На US Open — 2023 рекордный призовой фонд. А сколько теннисистам платили раньше?

Суммы 20-летней давности

В 2003 году общий призовой фонд US Open составлял $ 17 млн. В течение пары лет сумма не менялась. В 2006-м призовой фонд вырос до $ 18,5 млн, а затем постепенно увеличился до $ 25,5 млн к 2012 году.