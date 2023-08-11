Пошла игра! Медведев одолел талантливого итальянца и вышел в четвертьфинал Торонто

В четверг, 10 августа, на «Мастерсе» в Торонто (Канада) проходят матчи третьего круга. До этой стадии добрался лишь один россиянин, а именно чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, получивший второй номер посева. В 1/8 финала соперником Медведева, который во втором круге выбил итальянского квалифаера Маттео Арнальди (6:2, 7:5), стал 21-летний Лоренцо Музетти (16), другой представитель Италии. В первом круге Музетти в двух сетах обыграл японца Йосихито Нисиоку, а во втором одержал волевую победу над австралийцем Танаси Коккинакисом (Q) — 4:6, 7:5, 6:4.

Обыграв Арнальди, Медведев дал понять, что самой большой проблемой для него в этом матче оказалась жара. «Да, я чувствовал себя великолепно. Я мог бы сыграть немного лучше во втором сете. С этого момента мне нужно совершенствоваться. Довольно жаркие условия, как обычно летом в США, так что мне нужно к этому привыкнуть. Во втором сете я уже устал, но это нормально. Два-три матча, и к этому привыкаешь. С нетерпением жду следующих дней», — цитирует Даниила пресс-служба ATP.

Музетти — теннисист более высокого уровня, чем Арнальди. В начале нынешнего сезона итальянец впервые в карьере попал в топ-20 мирового рейтинга, затем ненадолго выпал из двадцатки, а в апреле вернулся и больше уже не выпадал из неё. Сезон-2022 стал прорывом для Лоренцо, который смог завоевать два титула. В финале грунтового «пятисотника» в Гамбурге он обыграл Карлоса Алькараса, а на харде в Неаполе в решающем матче одолел своего соотечественника Маттео Берреттини. А самую громкую на данный момент победу Музетти одержал на «Мастерсе» в Монте-Карло — уже в этом году. В третьем круге ему удалось сломить сопротивление Новака Джоковича — 4:6, 7:5, 6:4.

Ранее Медведев и Музетти никогда не играли друг с другом. При этом финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков полагал, что россиянину может быть тяжело, поскольку его соперник счастливо выпутался из непростой ситуации во втором круге, отыграв два скрытых матчбола во втором сете. «Медведев одержал комфортную победу на старте в Торонто. Мне казалось, что он должен был выигрывать второй сет с более крупным счётом, но итальянец зацепился и поборолся. Что касается следующего матча, то Музетти тяжело прошёл предыдущий круг, он был на волоске от поражения. Сейчас его может так расслабить, что Даниилу будет тяжело справиться с ним», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Отчётный матч начался довольно поздно, уже после 22:30 мск. А всё потому, что встречу первого запуска, где играли Маккензи Макдональд и Милош Раонич, пришлось прерывать из-за дождя. (Макдональд, обидчик Аслана Карацева и Андрея Рублёва, оказался сильнее — 6:3, 6:3 — и впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс».) В начале матча соперники уверенно действовали на подаче, в особенности Музетти, который не давал особых шансов Медведеву, а первый гейм и вовсе взял под ноль. Однако первым до брейк-пойнтов добрался россиянин — случилось это в седьмом гейме. Один брейк-пойнт итальянец отыграл эйсом, а вот во втором случае, укорачивая, нарвался на обводящий удар от соперника — 4:3 с брейком в пользу Даниила. А подавая на сет при 5:4 в свою пользу, Медведев отдал оппоненту лишь одно очко — 6:4 за 42 минуты. Хотя по активно выигранным очкам Музетти был лучше: 10 против семи.

Во второй партии Медведев также первым вышел на брейк-пойнт (после двойной ошибки от Музетти), причём гораздо раньше, уже в третьем гейме. Россиянин, не стеснявшийся рисковать, воспользовался третьим шансом забрать чужую подачу, после чего взял и свой гейм — 3:1. Тем не менее итальянец не дал сопернику уйти в отрыв, выиграв следующие два гейма. В шестом гейме Даниил подарил Лоренцо двойной брейк-пойнт, взял следующий розыгрыш, а затем допустил двойную — 3:3. После Медведев недовольно обратился к судье на вышке, что-то высказав ему.

Впрочем, этот небольшой срыв не помешал нашему теннисисту. В седьмом гейме Даниил, демонстрируя отличную игру в долгих розыгрышах, сделал брейк под ноль (4:3) — фактически этот момент стал решающим в матче. После этого игроки взяли по гейму на подаче, и при счёте 5:4 Медведев подавал на матч. Финальный гейм он взял под ноль — 6:4, 6:4 за 1 час 32 минуты.

Так Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто. Напомним, два года назад Даниил завоевал здесь титул. В 1/4 финала он сыграет с сильнейшим из пары Тейлор Фритц (США, 8) — Алекс де Минор (Австралия). «Мастерс» в Торонто проходит с 7 по 13 августа. За всеми событиями этого турнира ATP-1000 следите на «Чемпионате».