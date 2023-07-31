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Светлана Кузнецова не получила визу в США и пропустила турнир в Вашингтоне в 2019-м – ей цинично не дали защитить титул

«Хочу играть в теннис!» Российскую чемпионку не пустили на турнир в Вашингтоне в 2019-м
Михаил Георгиев
Светлана Кузнецова не получила визу в США
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Карьера Светланы Кузнецовой едва досрочно не прервалась из-за странных бюрократических проволочек с оформлением визы.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова попала в неприятную ситуацию в 2019 году. Кузнецовой не дали визу в США, хотя она заблаговременно подавала документы не её получение.

Возник дипломатический скандал, который достаточно быстро удалось разрешить. Тем не менее Кузнецова всё-таки пропустила турнир Citi Open в Вашингтоне, действующей чемпионкой которого являлась. Отсутствие в столице США серьёзно сказалось на позициях Светланы в рейтинге WTA и поставило под вопрос её дальнейшие карьерные перспективы, но в итоге для спортсменки всё закончилось довольно благополучно.

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Кузнецовой долго не делали визу, хотя она заблаговременно подала документы

Ещё в феврале 2019 года Кузнецова в Москве подала документы на получение американской визы. Тогда теннисистка восстанавливалась после травмы. Она не собиралась участвовать в мартовских «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами и делала визу с прицелом на серию турниров в США в июле и августе.

Светлана Кузнецова в 2019 году

Светлана Кузнецова в 2019 году

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Стандартная бюрократическая процедура неожиданно превратилась для Кузнецовой в повод для беспокойства. 2 июля Кузнецова вылетела в первом раунде Уимблдона и заявила, что визу ей так и не сделали — через четыре месяца после подачи всех необходимых документов.

«Дальше я бы хотела сыграть на турнирах в Вашингтоне, Цинциннати и Монреале. Но тут маленький вопросик: у меня нет визы. Если дадут, то поеду играть, если не дадут – буду сидеть дома и ждать свои матчи», — сказала Кузнецова.

Citi Open в Вашингтоне стартовал 29 июля. Оставалось примерно четыре недели, чтобы уладить все вопросы с визой Кузнецовой. Но время шло, и никаких подвижек не наблюдалось. За две недели до Citi Open глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подключил к решению проблемы ITF и президента организации Дэвида Хэггерти.

«Мы сделали ходатайство от международной федерации, от Хэггерти, всё у них. Причины не вижу, чтобы не дали визу. У нас не было прецедентов, чтобы нас тормозили. Это странная для тенниса ситуация», — заявил Тарпищев.

Прошло ещё полторы недели. И снова никакого прогресса. 25 июля Кузнецова в соцсетях сообщила, что в Вашингтон не поедет. Обидная ситуация для теннисистки, особенно с учётом того, что она являлась действующей чемпионкой Citi Open.

«Друзья, ситуация с американской визой вынуждает меня сняться с турнира в Вашингтоне. К сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на её скорое разрешение!» – написала Кузнецова.

Светлана Кузнецова выиграла титул в Вашингтоне в 2018-м

Светлана Кузнецова выиграла титул в Вашингтоне в 2018-м

Фото: Из личного архива Светланы Кузнецовой

Посольство России в США оперативно отреагировало на ситуацию с Кузнецовой: «Очередной жертвой «затянувшихся административных процедур» при получении американской визы стала известная российская теннисистка Светлана Кузнецова, которая должна была принять участие в турнире Citi Open, стартующем в ближайшие выходные в Вашингтоне. Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США. Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий».

Затем сама Светлана немного подробнее рассказала, почему вообще возникли проблемы с документами.

«Пока никаких подвижек по делу нет. Зато после моей последней публикации начался шквал звонков с вопросами и реакцией. Не успеваю ни на что отвечать. Ситуация непростая. По сути, я три месяца нахожусь в состоянии постоянного стресса. Консульство продержало паспорт шесть месяцев, потом вернуло мне его, а сейчас просит привезти обратно. Что из этого выйдет? Пока сложно понять. Однако турнир в Вашингтоне теперь точно пройдёт без меня. Жду канадскую визу, но её должны дать в течение пяти дней. Верну паспорт, буду ждать. Увы, пока никто ничего сделать не может. К счастью, у меня два загранпаспорта. Один полностью забит визами, последняя страница осталась как раз для Канады. Второй – новый, чистый, ждёт штампа Соединенных Штатов. Документы я подала в феврале, так что уже в мае стало ясно: что-то идёт не так. Мне многие пишут, что нужно было действовать иначе и оформлять визу в Европе, но у меня в запасе было семь месяцев. Не могла и подумать, что откажут. На это нет никаких веских причин.

По неофициальной информации, служба безопасности США задержала мой паспорт. Якобы он вызвал у них некие подозрения. Мой и ещё одного человека, чья фамилия мне ни о чём не говорит. Правда, непонятно, какое я могу вызвать подозрение, если на протяжении 16 лет летаю на турниры в США? При этом не отдыхаю там, а нахожусь исключительно по работе. Говорят, это политика, но почему я должна жертвовать своей работой? Хочу играть в теннис! У меня было много пропусков, нет рейтинга… А поехать на турнир мне не дают. Это странно. Насколько мне известно, Международная федерация тенниса отказалась от содействия в решении вопроса. Что касается американской, то, ввиду того что я являюсь победительницей US Open, они направили необходимый запрос, однако получили ровно такой же ответ, как и я. Я уже отметила президента США Дональда Трампа в своём посте, но писать какие-то официальные письма, конечно же, не буду. Понимаю, что я человек не той величины, чтобы напрямую обращаться к нему с прошениями», — заявила Кузнецова.

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Ближе к обеду 26 июля посольство США в Москве наконец-то предоставило комментарии: «Мы видели сообщения СМИ о теннисистке Светлане Кузнецовой и её проблемах с получением визы США. Мы пытались связаться с ней напрямую, чтобы сообщить, что её виза готова, но нам никто не ответил. Светлана, если вы читаете этот текст, свяжитесь с нами – ваша виза ждёт вас!»

Максимально странная ситуация, в которой за всеми дипломатическими формулировками неизменным оставался неприятный факт – Кузнецова потеряла много времени и пострадала из-за циничных проволочек бюрократов. Турнир в Вашингтоне она пропустила. По итогам Citi Open Кузнецова потеряла 280 очков и оказалась в конце топ-200 рейтинга WTA, опустившись со 108-й позиции на 196-ю. 34-летняя Кузнецова переживала далеко не лучший период карьеры в 2019-м, но всё-таки подобное падение было очень болезненным для амбициозной именитой теннисистки. А ведь ситуация могла быть ещё хуже, если бы вопрос с визой не разрешился до «Мастерсов» в Канаде и Цинциннати. К счастью, этого не произошло.

Кузнецова отлично выступила в Торонто и Цинциннати после получения визы

31 июля Кузнецова сообщила, что днём ранее получила американскую и канадскую визы.

«Друзья, хотела бы поблагодарить всех за поддержку. Много людей откликнулось по поводу моей ситуации с визой. Наконец-то я её получила! Это было вчера. И повезло, что в тот же день получила канадскую визу. Так что первым рейсом вылетаю сегодня в Канаду. Недостаточно времени на акклиматизацию и тренировки в Америке, как бы мне хотелось, но уже двигаемся дальше, есть какой-то прогресс», — сказала Кузнецова.

Светлана Кузнецова на «Мастерсе» в Торонто в 2019-м

Светлана Кузнецова на «Мастерсе» в Торонто в 2019-м

Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Это были не единственные хорошие новости для теннисистки. На «Мастерсе» в Торонто Кузнецова как бывшая чемпионка ТБШ получила уайлд-кард топ-20, которая освободилась после попадания Винус Уильямс в основную сетку напрямую.

Светлана более чем неплохо выступила в Канаде, учитывая скомканный график подготовки. Кузнецова обыграла китаянку Сиюй Ван и хорватку Донну Векич, после чего уступила румынке Симоне Халеп. 34-летняя россиянка вышла в 1/8 турнира категории «Мастерс» впервые с Цинциннати-2017, когда ещё пребывала в топ-10 рейтинга WTA.

На «Мастерсе» в Цинциннати в 2019-м Кузнецова и вовсе преподнесла суперсенсацию. Светлана дошла до финала (42-й в карьере при 18 титулах и крупнейший после Индиан-Уэллса-2017), где уступила американке Мэдисон Кис (5:7, 6:7). Кузнецова остановилась в шаге от трофея, проиграла сопернице в борьбе. Тем не менее Светлана могла гордиться своим выступлением в Цинциннати. На пути к финалу она трижды подряд обыгрывала соперниц из топ-10 — Слоан Стивенс (10), Каролину Плишкову (3) и Эшли Барти (2). До этого двукратная чемпионка «Шлемов» никогда в карьере не побеждала трёх представительниц первой десятки рейтинга на одном турнире и даже хотя бы одну из них с того самого Индиан-Уэллса-2017, где проиграла соотечественнице Елене Весниной в самом продолжительном финале в истории турнира.

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Кузнецова с изрядной долей иронии отвечала на вопрос, что помогло ей обыгрывать топ-соперниц в Цинциннати.

«Наверное то, что я получила визу США», — заявила Кузнецова.

При этом Светлана не только шутила, но и всерьёз говорила об объективных трудностях из-за задержки с оформлением визы.

«Чтобы прилететь сюда, я три недели ждала визу и практиковалась дома по программе тренера. Это для меня новый опыт. Нужно взрослеть, брать на себя ответственность. Другие игроки и, возможно, я отдали бы всё, чтобы кто-нибудь прошёл через это вместо них. Однако считаю, что теннис делает меня лучше, предоставляя такой опыт. И дело не только в результате, но и в моих ощущениях и ответственности на корте. Я меняла тренеров, боролась с травмами и большим количеством проблем. Если бы не приехала в США, то вылетела бы из топ-200. Я не играла бы до конца сезона, так как нет смысла ехать только в Китай. Может, пришлось бы приостановить карьеру. Многое вышло из-под контроля. Однако теперь я на своём месте. Очень счастлива играть и тренироваться.

Я сидела в Москве и не могла найти спарринг-партнера. Оставалось три дня, и я не была уверена, что получу визу в Канаду. Позвонил Михаил Южный и предложил сыграть вместе. Он приехал и тренировался со мной два дня. Это очень мне помогло. Моя цель — выигрывать матчи, чтобы получать удовольствие. И если я наслаждаюсь теннисом, то победа – даже не главное. Всё очень просто. Как оцениваю свои шансы на US Open? Нужно, чтобы повезло с сеткой. В прошлом году на US Open была Винус Уильямс, на «Ролан Гаррос» – Гарбинье Мугуруса. Удачная сетка немного помогла бы, но я готова ко всему. Я хорошо играю и очень рада этому. Должна сыграть в Бронксе. Счастлива и хочу совершенствовать игру, так как вижу, что нужно улучшать», — сказала Кузнецова.

Светлана Кузнецова проиграла Мэдисон Кис в финале Цинциннати-2019

Светлана Кузнецова проиграла Мэдисон Кис в финале Цинциннати-2019

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Светлана поднялась в рейтинге на 62-е место благодаря выходу в финал Цинциннати. Россиянка вроде как набрала отличную форму, но продолжить ударную поступь на US Open не удалось. В первом круге Кузнецова проиграла 27-летней американке Кристи Ан — 5:7, 2:6. Светлана так и не смогла выиграть первый с 2017 года матч на ТБШ – она шесть раз вылетала в первом круге и дважды пропустила Australian Open. Хотя соперница выглядела вполне проходной. Ан впервые в карьере одержала победу в основной сетке «Шлема». Она играла на таком уровне всего четвёртый раз в карьере, а на US Open выступила впервые с 2008 года (тогда уступила россиянке Динаре Сафиной).

Как бы то ни было, позитива для Кузнецовой в конечном счёте было больше, чем негатива. Финал Цинциннати и третий раунд Торонто – солидный результат, позволивший вернуться в топ-100 рейтинга. Светлана не приостановила карьеру, хотя этот сценарий, как она и сказала, действительно был реален в случае невозможности приехать на серию турниров в США. Безвыигрышную серию на ТБШ она прервала уже на Australian Open – 2020, обыграв в первом круге 15-ю сеяную чешку Маркету Вондроушову (на следующей стадии, правда, проиграла итальянке Камиле Джорджи). Кузнецова не выходила на корт после вылета в первом круге Уимблдона-2021, после чего взяла паузу в карьере из-за постоянных травм.

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Официально выступления на профессиональном уровне россиянка не завершала. 38-летняя теннисистка допускает, что ещё может вернуться в игру, если наберёт форму. Хотя вероятность подобного развития событий всё же минимальная. Светлана привыкает к светской жизни, готовится выпустить свою линейку модной одежды в коллаборации с брендом Bosco, занимается актёрским мастерством и готовится к съёмкам в сериале (название проекта теннисистка пока не называет).

В любом случае Кузнецова более 20 лет (2000-2021) успешно выступала в WTA-туре, выиграла 18 титулов, главными из которых являются US Open — 2004 и «Ролан Гаррос» — 2009. Её карьера вполне могла оборваться летом 2019 года, если бы проблема с визой в США всë-таки не разрешилась положительным образом. К счастью, Светлана пропустила только турнир в Вашингтоне, сыграла в Торонто, Цинциннати и на US Open и впоследствии наслаждалась игрой в теннис на высоком уровне ещё примерно два года.

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