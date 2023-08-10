$ 14 млн одним махом. Джокович провернул крутую сделку и заметно увеличил своё состояние

Новак продал старый дом в Черногории, приобретённый после свадьбы с Еленой. И там же в разы дешевле купил аналогичный.

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович после поражения в финале Уимблдона от Карлоса Алькараса отдохнул с семьёй в Хорватии и Черногории. Отпуск Новака вот-вот подойдёт к концу. На следующей неделе сербский теннисист сыграет на «Мастерсе» в Цинциннати, а затем попытается выиграть очередной «Шлем» на US Open.

На Балканах Джокович не только общался с близкими людьми, но и решал деловые вопросы. В частности, Новак за $ 15 млн продал свой старый дом в черногорском Тивате, который купил после свадьбы с Еленой в 2014 году. А затем теннисист приобрёл аналогичную недвижимость неподалёку, но по куда более скромной цене.

Сейчас состояние Джоковича оценивается в $ 240 млн, из них $ 171 млн – призовые за победы на теннисных турнирах, а остальное – доход от различных спонсорских сделок. Накопление крупного капитала позволило Новаку приобрести множество объектов недвижимости по всему миру.

Самый роскошный из них — особняк в Монте-Карло на склоне холма. Новак также владеет пентхаусами в Майами, Белграде, Нью-Йорке и несколькими домами в Испании. В этот перечень больше не входит дом в черногорском городе Тиват.

Новак Джокович с женой Еленой на отдыхе в Черногории Фото: Из личного архива Елены Джокович

В 2014 году Джокович женился на Елене Ристич на острове Свети-Стефан, который располагается на берегу Адриатического моря. Теннисист проникся чувствами к этим краям и решил обзавестись недвижимостью поблизости, в Тивате. Это место стало особенным для Новака. Здесь он часто отдыхал с Еленой, сыном Стефаном и дочерью Тарой. Однако постепенно Джокович охладел к Тивату и появлялся там всё реже.

Раньше теннисист ценил свой черногорский дом за возможность уединиться с семьёй, но поток туристов в Тиват в последние годы рос буквально в геометрической прогрессии. Оставаться в тишине и спокойствии было всё сложнее. Дом Новака с одной стороны стоял на берегу моря, но на другой был выход на достаточно оживлённую улицу, что не очень нравилось паре.

Елена и Новак Джоковичи в своём старом доме в Черногории Фото: Из личного архива Елены Джокович

Всё это и привело к решению продать недвижимость. Новак установил ценник в $ 15 млн и, по данным сербского сайта Kurir, закрыл сделку по продаже объекта в конце июля.

«Владеть недвижимостью в Тивате уже не так престижно, как восемь лет назад. Сейчас это просто городская густонаселённая местность, что не нравится Джоковичу. Ему нужен покой. Я давно не видел Новака здесь. Не приезжали даже его брат Джордже, отец Срджан и мать Дияна. Все они перебрались в курортный комплекс Портонови недалеко от посёлка Кумбор. Там же у него пришвартована новая яхта, которую он купил после продажи старой «Дияны», названной в честь его матери», — рассказал источник Kurir, знакомый с ситуацией.

В этом году Новак действительно проводил черногорский этап своего отпуска в элитном курортном комплексе Портонови недалеко от Кумбора. Джоковича заметили там с Еленой, Стефаном и Тарой, а с ними были его брат Джордже со своей женой Сашкой.

Теннисист решал вопрос с приобретением новой недвижимости параллельно с пребыванием в Портонови. Как сообщает сербская газета Blic, Джокович в первых числах августа приобрёл виллу в Люте за $ 1 млн.

Новак Джокович продолжит отдыхать с Еленой в Черногории на новом месте Фото: Из личного архива Елены Джокович

Дом находится в отличном состоянии, но Новак и Елена собираются провести точечный ремонт, чтобы обустроить всё по своему вкусу и стилю, Люта располагается в 25 км от Кумбора, где только что отдохнул Новак. Друг Джоковича бизнесмен Югослав Карич помог теннисисту найти подходящий объект и провести сделку.

Новая вилла Новака расположена прямо на берегу Адриатического моря. Очень похожа на ту, что была в Тивате. Только Джоковичу купил её в 15 раз дешевле, чем продал старую недвижимость. Неплохой размен. Новак заработал $ 14 млн одним махом, но количество домов у него не уменьшилось. После подачи всех деклараций и оформления необходимых документов состояние Джоковича должно заметно увеличиться.

Роджер Федерер завершил карьеру и зарабатывает деньги на создании коллекции одежды. Рафаэль Надаль ещё не ушёл из тенниса, однако уже сейчас вкладывается в сеть отелей по всему миру. Новак Джокович тоже следует примеру своих коллег-соперников по «Большой тройке», хоть и несколько в иной форме.

Инвестиции Новака в недвижимость – выгодное дело. 36-летний Джокович пока не собирается завершать карьеру, но когда всё-таки сделает это, то сможет активно заниматься продажей своих старых домов и приобретением аналогичных по более скромной цене (или просто продажей без замены, так как домов у серба много в разных точках планеты). Новак обзавёлся хорошими связями в риэлтерской сфере и сам обладает неплохими знаниями, чтобы избежать заключения неудачных сделок.