3 топ-матча пятницы в теннисе: Самсонова и Шевченко сражаются в Вашингтоне

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Программа коротко:
- 🎾 21:00*: Тейлор Фритц (США, 1) – Энди Маррей (Великобритания, 15), Вашингтон, третий круг
- 🎾 22:00*: Александр Шевченко (Россия) – Даниэль Эванс (Великобритания, 9), Вашингтон, третий круг
- 🎾 22:30*: Людмила Самсонова (Россия, 8) – Марта Костюк (Украина), Вашингтон, 1/4 финала
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Время в материале указано по Москве.
🎾 21:00*: Тейлор Фритц (США, 1) – Энди Маррей (Великобритания, 15), Вашингтон, третий круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: справится ли Маррей с игроком топ-10?
Трёхкратный чемпион «Шлемов» и бывшая первая ракетка мира Энди Маррей постепенно подбирается к былым позициям. Он уже попал в посев «пятисотника» в Вашингтоне, а теперь ему предстоит сражение с игроком топ-10. Любопытно, что последний раз британец побеждал действующего теннисиста десятки год назад на траве Штутгарта — это был Стефанос Циципас. Сумеет ли Энди справиться сейчас с Фритцем? Этот поединок не состоялся накануне из-за дождя, и победитель должен сыграть в пятницу ещё и в 1/4 финала.
Энди Маррей
Фото: Rob Carr/Getty Images
🎾 22:00*: Александр Шевченко (Россия) – Даниэль Эванс (Великобритания, 9), Вашингтон, третий круг
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: сумеет ли Шевченко впервые пробиться в 1/4 финала турнира ATP?
Александр Шевченко остался последним представителем России в мужской сетке. На пути в третий круг он обыграл двух подряд американцев — Максима Кресси и Себастьяна Корду (восьмой номер посева). Сейчас 22-летнему россиянину играть с британцем Даниэлем Эвансом, который старше него на 11 лет. Чем завершится их первая очная встреча? Сумеет ли Александр в Вашингтоне впервые пробиться в 1/4 финала турнира ATP? Этот поединок не состоялся накануне из-за дождя, и победитель должен сыграть в пятницу ещё и в 1/4 финала.
Александр Шевченко
Фото: Clive Mason/Getty Images
🎾 22:30*: Людмила Самсонова (Россия, 8) – Марта Костюк (Украина), Вашингтон, 1/4 финала
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: продолжит ли Самсонова победную серию в Вашингтоне?
Людмила Самсонова продолжает в Вашингтоне борьбу по защите прошлогоднего титула. Она уже справилась с американкой Даниэль Коллинз и румынкой Сораной Кырстей, причём с одинаковым счётом — 6:1, 6:3. Теперь в 1/4 финала россиянке предстоит встреча с ещё одной соперницей, с которой она ранее не играла — украинкой Мартой Костюк. Чем закончится этот поединок и кто окажется в полуфинале?
Людмила Самсонова
Фото: Rob Carr/Getty Images
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