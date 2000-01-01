Джокович установил новый рекорд в Цинциннати!
Новак Джокович — настоящая легенда. На турнире в Цинциннати вторая ракетка мира установил новый рекорд. Что же такого сделал Новак?
Невероятная серия
В 1/8 финала Джокович обыграл Гаэля Монфиса (6:3, 6:2). В итоге счёт личных встреч у соперников — 19:0. Это самая разгромная сухая серия побед в истории тенниса против одного соперника!
Лучше Надаля
До этого Джокович делил рекорд с Рафаэлем Надалем, который вёл 18:0 в личных встречах с Ришаром Гаске. В четвертьфинале турнира в Цинциннати Новак сыграет с Тейлором Фрицем.
Джокович установил новый рекорд в Цинциннати! Вторая ракетка мира побил достижение Надаля
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