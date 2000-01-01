Как менялся призовой фонд US Open с 2003 года?
В 2023-м общая сумма выплат составит $ 65 млн (около 6,3 млрд рублей)!
Новый рекорд
На US Open — 2023 будет рекордный призовой фонд. В этом году он составит $ 65 млн (около 6,3 млрд рублей). Как менялась сумма призовых за последние 20 лет?
Суммы 20-летней давности
В 2003 году общий призовой фонд US Open составлял $ 17 млн. В течение пары лет сумма не менялась. В 2006-м призовой фонд вырос до $ 18,5 млн, а затем постепенно увеличился до $ 25,5 млн к 2012 году.
Резкий рост призовых
В 2013-м денежные выплаты резко выросли. Призовой фонд составил $ 34,3 млн. В 2014-м он равнялся уже $ 38,2 млн, в 2015-м — $ 42,2 млн, а в 2016-м — $ 46,3 млн.
Исторические $ 50 млн!
К 2017-му призовые перевалили за $ 50 млн! Это был самый крупный денежный фонд в истории турниров. Далее суммы продолжали расти: в 2018-м — $ 53 млн, в 2019-м — $ 57 млн.
Ковидный спад
В ковидный 2020 год призовой фонд пришлось снизить до $ 53,4 млн. В 2021-м сумму подняли до нового рекорда — $ 57,5 млн. В 2022-м организаторы US Open готовы были потратить на выплаты аж $ 60 млн.
Шокирующие цифры
И вот теперь размер призового фонда вновь стал рекордным. Сумма выросла сразу на $ 5 млн и составила целых $ 65 млн!
На US Open — 2023 рекордный призовой фонд. А сколько теннисистам платили раньше?
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