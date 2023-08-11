Доминирование Свёнтек всем надоело. Остановить её могут лишь две теннисистки

Вот уже как два года Ига Свёнтек не проигрывает в стартовых матчах на турнирах WTA. На крупном турнире WTA-1000 в Монреале полька, пропустившая первый круг на правах первой сеяной, во втором и третьем раундах разобралась с чешками Каролиной Плишковой и Каролиной Муховой. Доминирование Иги в женском теннисном туре начинает надоедать всем, кроме разве что польских болельщиков. При этом Свёнтек не обладает каким-то особенным даром и суперталантом: 22-летняя спортсменка, в отличие от Арины Соболенко и Елены Рыбакиной, похожа на маленькую серую мышь, судорожно носящуюся по корту. Ни о каких габаритах или неимоверной мощи ударов, если сравнивать с белоруской и казахстанкой, речи не идёт.

Свёнтек уже 71 неделю подряд занимает первую строчку мирового женского теннисного рейтинга. По общему количеству недель полька сравнялась с недавно вернувшейся в тур Каролиной Возняцки, по неделям подряд у Иги пока 13-й результат в истории. При этом лично у меня нет никакой уверенности, что Свёнтек хотя бы близко подберётся к легендарным Штеффи Граф, Мартине Навратиловой или Серене Уильямс. Для начала нужно догнать, например, идущую по соответствующим показателям четвёртой (114 недель подряд) и седьмой (121 неделя суммарно) Эшли Барти. Причём показатели Эшли взяты без учёта периода с 23 марта по 9 августа 2020-го, когда рейтинги были заморожены из-за пандемии. Кстати, может, не так давно завершившей карьеру австралийке стоит взять пример с Возняцки и тоже вернуться в тур?

На сегодняшний же день только два человека в женском туре могут и должны реально остановить набравшую ход Игу Свёнтек. Да, есть крепкие Джессика Пегула и Онс Жабер, но по потенциалу, габаритам, силе и уровню мастерства Арина Соболенко и Елена Рыбакина однозначно сильнее.

25-летняя белоруска Соболенко обладает завидной для женского тенниса мощью и прекрасным форхендом, с помощью которого она заколачивает мячи, словно гвозди. Подача у Арины тоже отменная, а двойных ошибок после работы над психологией становится меньше.

24-летняя москвичка Елена Рыбакина, ещё в 2018 году сменившая российское гражданство на казахстанское (это тема для отдельной дискуссии), как и Арина, может похвастаться своим ростом, отличной подачей и форхендом, при этом бэкхенд у обеих девушек тоже в полном порядке.

Ига Свëнтек и Елена Рыбакина Фото: Robert Prange/Getty Images

Так за счёт чего же доминирует Свёнтек? Прежде всего за счёт свой стабильности. Соболенко и Рыбакина зачастую позволяют себе спады, случаются проблемы с психологией и здоровьем (как недавно у Елены), в то время как Ига напоминает на корте робота. Да, своим универсализмом, в отличие от тех же Джоковича или Алькараса (если брать мужских топов), полька пока не блещет и по-прежнему слабо выглядит на траве, зато на харде и грунте держит марку.

Статистика личных встреч Свёнтек, Соболенко и Рыбакиной

Свёнтек — Соболенко — 5-3

В этом году 1-1, последний матч в финале Мадрида за Ариной в трёх сетах.

Свёнтек — Рыбакина — 1-3

В этом году 0-3, последний матч — отказ Иги в третьем сете в четвертьфинале Рима.

Соболенко — Рыбакина — 4-1

В этом году 1-1, последний матч в финале Индиан-Уэллса, Елена победила в двух сетах.

Найджел Сирс, бывший тренер Даниэлы Гантуховой и Аны Иванович, а также чемпионки US Open – 2021 британской теннисистки Эммы Радукану, высказался о том, кто из теннисисток завершит год на первом месте рейтинга WTA в одиночном разряде: «Если бы мне пришлось поспорить, я бы сказал, что это будет Ига Свёнтек. А в тройку по итогам года, вероятно, войдут Свёнтек, Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Я думаю, что Свёнтек просто более совершенная теннисистка, чем две остальные девушки. Так что я ставлю на Свёнтек», — считает специалист.

Арина Соболенко и Ига Свëнтек Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Любое мнение имеет право на жизнь, но о совершенстве Иги говорить точно не приходится. Слабая игра на траве и скромные габариты – это то, на что как минимум следует обратить внимание. Именно поэтому, скажем, у Свёнтек отрицательная статистика личных встреч с Рыбакиной, в своей лучшей форме прекрасно чувствующей себя не только на травяном покрытии, но и на харде. Да и Соболенко, если судить по статистике и самой игре, регулярно навязывает Иге борьбу – а в финале Мадрида Арина и вовсе забрала у неё титульный матч.

Арине и Елене нужно отшлифовать свою игру, уменьшить количество невынужденных ошибок, которых сейчас хватает. Всё это – не только дело самих девушек, но и кропотливая тренерская работа. Внимательно последим за хардовым сезоном и дождёмся US Open, где, будем верить, Соболенко и Рыбакина дадут бой первой ракетке мира, после чего постепенно завершат гегемонию Свёнтек в современном женском теннисе.

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