4 топ-матча пятницы в теннисе: Медведев, Самсонова и Касаткина сражаются

Посмотреть все события 11 августа в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

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Время в материале указано московское.

🎾 19:00*: Людмила Самсонова (Россия, 15) – Арина Соболенко (Беларусь, 2), Монреаль, 3-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто вырвется вперёд в этом противостоянии?

Этот матч так и не был начат в четверг из-за дождя. Людмила Самсонова блестяще справилась на старте турнира с непростой китаянкой Чжэн Циньвэнь, и теперь её ждёт ещё более серьёзное испытание — встреча со 2-й ракеткой мира Ариной Соболенко. Девушки дважды встречались друг с другом и обменялись победами. В Гвадалахаре-2022 сильнее оказалась Самсонова, а в Аделаиде-2023 — Соболенко. Кто вырвется вперёд в этом противостоянии? Отметим, что победительница матча в этот же день сыграет в рамках 1/4 финала с лучшей теннисисткой из пары Петра Квитова — Белинда Бенчич.

Людмила Самсонова Фото: Robert Prange/Getty Images

🎾 21:00*: Алекс де Минор (Австралия) – Даниил Медведев (Россия, 2), Торонто, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Медведев взять реванш за поражение в Париже?

В 1/4 финала «Мастерса» в Торонто Даниил Медведев встретится с Алексом де Минором. Поначалу россиянин вполне комфортно лидировал в личных встречах с австралийцем, поведя 4-0 после побед в Сиднее, Уинстон-Сейлеме-2018, Париже-2020 и на ATP Cup — 2022. Но их последняя встреча во втором круге «Мастерса» в Париже-2022 завершилась досадным поражением Медведева в трёх сетах. Победитель этого матча в 1/2 финала встретится с лучшим теннисистом из пары Маккензи Макдональд — Алехандро Давидович-Фокина.

Даниил Медведев Фото: Anadolu Agency via Getty Images

🎾 2:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) – Томми Пол (США, 12), Торонто, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: улучшит ли Алькарас свой рекорд в Канаде?

Первая ракетка мира Карлос Алькарас продолжает улучшать свой рекорд на канадском «Мастерсе». До этого года он добирался в Стране кленового листа максимум до второго круга. Сейчас 20-летний испанец уже в 1/4 финала, где сразится с американцем Томми Полом. Кстати, именно Полу проиграл в прошлом году в Монреале Карлос, правда, затем выровнял счёт их личных встреч на «Мастерсе» в Майами-2023. Кто же окажется сильнее на этот раз? Победитель этого поединка встретится в полуфинале Торонто с лучшим теннисистом из пары Гаэль Монфис — Янник Синнер.

Карлос Алькарас Фото: Anadolu Agency via Getty Images

🎾 3:30*: Дарья Касаткина (Россия, 10) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3), Монреаль, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто пробьётся в полуфинал?

Дарья Касаткина успешно продвигается по сетке Монреаля, где уже справилась с тремя соперницами, причём без потери сета — Элисе Мертенс, Анной Блинковой и Мари Боузковой. Тем самым россиянка повторила своё лучшее достижение в Канаде — вышла в 1/4 финала, как и во время своего дебютного выступления в Монреале-2016. Следующей соперницей Дарьи будет чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина. Девушки до этого встречались трижды, и счёт был 2-1 в пользу Касаткиной. Она отличилась в Остраве-2020 и Сан-Хосе-2022. Елена же была сильнее в Абу-Даби-2021. Кто же вырвет путёвку в полуфинал? Там победительница сыграет с кем-то из четвёрки Квитова/Бенчич — Самсонова/Соболенко, которым предстоит определить сильнейшую за один день, то есть провести сразу два матча.