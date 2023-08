Американка остановила Самсонову в Вашингтоне. Людмила не защитила прошлогодний титул

К субботе объединённый турнир в Вашингтоне вернулся к запланированному ранее графику. Были навёрстаны все отложенные из-за дождя матчи и проводились уже полуфиналы в одиночке и финал в парном женском разряде. До этой стадии добрались сразу две россиянки – прошлогодняя чемпионка в одиночке Людмила Самсонова и 38-летняя Вера Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд.

Вера Звонарёва в WTA-туре уже более 20 лет. Она была второй ракеткой мира, выиграла 12 титулов в одиночке, доходила до финалов Итогового чемпионата WTA-2008, Уимблдона и US Open – 2010, завоевала бронзу Олимпиады-2008 в Пекине. В парном разряде россиянка побеждала на Australian Open и дважды на US Open, в миксте первенствовала на Уимблдоне и US Open. Последних успехов в парном разряде Звонарёва неизменно добивалась вместе с немкой Лаурой Зигемунд. Они вместе выиграли US Open – 2020, затем Лион и Майами-2022 и, наконец, отличились в Вашингтоне-2023. В финальном матчи девушки обыграли дуэт Алекса Гуарачи (Чили) / Моника Никулеску (Румыния) – 6:4, 6:4. Для Веры это 13-й титул в парном разряде за карьеру.

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд – чемпионки Вашингтона-2023 в парном разряде Фото: twitter.com/mubadalacitidc

В одиночном разряде в четвёрке лучших оказалась Людмила Самсонова, которая является прошлогодней чемпионкой. На пути к полуфиналу 24-летняя россиянка не отдала соперницам ни сета, последовательно обыграв американку Даниэль Коллинз, румынку Сорану Кырстю и украинку Марту Костюк. А в полуфинале Самсоновой впервые досталась сеяная соперница – американка Кори Гауфф (3-я ракетка турнира), которая моложе её на 5 лет. Девушки до этого встречались дважды, и в обоих случаях верх одерживала Гауфф — в квалификации Линца-2019 и в Чарльстоне-2021. Кстати, после первой победы в Австрии 15-летняя Кори пробилась в основу турнира в статусе лаки-лузера и завоевала тогда свой первый титул WTA.

Гауфф очень уверенно отыграла первый сет, чёткой действуя на своей подаче. А вот на чужой уже во втором гейме американка сумела сделать брейк – 2:0, а в 6-м едва не увеличила разрыв, но россиянка отыграла брейк-пойнт. Впрочем, и такого преимущества Кори хватило, чтобы взять стартовый сет – 6:3 за 44 минуты. Отметим, что Самсонова допустила за это время более 20 невынужденных ошибок. Во второй партии картина не изменилась. Гауфф по-прежнему чётко держала свою подачу, а в 3-м гейме с 5-й попытки додавила соперницу – 2:1, а следом отразила 3 брейк-пойнта соперницы – 3:1, потом ещё два – 4:2. Этого преимущества американке хватило, чтобы одержать победу – 6:3, 6:3 за 1 час 43 минуты, не позволив россиянке защитить прошлогодний титул.

Вот так Кори Гауфф вышла в финал Вашингтона-2023, где сыграет с гречанкой Марией Саккари, которая в трёх сетах победила первую ракетку турнира Джессику Пегулу. Отметим, что Пегула благодаря успешному выступлению в столице США в понедельник станет 3-й ракеткой мира и сместит с этой позиции Елену Рыбакину из Казахстана.