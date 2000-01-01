У Джоковича новый образ. Новак красиво отдыхает перед US Open

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Как Джокович отдыхает после поражения на Уимблдоне
Как Джокович отдыхает после поражения на Уимблдоне
Серб наслаждается общением с семьёй на Балканах. Похоже, он уже окончательно забыл о горьком поражении в финале Уимблдона.
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Снялся с «Мастерса» в Торонто
Снялся с «Мастерса» в Торонто
В конце июля Джокович заявил о пропуске «Мастерса» в Торонто, который пройдёт с 7 по 13 августа. «Мне всегда нравилось проводить время в Канаде, но после разговора со своей командой мы пришли к выводу, что это правильное решение», – объяснился Новак.
Уехал с семьёй на Балканы
Уехал с семьёй на Балканы
После поражения в Лондоне Джокович взял отпуск и уехал в сторону Балканского полуострова. В первые дни отдыха Новак был замечен в Дубровнике (Хорватия). Серб прогуливался с сыном Стефаном и пуделем Пьером.
Перебрался в Черногорию и заиграл в футбол
Перебрался в Черногорию и заиграл в футбол
На отдыхе Джокович продолжает следить за фигурой и делать кардио. В городе Жабляк на севере Черногории болельщики заметили серба, играющего в футбол с детьми. Понимаем Ноле: на фоне таких пейзажей невозможно не погонять мяч. Уж очень романтичный вид.
Сменил имидж
Сменил имидж
Спустя пару дней Джокович снова повторил кардиотренировку. На этот раз – в новом для себя образе. Новак опустил бороду с усами и в одних шортах вышел на уличную пробежку. Болельщицы в восторге.
«Эта борода…», «Он не собирается бриться, не так ли? Я влюблена», «Что за борода Санта-Клауса? Ему точно стоит побриться перед US Open», – отреагировали фанаты на новый образ Ноле.
«Эта борода…», «Он не собирается бриться, не так ли? Я влюблена», «Что за борода Санта-Клауса? Ему точно стоит побриться перед US Open», – отреагировали фанаты на новый образ Ноле.
Катался на лошадях
Катался на лошадях
Семья Джоковичей в этот отпуск устроила целое путешествие по всей Черногории. Новак с детьми и женой Еленой покатался на лошадях в национальном парке Дурмитор. Пса Пьера Джоковичи, кстати, взяли с собой в горы.
Представил форму на US Open
Представил форму на US Open
Цвет настроения USO в этом году – синий. Во время отдыха Джокович вместе со спонсором Lacoste представил форму на американскую серию турниров. Получилось что-то небесное. В новой экипировке Новака можно будет увидеть на «Мастерсе» в Цинциннати, который пройдёт с 13 по 20 августа.
У Джоковича новый образ. Новак красиво отдыхает перед US Open
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