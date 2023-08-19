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Новак Джокович: квалифицировался ли на Итоговый турнир 2023 года, сколько призовых заработал в 2022-м

Джокович вторым попал на Итоговый. В 2022-м он заработал там более $ 4,7 млн — это рекорд
Александр Насонов
Радостный Джокович с Итогового-2022
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Новак попытается в седьмой раз завоевать трофей, по значимости уступающий лишь турнирам «Большого шлема».

То, что и так было понятно, теперь известно официально. 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Новак Джокович в Чемпионской гонке ATP набрал очки (6305), которых ему уже в любом случае хватит для попадания на Итоговый турнир. Финальное соревнование года в третий раз подряд пройдёт в Турине (Италия) — на этот раз с 12 по 19 ноября. Чуть раньше на турнир квалифицировался двукратный чемпион ТБШ, лидер мировой классификации Карлос Алькарас, а Джокович забронировал себе место в сетке после победы над Тейлором Фритцем в четвертьфинале текущего «Мастерса» в Цинциннати — 6:0, 6:4.

Цинциннати (м). 1/4 финала
19 августа 2023, суббота. 04:00 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		4
6 		6
         
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Джокович исторически здорово выступает на Итоговом. С 2007 года он пропустил лишь один турнир, в 2017-м. Впервые серб принял участие в заключительном состязании года ещё тогда, когда оно проходило в Шанхае. В 2007-м 20-летний на тот момент Новак, конечно, ещё не был той машиной по добыванию титулов, каким мы знаем его сейчас. И не вышел из группы, проиграв все три матча. Но уже на следующий год Джокович завоевал заветный трофей! Тут необходимо уточнить, что на Итоговый-2008 в качестве первой ракетки мира квалифицировался Рафаэль Надаль, снявшийся до начала соревнований из-за повреждения колена. Но даже это не умаляет достижения Новака. В финале серб обыграл Николая Давыденко — 6:1, 7:5. (Давыденко возьмёт своё уже в 2009-м, когда турнир только-только переехал в Лондон.)

Николай Давыденко и Новак Джокович после финала Итогового турнира 2008 года

Николай Давыденко и Новак Джокович после финала Итогового турнира 2008 года

Фото: Andrew Wong/Getty Image

Затем на протяжении трёх лет Джокович оставался без титула на Итоговом, причём в двух случаях даже из группы не выходил. А Роджер Федерер, который свой первый трофей на этом турнире завоевал ещё в 2003-м, тем временем стал шестикратным чемпионом. На тот момент это был рекорд. А затем настало время Новака. С 2012 по 2015 год сербский чемпион неизменно побеждал на Итоговом турнире. В двух финалах он обыграл Роджера Федерера, в одном — Надаля, а в 2014 году швейцарский Маэстро, выиграв свой полуфинал, снялся перед решающим матчем. Джокович и по сей день продолжает оставаться единственным теннисистом в истории, выигравшим четыре Итоговых турнира подряд. И будет таковым ещё долго.

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Новак долго не мог выиграть свой шестой Итоговый, хотя за период с 2016 по 2021 год дважды выходил в финал. И лишь в 2022-м, уже в Турине, наконец-то покорил знакомую вершину. Тот титул стал по-настоящему особенным для Джоковича. Все ведь помнят, насколько тяжело для серба складывалось начало того сезона: выдворение из Австралии перед Australian Open, проблемы в грунтовый сезон и так далее. Во-вторых, на Итоговом-2022 Новак, выигравший все пять матчей (три в группе, полуфинал и финал) и проигравший лишь один сет, получил $ 4 740 300, и это рекордная в истории сумма призовых, заработанная отдельно взятым теннисистом за один турнир. В группе он обыграл Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Стефаноса Циципаса, а в плей-офф — Тейлора Фритца и Каспера Рууда. Так Джокович сравнялся по общему числу титулов (6) с Федерером, о чём вряд ли можно было помыслить в период доминирования швейцарца.

«Не знаю, что ждёт меня в будущем. Но знаю, что в моей душе живёт огромный голод по части завоевания трофеев. Войти в историю этого вида спорта, выступать на самом высоком уровне по всему миру, дарить эмоции любителям спорта, любителям тенниса… Это то, что движет мною.

Новак Джокович с трофеем за победу на Итоговом турнире 2022 года

Новак Джокович с трофеем за победу на Итоговом турнире 2022 года

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

У меня много различных мотивирующих факторов. На данный момент я не испытываю недостатка в мотивации. Конечно, у всех бывают неудачные дни, неудачные недели. Но в целом я не теряю мотивации», — приводит слова серба, сказанные после финала-2022, пресс-служба ATP. Нет сомнений, он и в 2023-м подойдёт к турниру с тем же настроем.

Победив в том финале, 35-летний на тот момент Джокович стал самым возрастным чемпионом в истории турнира, который проходит уже более 50 лет. За все эти годы он выиграл на Итоговом 46 матчей, а проиграл 17. Больше побед только у Федерера, который выиграл 59 матчей при том же количестве поражений. Если Джокович и догонит по этому показателю Роджера, то точно не в ближайшие годы. Однако по числу титулов он уже через три месяца может единолично возглавить историческую таблицу Итогового. Это гораздо важнее.

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