«Я в суд подам». Медведева взбесило решение организаторов на турнире в Цинциннати в 2021-м

Даниил давно просил передвинуть стоящую рядом с кортом телекамеру, но его не послушали. Теннисист едва не получил травму и дал волю эмоциям.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв неудачно выступили на «Мастерсе» в Цинциннати в этом году. Медведев в 1/8 финала проиграл немцу Александру Звереву (4:6, 7:5, 4:6), а Рублёв на ещё более ранней стадии не справился с финном Эмилом Руусувуори (6:7, 7:5, 6:7).

Пару лет назад наблюдалась совсем иная картина. Медведев и Рублёв в полуфинале определяли, кто из них поборется за титул «Мастерса» в Огайо, а на корте развернулись нешуточные страсти из-за того, что Даниил врезался в телевизионную камеру.

Медведев считался явным фаворитом полуфинального матча с Рублёвым на «Мастерсе» в Цинциннати в 2021-м. Посеянный на турнире под первым номером Даниил перед поездкой в Огайо выиграл «Мастерс» в Торонто. В стартовых матчах в Огайо он без проблем разобрался с американцем Маккензи Макдональдом (6:2, 6:2), болгарином Григором Димитровым (6:3, 6:3) и испанцем Пабло Карреньо-Бустой (6:1, 6:1).

В свою очередь, четвёртый сеяный Рублёв шёл по дистанции не столь гладко, испытав определённые трудности в противостояниях с хорватом Марином Чиличем (5:7, 6:3, 6:1), а также французами Гаэлем Монфисом (7:6, 7:6) и Бенуа Пэром (6:2, 3:6, 6:3).

Андрей Рублёв и Даниил Медведев на «Мастерсе» в Цинциннати в 2021-м Фото: Dylan Buell/Getty Images

Главный аргумент в пользу Медведева перед полуфиналом с Рублёвым – преимущество по личным встречам. Даниил обыгрывал Андрея во всех пяти случаях, когда они ранее сталкивались на корте. Причём Медведев не позволял Рублёву взять хотя бы один сет. Две последние победы Даниила над Андреем пришлись на турниры «Большого шлема» Australian Open – 2021 и US Open – 2020. Имелся в резюме Медведева и положительный опыт игры с Рублёвым в Цинциннати – лёгкая победа 6:2, 6:3 в 2019-м.

В первом сете казалось, что зрителей ждёт стандартная развязка в матче российских теннисистов. Медведев доминировал на корте и выиграл партию со счётом 6:2. Однако на этот раз Рублёв не собирался сдаваться раньше времени и навязал Даниилу борьбу. Во втором сете наблюдалась равная игра, но при счёте 3:4 Медведев всё-таки отдал свою подачу. Рублёв реализовал брейк-пойнт только с пятой попытки. В девятом гейме уже Даниил имел два брейк-поинта, но Андрей справился с давлением и забрал сет – 6:3.

В первой половине третьего сета теннисисты тоже шли нога в ногу, но затем Медведев стал ошибаться. При счёте 3:3 Даниил проиграл свою подачу, не взял чужую и ещё раз позволил Рублёву сделать брейк. Итог матча – победа Андрея со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Что помешало Медведеву продлить удачную полосу встреч с Рублёвым? Во многом внезапно возникшие отрицательные эмоции. Во втором сете Медведев врезался в стоящую на корте телекамеру, когда в розыгрыше при счёте 1:1 бегал за мячом за задней линией. Когда камеру снова поставили, Медведев пнул её ногой. После этого он потребовал вообще убрать её с корта: «Я чуть не сломал руку». Организаторы не послушали его изначальный призыв, не стали менять позицию оператора и в полуфинале.

Даниил Медведев после столкновения с телекамерой в Цинциннати Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Проиграв гейм, Медведев вызвал физиотерапевта. Он говорил судье на вышке Начо Форкаделлу: «Я в суд подам. Я не могу играть». По ходу медперерыва Даниил сказал супервайзеру, что организаторам наплевать на игроков и он ещё после первого матча с Макдональдом просил убрать эту камеру с корта.

Медведев повёл себя излишне эмоционально, но в какой-то степени его можно понять. Камеры в Цинциннати стояли на удивление близко к краю корта. Медведев пребывал в отличной форме и действительно рисковал получить травму перед турниром «Большого шлема». Конечно, пинать камеру ногой не стоило, говорить на повышенных тонах – тоже, однако Медведев вполне справедливо высказал претензии официальным лицам.

Даниил не успокаивался и после матча.

«Надо было ещё в первом или втором круге сказать, что это может быть опасно. Ой, постойте...» — написал Медведев под видео в соцсетях Tennis TV, где активно обсуждалось его поведение.

Рублёв радовался первой победе над Медведевым, а также счёл обоснованным недовольство соперника по поводу размещения камер.

«Даже когда я проиграл первый сет 2:6, я думал, что всё должно было быть иначе. Потому что розыгрыши были очень упорными, но я допускал небольшие ошибки, Даниил выполнял отличные удары. Мне кажется, что счёт первого сета не отражал игру. В третьем сете то же самое – я выиграл 6:3, но матч был очень напряжённым. Было суперсложно – и психологически, и физически. Это были прямо шахматы. Даниил обычно играет от соперника, обычно игру диктует не он. Так что я был обязан заставлять его бегать, включая мощь в нужные моменты. Поэтому я пытался находить идеальный момент, чтобы его подвигать, открыть углы. И теперь я его впервые обыграл и как будто окончил университет. Получил диплом.

Момент с камерой? Тяжёлая ситуация. Когда бегаешь далеко за задней, можно врезаться во что-нибудь – или в судью, или в стоящий там стул. Здесь так получилось, что Даниил столкнулся с камерой. Конечно, это может быть очень опасно, что-нибудь может случиться. В момент перерыва я просто пытался успокоиться и не думать о том, что мне делать после, как проводить первый розыгрыш. Старался не давить на себя и просто расслабиться. Иногда в такие моменты начинаешь думать: как начинать? Как играть? Что делать? И в итоге ты себя загоняешь, выходишь, делаешь двойную и уже летишь 0:30», – заявил Рублёв.

Андрей Рублёв впервые в карьере обыграл Даниила Медведева на «Мастерсе» в Цинциннати в 2021-м Фото: Dylan Buell/Getty Images

Рублёв второй раз в сезоне-2021 и карьере вышел в финал «Мастерса». Первый был в Монте-Карло, где он проиграл решающий матч Стефаносу Циципасу. В целом Рублев пробился в 13-й финал ATP и четвёртый в сезоне. На его счету было восемь титулов. Девятый тогда в свою коллекцию добавить не удалось.

В финале Цинциннати Андрей за 59 минут проиграл немцу Александру Звереву (2:6, 3:6), которому стал уступать 0:5 по личным встречам, и только в этом году наконец-то обыграл, причём дважды – в Дубае и Бостаде.

Что касается Медведева, то неприятный инцидент с камерой в Цинциннати не привёл к каким-либо проблемам со здоровьем теннисиста. Это самое главное. Даниила даже не стали штрафовать за выплеск эмоций, а с 2022 года организаторы «Мастерса» в Огайо к нему прислушались и слегка передвинули камеры в сторону от корта, что больше не приводило к повторению подобных инцидентов.

К US Open – 2021 Медведев подошёл в отличной форме, забыв об инциденте в Цинциннати. Россиянин выиграл свой первый мэйджор, разобравшись с Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4) в финале и лишив серба уникального шанса взять календарный «Шлем».