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Теннисные матчи сегодня 4 августа 2023 — live-трансляции, расписание матчей, результаты, кто сыграет, сетка

3 топ-матча пятницы в теннисе: Самсонова и Шевченко сражаются в Вашингтоне
Даниил Сальников
Теннисные матчи сегодня 4 августа
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За чем следить 4 августа на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 21:00*: Тейлор Фритц (США, 1) – Энди Маррей (Великобритания, 15), Вашингтон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Вашингтон (м). 3-й круг
04 августа 2023, пятница. 21:00 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Энди Маррей
44
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей

Интрига: справится ли Маррей с игроком топ-10?

Трёхкратный чемпион «Шлемов» и бывшая первая ракетка мира Энди Маррей постепенно подбирается к былым позициям. Он уже попал в посев «пятисотника» в Вашингтоне, а теперь ему предстоит сражение с игроком топ-10. Любопытно, что последний раз британец побеждал действующего теннисиста десятки год назад на траве Штутгарта — это был Стефанос Циципас. Сумеет ли Энди справиться сейчас с Фритцем? Этот поединок не состоялся накануне из-за дождя, и победитель должен сыграть в пятницу ещё и в 1/4 финала.

Энди Маррей

Энди Маррей

Фото: Rob Carr/Getty Images

🎾 22:00*: Александр Шевченко (Россия) – Даниэль Эванс (Великобритания, 9), Вашингтон, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Вашингтон (м). 3-й круг
04 августа 2023, пятница. 22:00 МСК
Александр Шевченко
93
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниэль Эванс
30
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс

Интрига: сумеет ли Шевченко впервые пробиться в 1/4 финала турнира ATP?

Александр Шевченко остался последним представителем России в мужской сетке. На пути в третий круг он обыграл двух подряд американцев — Максима Кресси и Себастьяна Корду (восьмой номер посева). Сейчас 22-летнему россиянину играть с британцем Даниэлем Эвансом, который старше него на 11 лет. Чем завершится их первая очная встреча? Сумеет ли Александр в Вашингтоне впервые пробиться в 1/4 финала турнира ATP? Этот поединок не состоялся накануне из-за дождя, и победитель должен сыграть в пятницу ещё и в 1/4 финала.

Александр Шевченко

Александр Шевченко

Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 22:30*: Людмила Самсонова (Россия, 8) – Марта Костюк (Украина), Вашингтон, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Вашингтон (ж). 1/4 финала
04 августа 2023, пятница. 22:30 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Марта Костюк
34
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Интрига: продолжит ли Самсонова победную серию в Вашингтоне?

Людмила Самсонова продолжает в Вашингтоне борьбу по защите прошлогоднего титула. Она уже справилась с американкой Даниэль Коллинз и румынкой Сораной Кырстей, причём с одинаковым счётом — 6:1, 6:3. Теперь в 1/4 финала россиянке предстоит встреча с ещё одной соперницей, с которой она ранее не играла — украинкой Мартой Костюк. Чем закончится этот поединок и кто окажется в полуфинале?

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Rob Carr/Getty Images

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