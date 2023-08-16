Руне и Возняцки готовятся к парижской Олимпиаде в миксте! А какие пары вы ждёте ещё?

На стыке июля и августа 2024 года поклонников тенниса ждёт знаковое и довольно непривычное событие – Олимпиада в Париже. Ведь «Шлемы» проходят по четыре турнира за сезон, а вот Игры бывают лишь раз в четыре года. И борьба за награды будет как никогда ожесточённой. На последнем старте четырёхлетия, который проходил в Токио, золото в одиночных разрядах завоевали немец Александр Зверев и швейцарка Белинда Бенчич соответственно. В соревнованиях женских пар сильнее всех оказались чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова, среди представителей сильной половины человечества – звёздный хорватский тандем Мате Павич/Никола Мектич. В миксте победу праздновали представители отечественного тенниса. Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв в чисто российском финале на чемпионском тай-брейке одолели Елену Веснину и Аслана Карацева. Но что же ждёт всех нас в Париже-2024?

Где будут играть теннисисты на Олимпиаде в Париже?

«Ролан Гаррос», традиционное место проведения Открытого чемпионата Франции, примет теннисные соревнования в рамках Олимпийских игр 2024 года в Париже. Это означает, что турнир будет проходить на грунте впервые с Барселоны-1992. На семи последних Играх спортсмены выясняли отношения в основном на харде, и лишь только ОИ-2012 проходили на траве Уимблдона.

Микст на Олимпийских играх

К слову, именно с Игр-2012 в Лондоне в теннисной программе появились соревнования смешанных пар, и они уже заняли в сердцах болельщиков своё место. Не так давно стал известен первый официальный тандем, который сыграет в Париже. 20-я ракетка мира в мужском одиночном разряде Хуберт Хуркач в социальных сетях сообщил, что сыграет в миксте на ОИ-2024 с лидером рейтинга WTA Игой Свёнтек. Стоит отметить, что звёздные поляки уже получили не так давно опыт совместных выступлений на United Cup, который состоялся в начале нынешнего сезона. Хуберт и Ига помогли своей сборной добраться до полуфинала соревнований, выиграв по ходу них два своих матча.

Иги Свёнтек и Хуберт Хуркач Фото: Bradley Kanaris/Getty Images

На австралийском турнире в нынешнем сезоне можно было увидеть и другие интересные сочетания. Греки Циципас/Саккари, швейцарцы Бенчич/Вавринка, бельгийцы Мертенс/Гоффен, американцы Пегула/Фритц – все эти именитые одиночники соединились друг с другом на соревнованиях для того, чтобы помочь своей национальной команде. Особенно стоит остановиться на американской сборной, которая впечатляет глубиной своего состава. «Звёздно-полосатые» могут выставить на парижскую Олимпиаду как минимум два крутых тандема. Фанаты наверняка будут не прочь увидеть Джессику Пегулу в деле с имеющим опыт в парных комбинациях Фрэнсисом Тиафо, а, допустим, Тейлора Фритца – с Кори Гауфф.

К слову, о других сочетаниях. Недавно датский теннисист Хольгер Руне признался, что хочет выступить со своей именитой соотечественницей Каролиной Возняцки на ОИ-2024. Напомним, та лишь в начале августа вернулась в тур после паузы в три года и восемь месяцев.

«Это было бы очень круто, она мне очень нравится – как человек и как игрок. Это было бы идеальное сочетание для меня на Олимпийских играх. Надеюсь, что мы сможем это сделать», — сказал Руне в интервью France24.

Стоит отметить, что теннисисты в преддверии возвращения чемпионки Australian Open – 2018 в тур уже проводили совместную тренировку в Монте-Карло. «Сегодня состоялась тренировка датского дуэта! Спасибо Хольгеру за отличную практику», — подписала пост Возняцки.

Российские фанаты, в свою очередь, свято веруют в то, что их спортсмены-соотечественники получат всё же шанс выступить на грядущем главном старте четырёхлетия. Пока вопрос допуска отечественных игроков остаётся открытым, в голове можно лишь накидывать потенциальные варианты сочетаний при благоприятном решении МОК. Весьма привлекательными видятся остроатакующие тандемы в лице Вероники Кудерметовой и Андрея Рублёва, Людмилы Самсоновой и Карена Хачанова. А как вам такой дуэт – Даниил Медведев и Мирра Андреева? В общем, нафантазировать можно много интересного.

Смешанные пары на «Шлемах»

На ТБШ смешанные пары могут быть интернациональными. В этом и заключается главное отличие микста на Олимпийских играх и на «Шлемах». Ещё до начала Уимблдона-2023 двукратный финалист мэйджоров в одиночном разряде Стефанос Циципас и бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса, ставшие хедлайнерами последних месяцев (грек и испанка весной начали встречаться), объявили, что решили объединиться в смешанном парном разряде на королевском ТБШ. К перспективам тандема эксперты сразу отнеслись скептически: по их мнению, Бадоса, которая на протяжении почти всего сезона сражалась с травмами, не может быть равноценной напарницей своему новому возлюбленному на данный момент. В итоге Стефанос и Паула так и не смогли сыграть в миксте в Лондоне: подвела именно испанка. Причиной отказа Бадосы от соревнований стала травма спины, с которой спортсменка пытается справиться уже в течение нескольких месяцев. Сам грек отреагировал на снятие своей девушки с турнира весьма спокойно.

«Микст теперь неважен, слава богу. Я предпочитаю жить дальше», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Состоится ли дебют новоиспечённой пары на грядущем US Open? Покажет время. В любом случае греко-испанский тандем видится интересным вариантом в сетке соревнований смешанных пар. Предлагаем и вам, дорогие читатели, немного пофантазировать – заняться небольшим гаданием на кофейной гуще. Напишите в комментариях интересные микст-сочетания, которые вы хотели бы видеть на ближайших «Шлемах» и Олимпийских играх. Возможно, ваши любимчики услышат молитвы и сыграют вместе уже через пару недель – на US Open.