990 году соревнование прочно обосновалось в этой так называемой «Супердевятке». Особенностью этого турнира является то, что город его проведения постоянно чередуется – в один год оно проводится в Монреале, а другой – в Торонто. Параллельно с ним разыгрывается и женский турнир, где чередование происходит в обратном порядке. Так что получается такой объединённо-разъединённый турнир, одновременно проводящийся в двух разных городах. В Открытую эру рекордсменом по количеству титулов в Канаде является Иван Лендл – шесть. Пять побед у Рафаэля Надаля, четыре – у Новака Джоковича, по три – у Андре Агасси и Энди Маррея. Отличались здесь и российские теннисисты. Чемпионами здесь были Андрей Чесноков (1991), Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021), до финала добирались Евгений Кафельников (1999) и тот же Медведев (2019).

WTA-1000. Монреаль (Канада). 7–13 августа

Хард, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Елена Рыбакина (3), Джессика Пегула (4), Каролин Гарсия (5), Кори Гауфф (6), Петра Квитова (7), Мария Саккари (8), Дарья Касаткина (10), Вероника Кудерметова (13).

Полный заявочный лист.

У женщин рекордсменками в Открытую эру по количеству титулов являются Крис Эверт и Моника Селеш – по четыре. Трижды отличались Мартина Навратилова, Серена Уильямс и Симона Халеп. Среди россиянок титулы в Канаде завоёвывали Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2009). До финала также доходили советская теннисистка Наталья Зверева (1988), россиянки Лина Красноруцкая (2003), Елена Лиховцева (2004), Мария Шарапова (2009) и Вера Звонарёва (2010).

ATP Masters 1000. Цинциннати (США). 13–20 августа

Хард, открытые корты.

Список участников: Карлос Алькарас (1), Новак Джокович (2), Даниил Медведев (3), Каспер Рууд (4), Стефанос Циципас (5), Хольгер Руне (6), Андрей Рублёв (7), Янник Синнер (8), Карен Хачанов (11).

Полный заявочный лист.

Турнир в Цинциннати проводится с 1899 года, а с 1990-го неизменно относится к «Мастерс-серии». Рекордсменом в Открытую эру по количеству побед здесь является Роджер Федерер – семь. Четыре раза тут побеждал Матс Виландер, по три – Пит Сампрас и Андре Агасси. В 2019 году здесь отличился и россиянин Даниил Медведев. А в 2021-м до финала добрался Андрей Рублёв.

WTA-1000. Цинциннати (США). 13–20 августа

Хард, открытые корты.

Список участниц: Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Елена Рыбакина (3), Джессика Пегула (4), Каролин Гарсия (5), Онс Жабер (6), Кори Гауфф (7), Петра Квитова (8), Дарья Касаткина (11), Вероника Кудерметова (14), Людмила Самсонова (17), Екатерина Александрова (21), Анастасия Потапова (26), Анна Блинкова (37), Анастасия Павлюченкова (SR/98).

Полный заявочный лист.

В женском Цинциннати несколько раз побеждали россиянки – Вера Звонарёва (2006), Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2008), Мария Шарапова (2011), до финала также доходили Звонарёва (2004), Динара Сафина (2009), Шарапова (2010) и Светлана Кузнецова (2019).

ATP-250. Уинстон-Сейлем (США). 20–26 августа

Хард, открытые корты.

Список участников: Борна Чорич (15), Пабло Карреньо-Буста (23), Ян-Леннард Штруфф (24), Роберто Баутиста-Агут (25), Адриан Маннарино (27), Даниэль Эванс (30), Йосихито Нисиока (31), Иржи Легечка (33), Роман Сафиуллин (47).

Полный заявочный лист.

Этот турнир проводится с 1981 года. Сначала он располагался в Лонг-Айленде и носил показательный характер. В 1990-м его включили в календарь ATP-тура, с 2005-го он уже находился в Нью-Хэйвене, а с 2011-го неизменно проводится в Уинстон-Сейлеме. Среди чемпионов разных лет тут были и россияне – Евгений Кафельников (1994, 1995), Николай Давыденко (2006) и Даниил Медведев (2018).

WTA-250. Кливленд (США). 20–26 августа

Хард, открытые корты.

Список участниц: Барбора Крейчикова (12), Людмила Самсонова (17), Екатерина Александрова (21), Ангелина Калинина (28), Маяр Шериф (31), Паула Бадоса (33), Катержина Синякова (36), Анна Блинкова (37).

Полный заявочный лист.

Турнир появился только в 2021 году, и победу здесь праздновала эстонка Анетт Контавейт. Ну а действующей чемпионкой сейчас является россиянка Людмила Самсонова.