4 топ-матча пятницы в теннисе: Джокович, Соболенко, Алькарас бьются в Цинциннати

За чем следить 18 августа на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Ига Свёнтек (Польша, 1) – Маркета Вондроушова (Чехия, 10), Цинциннати, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто выиграет битву чемпионок ТБШ?

В этом матче сразятся четырёхкратная победительница «Шлемов» Ига Свёнтек и чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова. Ранее теннисистки встречались один раз — на «Ролан Гаррос» — 2020 уверенную победу одержала Свёнтек. Отметим, что обе теннисистки до этого четвертьфинала не встретили на пути ни одной сеяной соперницы. Будущая победительница этого матча в 1/2 финала сыграет с лучшей теннисисткой из пары Ясмине Паолини — Кори Гауфф.

Ига Свёнтек Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 22:00*: Карлос Алькарас (Испания, 1) – Макс Пёрселл (Австралия, Q), Цинциннати, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сложится матч Алькараса с австралийским квалифаером?

Первая ракетка мира Карлос Алькарас пока с большим трудом пробирается по сетке «Мастерса» в Цинциннати. Он в трёх сетах справился с австралийским квалифаером Джорданом Томпсоном, затем за три с лишним часа победил американца Томми Пола, взяв реванш за поражение недельной давности в Торонто. Теперь 20-летний испанец сразится с ещё одним представителем Австралии — Максом Пёрселлом, с которым он ранее не играл. Макс сейчас является 70-й ракеткой мира. В июне забирался на наивысшее пока для себя 62-е место в рейтинге ATP. В его активе нет титулов уровня ATP, а в нынешнем Цинциннати 25-летний Пёрселл одержал первую в карьере победу над действующим теннисистом топ-10 — выбил во втором круге Каспера Рууда. А в следующем круге австралиец остановил стремительный взлёт Стэна Вавринки.

Карлос Алькарас Фото: Aaron Doster/Getty Images

🎾 2:00*: Онс Жабер (Тунис, 5) – Арина Соболенко (Беларусь, 2), Цинциннати, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Соболенко реванш за поражение на Уимблдоне?

В четвертьфинале Цинциннати встретятся две старые знакомые — Онс Жабер и Арина Соболенко. Девушки в официальных матчах играли уже пять раз, и пока небольшое преимущество на стороне Соболенко — 3-2. Арина победила в Абу-Даби, на Уимблдоне-2021 и на Итоговом чемпионате WTA — 2022, а Онс была сильнее на «Ролан Гаррос» — 2020 и в полуфинале Уимблдона-2023. Сумеет ли белорусская теннисистка взять реванш за то обидное поражение месячной давности?

Арина Соболенко Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 3:30*: Тейлор Фритц (США, 9) – Новак Джокович (Сербия, 2), Цинциннати, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сохранит ли Новак 0 в графе «поражения» в матчах с Фритцем?

Новак Джокович постепенно набирает форму после месячного перерыва в выступлениях. В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати звёздный серб уверенно обыграл француза Гаэля Монфиса и довёл счёт личных встреч с ним в официальных матчах уровня ATP до рекордных 19-0. В 1/4 финала Джоковичу играть с ещё одним соперником, которому он ни разу не проигрывал, — американцем Тейлором Фритцем. Его Новак побеждал до этого момента шесть раз в шести матчах — в Монте-Карло, Мадриде-2019, на Australian Open, в Риме, Париже-2021 и в полуфинале Итогового чемпионата ATP — 2022.