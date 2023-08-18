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Теннисные матчи сегодня 18 августа 2023 — live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

4 топ-матча пятницы в теннисе: Джокович, Соболенко, Алькарас бьются в Цинциннати
Даниил Сальников
За чем следить 18 августа на кортах мира
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За чем следить 18 августа на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) – Маркета Вондроушова (Чехия, 10), Цинциннати, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Цинциннати (ж). 1/4 финала
18 августа 2023, пятница. 18:00 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Маркета Вондроушова
10
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Интрига: кто выиграет битву чемпионок ТБШ?

В этом матче сразятся четырёхкратная победительница «Шлемов» Ига Свёнтек и чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова. Ранее теннисистки встречались один раз — на «Ролан Гаррос» — 2020 уверенную победу одержала Свёнтек. Отметим, что обе теннисистки до этого четвертьфинала не встретили на пути ни одной сеяной соперницы. Будущая победительница этого матча в 1/2 финала сыграет с лучшей теннисисткой из пары Ясмине Паолини — Кори Гауфф.

Ига Свёнтек

Ига Свёнтек

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 22:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) – Макс Пёрселл (Австралия, Q), Цинциннати, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Цинциннати (м). 1/4 финала
18 августа 2023, пятница. 22:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Макс Пёрселл
70
Австралия
Макс Пёрселл
М. Пёрселл

Интрига: как сложится матч Алькараса с австралийским квалифаером?

Первая ракетка мира Карлос Алькарас пока с большим трудом пробирается по сетке «Мастерса» в Цинциннати. Он в трёх сетах справился с австралийским квалифаером Джорданом Томпсоном, затем за три с лишним часа победил американца Томми Пола, взяв реванш за поражение недельной давности в Торонто. Теперь 20-летний испанец сразится с ещё одним представителем Австралии — Максом Пёрселлом, с которым он ранее не играл. Макс сейчас является 70-й ракеткой мира. В июне забирался на наивысшее пока для себя 62-е место в рейтинге ATP. В его активе нет титулов уровня ATP, а в нынешнем Цинциннати 25-летний Пёрселл одержал первую в карьере победу над действующим теннисистом топ-10 — выбил во втором круге Каспера Рууда. А в следующем круге австралиец остановил стремительный взлёт Стэна Вавринки.

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас

Фото: Aaron Doster/Getty Images

🎾 2:00*: Онс Жабер (Тунис, 5) – Арина Соболенко (Беларусь, 2), Цинциннати, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Цинциннати (ж). 1/4 финала
19 августа 2023, суббота. 02:00 МСК
Онс Жабер
5
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: возьмёт ли Соболенко реванш за поражение на Уимблдоне?

В четвертьфинале Цинциннати встретятся две старые знакомые — Онс Жабер и Арина Соболенко. Девушки в официальных матчах играли уже пять раз, и пока небольшое преимущество на стороне Соболенко — 3-2. Арина победила в Абу-Даби, на Уимблдоне-2021 и на Итоговом чемпионате WTA — 2022, а Онс была сильнее на «Ролан Гаррос» — 2020 и в полуфинале Уимблдона-2023. Сумеет ли белорусская теннисистка взять реванш за то обидное поражение месячной давности?

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 3:30*: Тейлор Фритц (США, 9) – Новак Джокович (Сербия, 2), Цинциннати, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Цинциннати (м). 1/4 финала
19 августа 2023, суббота. 03:30 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: сохранит ли Новак 0 в графе «поражения» в матчах с Фритцем?

Новак Джокович постепенно набирает форму после месячного перерыва в выступлениях. В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати звёздный серб уверенно обыграл француза Гаэля Монфиса и довёл счёт личных встреч с ним в официальных матчах уровня ATP до рекордных 19-0. В 1/4 финала Джоковичу играть с ещё одним соперником, которому он ни разу не проигрывал, — американцем Тейлором Фритцем. Его Новак побеждал до этого момента шесть раз в шести матчах — в Монте-Карло, Мадриде-2019, на Australian Open, в Риме, Париже-2021 и в полуфинале Итогового чемпионата ATP — 2022.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

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