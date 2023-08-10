5 топ-матчей четверга в теннисе: Медведев, Самсонова и Касаткина рвутся в 1/4 финала

За чем следить 10 августа на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано московское.

🎾 20:30*: Мари Боузкова (Чехия) – Дарья Касаткина (Россия, 10), Монреаль, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: останется ли у Касаткиной 0 поражений в истории встреч с Боузковой?

После победы в российском дерби над Анной Блинковой Дарья Касаткина встретится в третьем круге Монреаля с чешкой Мари Боузковой, у которой в активе победа на турнире в Праге в 2022-м. Девушки ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее оказывалась Касаткина — в квалификации Остравы-2020 и в финале Мельбурна-2021. Правда, во всех случаях победительница определялась лишь в третьем сете. Чем завершится очередная встреча российской и чешской теннисистки? Победительница в 1/4 финала сыграет с лучшей теннисисткой из пары Слоан Стивенс — Елена Рыбакина.

Дарья Касаткина Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 21:00*: Лоренцо Музетти (Италия, 16) – Даниил Медведев (Россия, 2), Торонто, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится вторая подряд встреча Медведева с итальянцем?

Вторую подряд встречу на «Мастерсе» в Торонто Даниил Медведев проведёт с итальянским теннисистом. Вот только если Маттео Арнальди был квалифаером, то соперник по третьему кругу Лоренцо Музетти — 16-й номер посева, с которым россиянин ранее не встречался. Сумеет ли Медведев пробиться в 1/4 финала турнира, где он уже становился чемпионом в 2021 году? В любом случае победитель этого матча сыграет дальше с лучшим теннисистом из пары Тейлор Фритц — Алекс де Минор.

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 23:30*: Слоан Стивенс (США) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Монреаль, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится встреча двух чемпионок ТБШ?

В третьем круге «тысячника» в Монреале сойдутся две чемпионки ТБШ — победительница US Open — 2017 Слоан Стивенс из США и Елена Рыбакина из Казахстана, выигравшая Уимблдон-2022. Ранее теннисистки друг с другом не встречались. Чем завершится их первый матч? Победительница в 1/4 финала сыграет с лучшей теннисисткой из пары Мари Боузкова — Дарья Касаткина.

Елена Рыбакина Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 2:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) – Хуберт Хуркач (Польша, 15), Торонто, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выправит ли Алькарас счёт личных встреч с поляком?

Карлос Алькарас уже побил свой рекорд на «Мастерсе» в Канаде, пробившись в третий круг. Но наверняка первый номер мировой классификации останавливаться на этом не намерен. Дальше ему играть с поляком Хубертом Хуркачем, с которым он до этого встречался один раз и проиграл — в Майами-2022. Сумеет ли юный испанец выправить счёт личных встреч? Победитель этого матча в 1/4 финала встретится с лучшим теннисистом в американской паре Томми Пол — Маркос Гирон.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 3:30*: Людмила Самсонова (Россия, 15) – Арина Соболенко (Беларусь, 2), Монреаль, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто вырвется вперёд в этом противостоянии?

Людмила Самсонова блестяще справилась с непростой китаянкой Чжэн Циньвэнь, и теперь её ждёт ещё более серьёзное испытание — встреча со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Девушки дважды встречались друг с другом и обменялись победами. В Гвадалахаре-2022 сильнее оказалась Самсонова, а в Аделаиде-2023 — Соболенко. Кто вырвется вперёд в этом противостоянии?