«Угроза для Алькараса – только Синнер и Джокович». Почему же Медведева совсем списали?

Горан Иванишевич, чемпион Уимблдона-2001, ныне тренирующий Новака Джоковича, поделился ожиданиями от ближайшего US Open, назвав две главные угрозы действующему победителю турнира Карлосу Алькарасу, лишь вскользь упомянув при этом Даниила Медведева. Ознакомимся с рассуждениями Горана и поговорим о том, почему он неправ – и что на самом деле шансы российского чемпиона довольно высоки.

Феномен Алькараса

Карлос Алькарас, безусловно, во многом феноменальный теннисист. Выросший в стране, где больше всего грунтовых кортов, Карлос играет в таком стиле, который как минимум не хуже подходит для быстрых покрытий – прежде всего для харда. Конечно, подобные исключения в Испании бывали и до него – например, совсем недавно закончивший карьеру Фелисьяно Лопес лучше всего играл на траве и на харде в зале, а Хуан-Карлос Ферреро по прозвищу El Mosquito, то есть Москит, стал первой ракеткой мира благодаря не только титулу на «Ролан Гаррос», но и финалу US Open. Кстати, именно Ферреро является тренером Алькараса, который начал заниматься в его теннисной академии ещё в 2018 году.

Выиграв прошлогодний US Open, Карлос, как и его тренер за 19 лет до него, поднялся на первую строчку рейтинга. В 19 лет 4 месяца и 6 дней он стал самым молодым лидером рейтинга в истории, больше чем на год побив рекорд Ллейтона Хьюитта, а затем и закончил сезон первым, несмотря на пропуск его концовки из-за травмы. Сейчас же Карлос, как и Новак Джокович, является действующим чемпионом сразу двух «Шлемов», выиграв ещё и Уимблдон – при том что это был лишь четвёртый турнир на траве в его карьере.

«Никто, кроме Синнера и Джоковича, не сможет долго противостоять Алькарасу»

Итак, что же сказал Горан Иванишевич, рассуждая о шансах теннисистов на US Open – 2023?

«Алькарас — исключительный игрок, и Синнер — единственная угроза для него на Открытом чемпионате США, помимо Новака. Игра Синнера идёт вразрез с игрой Алькараса, поэтому до сих пор у них были очень интересные матчи.

Кроме того, если у Медведева будет хороший день, он тоже может показать феноменальную игру. Однако Новак остаётся единственным «динозавром» среди возрастных игроков, все остальные теннисисты моложе. Это нормально, но нужно всё же обратить внимание на старших.

Будет интересное соперничество Алькараса с Синнером и Джоковичем. Никто, кроме них, не сможет долго противостоять испанцу. Те, кто не может выдерживать темп Карлоса, могут брать в руки ракетки и сразу отправляться домой», — приводит слова Иванишевича издание Ubitennis со ссылкой на Sportske Novosti.

Бесконечное американское лето Медведева

Начнём с самого интересного, то есть с Даниила Медведева. Летний отрезок сезона в Америке – почти всегда лучшая часть сезона для россиянина. В 2019-м здесь он совершил рывок из конца первой десятки в топ-5, выдав серию из четырёх финалов подряд (Вашингтон, Монреаль, Цинциннати и US Open) с титулом в Цинциннати и победой в полуфинале того турнира над Новаком Джоковичем.

Следующий сезон получился смазанным из-за COVID-19, но на американском «Шлеме» Даниил всё равно дошёл до полуфинала – правда, концовку провёл более мощно, выиграв «Мастерс» в Париже и Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. В 2021 году после титула в Торонто Медведев завоевал свой главный трофей, очень уверенно победив на US Open, а в конце сезона внёс очень весомый вклад в победу сборной России в Кубке Дэвиса. Лишь прошлое лето получилось провальным, но там у Даниила в целом сезон не сложился настолько, что в начале нынешнего года он даже ненадолго выпал из топ-10.

Быстрый летний хард – лучший шанс Даниила против Карлоса

Нет никаких сомнений, что этот хард Медведеву подходит. В этом сезоне он и на более медленном харде весенних «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами был хорош, собрав там коллекцию из финала и титула. Правда, в решающем матче в Калифорнии Даниил проиграл как раз Карлосу, причём без шансов – 3:6, 2:6. И дело не только в счёте, но и в том, как шла сама игра. Алькарас делал практически всё что хотел, и в первую очередь Медведев не смог найти никакого противоядия к его укороченным, хотя в матчах с другими соперниками россиянин часто добегает до таких мячей из-за задней линии. После этого они встретились ещё в полуфинале Уимблдона, на покрытии, которое не является лучшим ни для одного из них – но и там испанец уверенно победил, доказав, как быстро умеет адаптировать все элементы своей игры к разным типам кортов.

Быстрый хард – едва ли не лучший шанс Даниила на победу над Карлосом. Не потому, что испанец плох на таких кортах (в конце концов, вряд ли действующий чемпион US Open может плохо играть там), а потому, что именно они идеально подходят Медведеву, наравне с хардом в зале. Но всё-таки самые крупные турниры проводятся на открытом воздухе, и если говорить об успехе Медведева в матче с Алькарасом на «Шлеме», то, безусловно, US Open должен быть лучшим вариантом для этого – пожалуй, более хорошим, чем Australian Open, а о двух других мэйджорах и говорить нечего. Здесь россиянин может здорово подавать, а в розыгрышах нагнетать темп, не давая Карлосу применять свои фирменные штучки вроде внезапных укороченных или ударов по неожиданным направлениям под линии на регулярной основе. Но для начала обоим нужно разыграться на «Мастерсах» в Канаде и Цинциннати, первый из которых стартует уже в ближайший понедельник, 7 августа.

Даниил Медведев на харде Фото: Harry How/Getty Images

Синнер – самый неудобный соперник Алькараса?

Напоследок вернёмся к интервью Иванишевича – точнее, к другим упомянутым им игрокам. Объяснять, почему он назвал Джоковича, примерно то же самое, как объяснять, почему каждое утро над большей частью поверхности Земли встаёт солнце. Хотя US Open можно считать худшим для Новака «Шлемом» по результатам относительно ожиданий (сейчас у него здесь три титула, как и на «Ролан Гаррос», но с учётом уровня игры серба на харде и почти постоянного доминирования Рафаэля Надаля на грунте трофеев в Нью-Йорке у Новака явно должно было быть больше, чем в Париже), он, безусловно, остаётся опасным и едва ли не сложнейшим соперником для любого теннисиста на любом крупном турнире.

С Янником Синнером ситуация более интересная. Молодой итальянец, которому скоро исполнится 22 года, безусловно, талантлив, но больших титулов у него пока нет – семь трофеев на мелких турнирах да два проигранных финала «Мастерса» в Майами. Лучшим результатом Синнера на «Шлемах» до недавнего времени был четвертьфинал, однако на Уимблдоне-2023 он преодолел «проклятие Рублёва» и пробился в 1/2 финала, где в трёх сетах проиграл Джоковичу.

Однако при этом игра Янника очень неудобна для Карлоса. Итальянцу как-то удаётся давить на Алькараса с задней линии так, чтобы не давать ему показывать свой теннис, и испанец откровенно мучится в матчах с ним, даже когда побеждает. Кстати, в четвертьфинале прошлогоднего US Open Алькарас выиграл у Синнера с матчбола на приёме, а этой весной они обменялись победами. Карлос оказался сильнее в полуфинале Индиан-Уэллса, а Янник взял реванш в полуфинале Майами. И общий счёт личных встреч почти равный – 4-3 в пользу нынешней первой ракетки мира. При этом Медведев, напротив, каждый раз обыгрывает Синнера и ведёт у него по личным встречам уже 6-0. Безусловно, если Янник окажется в части сетки Карлоса, это может сильно помочь тому же Даниилу. А что вы думаете о шансах Медведева и других топов на US Open?