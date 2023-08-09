Медведев вернулся после отпуска и выиграл первый матч в Торонто! Даниил — в третьем круге

В среду, 9 августа, на «Мастерсе» в Торонто проходят игры второго круга. Свой первый матч на турнире провёл чемпион US Open 2021 года, третья ракетка мира Даниил Медведев), который, будучи вторым сеяным, отдыхал в первом раунде. Игру Медведева поставили вторым запуском на «Грандстэнд», второй по значимости корт. Ему выпало сражаться с 22-летним итальянцем Маттео Арнальди, 66-й ракеткой мира. В первом круге Арнальди, попавший в основную сетку через квалификацию, оказался сильнее любимца местной публики Вашека Поспишила (WC) — 6:4, 6:4.

Последние перед турниром недели Медведев решил посвятить отдыху, восстановлению и тренировкам. Матч с Арнальди стал для него первым после поражения от Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона. Изначально предполагалось, что россиянин выступит на хардовом «пятисотнике» в Вашингтоне, который проходил с 31 июля по 6 августа, однако впоследствии Даниил решил сняться с турнира.

Арнальди, как и Медведев, только на этой неделе вернулся на хард. При этом после Уимблдона он сыграл два грунтовых турнира. В Бостаде итальянец вылетел в 1/8 финала, а в Умаге добрался до полуфинала. А единственный очный матч Маттео с Даниилом состоялся не далее как в последний день зимы-2023. Россиянин, пребывавший тогда в потрясающей форме (четыре титула и ещё один финал за пять турниров!), на классе обыграл менее искушённого соперника в первом круге Дубая — 6:4, 6:2.

Перед турниром в Торонто Медведев, бравший титул здесь в 2021-м, дал понять, что на харде, своём любимом покрытии, нацелен на успех. «Мне нравится играть на харде, я много раз хорошо выступал в таких турнирах. Хочу добиться успеха в Торонто, но мне придётся преодолеть давление. От турниров в Торонто у меня приятные воспоминания ещё с момента дебюта в 2018 году», — цитирует его Ubitennis.

И объяснил на пресс-конференции, почему уверен в своих силах: «Мы будем соревноваться в течение нескольких недель там, где моё любимое покрытие и где мой теннис идёт легче. Кроме того, я отлично чувствую себя физически. Да, я знаю, что моё тело не так «страдает» на харде, как на траве или грунте. Но это не означает, что я буду выигрывать каждый матч, это далеко не так. Я знаю, что в туре есть очень хорошие игроки, которые способны меня побеждать. Но я очень уверен в своей игре, когда наступает эта часть года».

В отчётном матче Медведев быстро принялся оправдывать ожидания. В четвёртом гейме он вышел на брейк-пойнт и сразу же реализовал его — 3:1. Арнальди в этом гейме пытался укорачивать, но россиянин добегал до мячей и удачно отвечал. Заполучив преимущество, Даниил спокойно контролировал ход игры, хотя при 5:2 ненадолго взял медицинский перерыв, чтобы принять таблетку. А в восьмом гейме Медведеву удался второй брейк — соперник допустил двойную ошибку на сетболе. Как итог, 6:2 всего за 31 минуту. Россиянин почти вдвое превзошёл оппонента по виннерсам: 11 против шести.

В начале второй партии завязалась острая борьба. Допустив двойную ошибку в первом гейме, Медведев подарил сопернику двойной брейк-пойнт. Но сумел его отыграть, исполнив эйс при 30:40. Во втором гейме, напротив, уже сам Даниил упустил тройной брейк-пойнт — 1:1. Затем матч вернулся в привычное русло, а в седьмом гейме Медведев при счёте 3:3 спас ещё один брейк-пойнт, отыграв его красивым коротким драйв-воллеем с хафкорта в прыжке.

В восьмом гейме россиянин заработал брейк-пойнт (то есть скрытый матчбол), но, пытаясь реализовать его, рискнул и попал в коридор, вскоре после чего счёт стал 4:4. В девятом гейме Медведев допустил две двойные подряд, но всё же взял свою подачу. А в 12-м гейме, когда счёт был уже 6:5, Даниил вышел на двойной матчбол на приёме и тут же использовал его, здорово отработав последний розыгрыш, — 6:2, 7:5 за 1 час 26 минут. За весь матч он девять раз подал навылет, а соперник — четыре.

Так Медведев вышел в третий круг турнира ATP-1000 в Торонто. На этой стадии он сразится с либо с Лоренцо Музетти (Италия, 16), либо с Танаси Коккинакисом (Австралия, Q). А ранее в этот день из борьбы выбыл седьмая ракетка мира Андрей Рублёв, сенсационно уступивший американцу Маккензи Макдональду.

«Мастерс» в Торонто проходит с 7 по 13 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».