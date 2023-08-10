Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Интервью с Алиной Корнеевой: об Уимблдоне, соперничестве с Миррой Андреевой и пропуске US Open

«Боюсь звёздной болезни — такой период был». Интервью с Корнеевой после крупнейшего титула
София Колодкина
Интервью с Алиной Корнеевой
Аудио-версия:
Комментарии
Алина оформила победу на турнире W100 и даже квалифицировалась на взрослый US Open. Но россиянка пропустит «Шлем».

Российская теннисистка шла на исторический календарный «Шлем» — четыре титула ТБШ за год. Но после побед на юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» оступилась в полуфинале Уимблдона. Корнеева не стала долго переживать и через две недели оформила крупнейший титул в карьере — на турнире W100 в Португалии. Забрала 100 очков и поднялась на 106 позиций вверх — став 220-й в мире, она прошла в квалификацию взрослого US Open, на котором, правда, не сыграет.

В интервью «Чемпионату» Алина подробно рассказала о значимой победе, соперничестве с соотечественницей Миррой Андреевой, драме на Уимблдоне и роли семьи.

«Понимаю, что придётся отказаться от Нового года с семьей… Привыкаю»

— Алина, на турнирах часто скучали по дому?
— Немного да. Если уезжаю на турниры на месяц и больше, это даёт о себе знать. Я и скучаю, и уже хочется домой – отдохнуть.

— Представляете жизнь без родных рядом? Или это этап взросления?
— Я понимаю, что, если хочу быть профессиональным спортсменом, буду всё меньше и меньше находиться дома. Уже надеюсь, что в 2024-м попаду на турнир перед Австралией – он начнется 2 января. Естественно, понимаю, что мне придётся отказаться от Нового года с семьёй. Всегда нужно от чего-то отказываться. Понимаю, что в будущем буду мало находиться дома, и потихоньку уже к этому привыкаю.

— Присутствие мамы на турнирах не усложняет процесс привыкания?
— Это всё же очень помогает. Я вижу, что многие ездят практически всегда только с тренерами. Мне же будет сложно, потому что мама часто нужна в какой-то момент: на корте, на матче, вне тенниса, чтобы дома отдохнуть.

— Многие же в туре ездят семьями. Но, например, многих это иногда отвлекает. Того же Циципаса…
— Я была на его матче. И его родители сидели рядом. Мне, наоборот, понравилось, насколько переживает за него мама. Юлия Сальникова на русском подсказывала какие-то откровенные вещи – как мне в детстве. Например, подброс выше. Иногда у него случаются срывы, когда он посылает папу или кричит. Андрей Рублев может крикнуть на свою команду, чтобы в себе это не копить. Это нормально. Но агрессия, которая перетекает в грубость, – это уже перебор.

«Боюсь звёздной болезни»

— Мы с вами общались после титула на Аustralian Open. Чувствуете, как с победами и титулами изменилась жизнь?
— Не могу сказать, что изменилась. Но приятно, что берут много интервью. Допустим, прихожу на тренировки в Москве, и маленькие дети, кто только начинает играть в теннис, постоянно спрашивают, узнают, смотрят. Это приятно. Пока всё то же самое.

Материалы по теме
«Горжусь победой с травмой». Первое интервью с чемпионкой Australian Open Алиной Корнеевой
Эксклюзив
«Горжусь победой с травмой». Первое интервью с чемпионкой Australian Open Алиной Корнеевой

— За интервью охотятся?
— Из мировых – только на турнирах. Практически на всех взрослых турнирах есть а-ля пресс-конференции. И они всегда расспрашивают.

— Нет дополнительного давления, как на некоторых игроков АТР и WTA из России и Беларуси?
— Нет, всё всегда комфортно. Нас это никак не касалось, никаких вопросов не было. Думаю, люди понимали, что мне пока 16 лет, и я в принципе ничего не понимаю в этом.

— Вас и Ксения Собчак поздравила, и наши бывшие звёзды. А вы чувствуете себя звездой?
— Нет, пока ещё очень далеко до этого. Просто приятно, когда такие люди поздравляют.

— Ощущали когда-либо звёздную болезнь?
— Нет, наоборот, я очень боюсь звёздной болезни – был в моей жизни такой период в течение одной недели в 11 лет. Но родители сразу сказали: «Алина, приостановись!» Так что если я выигрываю, сразу стараюсь как можно меньше думать о победе, потому что понимаю, что иногда бывают не очень хорошие последствия.

Материалы по теме
«Хотела бы сыграть против Соболенко». 19-летняя теннисистка из России уже творит сенсации
Эксклюзив
«Хотела бы сыграть против Соболенко». 19-летняя теннисистка из России уже творит сенсации

— А как тогда ею наслаждаться?
— Нет, первые пару дней мы празднуем с командой. А потом новый этап и тренировки. Почему я и люблю теннис – каждую неделю новые турниры.

— Перегореть не боитесь?
— Я в принципе мало играю, в отличие от многих девочек, которые на турнирах практически каждую неделю. Мне нравится, как мы всё расписываем. Выезжаю на определённый срок – три турнира – возвращаюсь, перезагружаюсь, опять тренируюсь и выезжаю. И так каждый раз.

— После успехов кто-то из спонсоров, агентств стучится?
— Агентства стучатся очень давно, но мы пока не спешим. Это сложно. Родители хотят выбрать лучшее для меня: мы много читаем, общаемся. Сейчас у нас идут переговоры. Может, с кем-то и заключим.

«На Уимблдоне все говорили: если бы я выиграла «Шлем», создала бы историю. Было неприятно»

— Легко ли вам вообще дали визу на «Шлем», учитывая, что на «РГ» было семь юниоров, а на Уимблдоне – только три человека?
— Очень многие юниоры просто не играли, потому что поехали на взрослые турниры. Мы и подали быстро, и выдали нам её за три недели до «Шлема». Так что легко.

— Можете подробнее рассказать о «декларации нейтралитета», которую всем участникам Уимблдона надо было до турнира подписать?
— Ой, честно говоря, не знаю. Вроде бы декларацию всем выдают: и взрослым, и юниорам. Я просто ещё маленькая, всё родители решают – они делали. Мне сказали, что я визу получила – и слава богу.

— Сейчас, кстати, некоторые теннисистки не могли попасть на турниры в ту же Польшу или Чехию. Сталкивались с такими проблемами? Вам отказывали с визами?
— Пока никаких проблем не было. И с визой нормально, и с шенгеном, который, кстати, скоро заканчивается и надо будет вновь делать.

— Все говорят, что Уимблдон – особенный турнир из-за организации и традиций. Вы что-то почувствовали?
— Наверное, самая лучшая организация в Австралии, хотя я ещё не была на US Open. А плюс Уимблдона в его красоте. В первый же день, как мы туда приехали, всё в траве, Центральный корт в нереально красивых цветах, везде растения. Именно эта атмосфера очень душевная. Хотя на уровне организации были большие проблемы из-за дождей. Меня эти переносы матчей выбивают – ты долго нервничаешь, поэтому приятно играть вторым запуском.

— Хотели бы что-то изменить?
— Мне кажется, ничего менять не надо. Ведь практически все турниры под открытым небом. Надо было сразу же закрывать Центральный и первый корты. От дождя никуда не деться – мы не можем контролировать погоду. Это уже традиция, поэтому, думаю, ничего не надо менять.

— Поражение в полуфинале с чешкой для вас – драма? Или как пережили этот опыт?
— Было грустно. Но я больше ехала туда, чтобы попробовать траву. Было неприятно, что мне все на интервью говорили, что если бы выиграла этот «Шлем» – а я могла – то создала бы историю. Но после я поехала на следующие турниры – покруче этого, уже на взрослые. Так что после «сотки» забыла про результат Уимблдона.

Материалы по теме
Корнеева штурмует третий юниорский ТБШ подряд. Но календарный «Шлем» ей не нужен?
Корнеева штурмует третий юниорский ТБШ подряд. Но календарный «Шлем» ей не нужен?

«Если голова на месте, всё может получиться»

— Часто можете позволить себе слёзы?
— Да, почему бы и нет. Это никогда не надо держать в себе. Когда переживаешь неудачи, лучше всё выплакать. Так что стараюсь, чтобы в этот же день всё из меня вышло, и уже перезагрузиться – это вопрос дня. Но когда ты выходишь с корта, понимая, что мог ещё что-то сделать – это самое обидное. После такого дня три потребуется. Лучше, конечно, сыграть следующий турнир. Папа часто говорит, что неудачу в теннисе очень просто «замазать» следующим турниром.

В том полуфинальном матче я могла выиграть и первый, и второй сеты. Причина в голове, так как ветер очень мешал. И я не могла показать свою игру, которую тренировала. Мне нужно было подстраиваться под ветер, что соперница и сделала, поэтому в тот вечер была лучше меня. Не думала о том, что бы мне поменять, я просто бесилась из-за ветра. Сделала после этого матча, конечно, большой вывод.

— В теннисе говорят о времени взросления – у каждого оно своё…
— Иногда чувствую, что взрослею, но вдруг что-то происходит, и я веду себя как ребёнок (смеётся). Так что я в пути – step by step (шаг за шагом. – в переводе с англ.). Мне самой надо вливаться во взрослый теннис.

— Какие качества помогли переместиться в топ-250 WTA? И какие элементы игры по-прежнему требуется «подкрутить»?
— Поняла, что главное – голова. Если она на месте, всё может получиться. Если много работаешь, а твоя голова не готова к этому, то тяжело чего-то добиться. Понимаю, что наступает тот возраст, что неважно первый круг или квалификация – надо всегда играть на максимуме. На юниорах же ты можешь выиграть 6:0, 6:0, даже показывая 50%. По взрослым ты должен каждый матч играть на 120%.

— Что вам дал понять титул в Португалии? Вы же по пути и игрока топ-150 британку Дарт обыграли.
— Наверное, победа над британкой придала уверенности, потому что отыгралась с 3:5, 4:5, у неё был матчбол. И после того как выиграла матч, прям почувствовала прилив уверенности. Так что следующие встречи были уже не такими сложными. На финал я очень хорошо настроилась, к тому же не испытывала никакого давления – я уже дошла до финала «сотки». А она наоборот: играла с девочкой помладше и испытывала давление. Так что я просто играла и кайфовала от каждого удара. Были моменты, когда у неё были геймболы, но я понимала, что, если дать ей разыграться, начнётся борьба. Уже под конец – при 6:0, 4:0 – я играла ради счёта – не хотела портить всю картину (смеётся). Кстати, до этого я выписывала «баранки» только на уровне Tennis Europe.

— А вам?
— «Баранок» не было!

«Не слежу за продвижением в рейтинге – просто играю турниры»

— Сожалеете, что пропускаете квал взрослого US Open?
— Мы думали, что если я выиграю юниорский Уимблдон, то будем играть US Open – так как это будет возможный четвёртый «Шлем». Но не сложилось, и решили, что уже не надо туда ехать. А после победной «сотки» было поздно подавать документы. Даже когда я играла «сотку», не думала, что смогу попасть в квалификацию. Об этом мне сказали уже после награждения в Португалии.

— То есть не следите за своим продвижением?
— Не слежу. Не думаю, что это сейчас очень важно.

Алина Корнеева с мамой

Алина Корнеева с мамой

Фото: CLIVE MASON/GETTY IMAGES

— Бюджет, вы говорили, ведут родители. Но что-то купили после победы на турнире W100?
— Это семейный бюджет. Но родители мне никогда ни в чём не отказывали. После «сотки» вещички в Португалии прикупила – я небольшой шопоголик. Не слежу ни за какими марками, однако мы с мамой любим маленькие города – там есть мини-магазинчики, где что-то интересное найти можно. В Италии много таких магазинчиков.

— Какие планы на концовку сезона?
— Мы хотим заявляться на более крупные турниры – W125 и WTA-250. Скорее всего, получится поехать на «сотку» и хардовый 250-тысячник в Японии в начале сентября. Если не получится, то в Швейцарию на турнир W60, потом на грунт Италии — WTA-125. Но, конечно, больше рассчитываем на Японию.

«Было бы очень круто видеть наше с Миррой соперничество уже в про-туре»

— Чуть ли не в каждом интервью идут параллели с Миррой Андреевой. Это раздражает?
— Нет (улыбается). Наоборот, мне это нравится. Потому что девочки из одной страны, одного года, идут с детства. Это прикольно. Без соперничества нет спорта.

— Кстати, она вас поздравляла с титулом на «Ролан Гаррос»?
— Сейчас тяжело – не поднимаем тему тенниса в разговорах. Но всегда поздравляем друг друга с победами. Иногда переписываемся: спросим, как дела.

— Ревнуете к успехам?
— С моей стороны ревности нет. Не знаю, как с её. Потому что мне это нравится: мы друг друга подталкиваем. Я очень рада её успехам. Но сейчас такой возраст, что следить за тем, где она, а где я, не хочу. Думаю о своих турнирах.

Мирра Андреева и Алина Корнеева на AО-2023

Мирра Андреева и Алина Корнеева на AО-2023

Фото: Darrian Traynor/Getty Images

— Видите это соперничество в про-туре через пару лет?
— Не хочу загадывать, но было бы очень круто!

«Приходится отказываться от общения с друзьями. Но мне нормально»

— Вы в семье не единственная спортсменка. Брат Артём уже в академии казанского «Зенита». Как родителям удаётся разрываться между детьми?
— Тёма уже давно и живёт один, и больше ездит с командой. Ему 21 год, у него своя жизнь начинается, более самостоятельная – будет тренироваться в Казани, а мы по возможности будем приезжать.

— Как вы поддерживаете друг друга?
— Рада, что у меня есть старший брат. Это топ-топ. Не обо всём можно поговорить с родителями, а с братом обсудить можно всё.

— И девчачье?
— Супердевчачье с ним, наверное, не обсудить (смеётся). Хотя у меня, в принципе, нет никаких секретов. Лучшие друзья – Тёма и его девушка Маша.

— А у вас получается строить личную жизнь?
— В 16 лет рано думать о какой-то личной жизни. Но, честно, это тяжело. Всегда нужно от чего-то отказываться, если я хочу результата. Например, от общения с друзьями. Но мне пока нормально. Не считаю, что чего-то не хватает.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023