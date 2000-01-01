У Джоковича новый образ. Новак красиво отдыхает перед US Open

Снялся с «Мастерса» в Торонто

В конце июля Джокович заявил о пропуске «Мастерса» в Торонто, который пройдёт с 7 по 13 августа. «Мне всегда нравилось проводить время в Канаде, но после разговора со своей командой мы пришли к выводу, что это правильное решение», – объяснился Новак.