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Теннисные матчи сегодня, 11 августа 2023 — live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

4 топ-матча пятницы в теннисе: Медведев, Самсонова и Касаткина сражаются
Даниил Сальников
Теннисные матчи сегодня, 11 августа
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Время в материале указано московское.

🎾 19:00*: Людмила Самсонова (Россия, 15) – Арина Соболенко (Беларусь, 2), Монреаль, 3-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Монреаль. 3-й круг
11 августа 2023, пятница. 19:00 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: кто вырвется вперёд в этом противостоянии?

Этот матч так и не был начат в четверг из-за дождя. Людмила Самсонова блестяще справилась на старте турнира с непростой китаянкой Чжэн Циньвэнь, и теперь её ждёт ещё более серьёзное испытание — встреча со 2-й ракеткой мира Ариной Соболенко. Девушки дважды встречались друг с другом и обменялись победами. В Гвадалахаре-2022 сильнее оказалась Самсонова, а в Аделаиде-2023 — Соболенко. Кто вырвется вперёд в этом противостоянии? Отметим, что победительница матча в этот же день сыграет в рамках 1/4 финала с лучшей теннисисткой из пары Петра Квитова — Белинда Бенчич.

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 21:00*: Алекс де Минор (Австралия) – Даниил Медведев (Россия, 2), Торонто, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Торонто. 1/4 финала
11 августа 2023, пятница. 21:00 МСК
Алекс де Минор
18
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: сумеет ли Медведев взять реванш за поражение в Париже?

В 1/4 финала «Мастерса» в Торонто Даниил Медведев встретится с Алексом де Минором. Поначалу россиянин вполне комфортно лидировал в личных встречах с австралийцем, поведя 4-0 после побед в Сиднее, Уинстон-Сейлеме-2018, Париже-2020 и на ATP Cup — 2022. Но их последняя встреча во втором круге «Мастерса» в Париже-2022 завершилась досадным поражением Медведева в трёх сетах. Победитель этого матча в 1/2 финала встретится с лучшим теннисистом из пары Маккензи Макдональд — Алехандро Давидович-Фокина.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

🎾 2:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) – Томми Пол (США, 12), Торонто, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Торонто. 1/4 финала
12 августа 2023, суббота. 02:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

Интрига: улучшит ли Алькарас свой рекорд в Канаде?

Первая ракетка мира Карлос Алькарас продолжает улучшать свой рекорд на канадском «Мастерсе». До этого года он добирался в Стране кленового листа максимум до второго круга. Сейчас 20-летний испанец уже в 1/4 финала, где сразится с американцем Томми Полом. Кстати, именно Полу проиграл в прошлом году в Монреале Карлос, правда, затем выровнял счёт их личных встреч на «Мастерсе» в Майами-2023. Кто же окажется сильнее на этот раз? Победитель этого поединка встретится в полуфинале Торонто с лучшим теннисистом из пары Гаэль Монфис — Янник Синнер.

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

🎾 3:30*: Дарья Касаткина (Россия, 10) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Монреаль, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Монреаль. 1/4 финала
12 августа 2023, суббота. 03:30 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Интрига: кто пробьётся в полуфинал?

Дарья Касаткина успешно продвигается по сетке Монреаля, где уже справилась с тремя соперницами, причём без потери сета — Элисе Мертенс, Анной Блинковой и Мари Боузковой. Тем самым россиянка повторила своё лучшее достижение в Канаде — вышла в 1/4 финала, как и во время своего дебютного выступления в Монреале-2016. Следующей соперницей Дарьи будет чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина. Девушки до этого встречались трижды, и счёт был 2-1 в пользу Касаткиной. Она отличилась в Остраве-2020 и Сан-Хосе-2022. Елена же была сильнее в Абу-Даби-2021. Кто же вырвет путёвку в полуфинал? Там победительница сыграет с кем-то из четвёрки Квитова/Бенчич — Самсонова/Соболенко, которым предстоит определить сильнейшую за один день, то есть провести сразу два матча.

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: Robert Prange/Getty Images

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