Алькарас и Джокович разыграют титул в Цинциннати! Карлос спас матчбол и останется лидером

В ночь с 19 на 20 августа мск на «Мастерсе» в Цинциннати (США) состоялись полуфинальные поединки. В первой встрече дня играли первая ракетка мира Карлос Алькарас и польский теннисист Хуберт Хуркач. В четвертьфинале Алькарас затратил гораздо больше сил, хотя соперник у него был не самый грозный — 25-летний австралиец Макс Пёрселл, занимающий 70-е место в рейтинге ATP. Испанец проиграл первый сет, а в третьей партии счёт был 4:4. Исход матча мог оказаться любым, но Карлос всё же доказал своё превосходство — 4:6, 6:3, 6:4.

Хуркач же в своём четвертьфинале относительно уверенно расправился с австралийцем русского происхождения Алексеем Попыриным, попавшим в сетку в качестве лаки-лузера после снятия Карена Хачанова. Поляк одержал победу со счётом 6:1, 7:6 и не без оснований рассчитывал побороться за выход в финал. Понимал это и его соперник.

«Мы играли на прошлой неделе в Торонто. Это был отличный матч, очень тяжёлый. В Цинциннати корт немного быстрее, чем в Торонто, так что, наверное, условия здесь больше подходят ему. У него сильные подачи, сильные удары. Я должен сыграть на самом высоком уровне, чтобы пройти дальше. Он хорош, так что нас ждёт очень интересный полуфинал. Смотреть будет весело», — сказал Алькарас на пресс-конференции после выхода в 1/2 финала.

До этого испанский теннисист дважды играл с Хуркачем. Помимо упомянутой встречи в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто, где Карлос одержал волевую победу, выиграв второй и третий сеты на тай-брейках, был ещё полуфинал «Мастерса» в Майами 2022 года. Там Алькарас победил в двух партиях. Но тоже на двух тай-брейках!

Карлос Алькарас играет на «Мастерсе» в Цинциннати 2023 года Фото: Aaron Doster/Getty Images

В первом сете Хуркач сразу же обеспечил себе преимущество, поведя 3:0 с брейком. Примечательно, что подачу Алькараса во втором гейме он взял под ноль. Испанец в дальнейшем имел шансы ответить, но упустил в общей сложности три брейк-пойнта. А в восьмом гейме поляк оформил второй брейк и забрал партию — 6:2.

Во второй партии соперники так ни разу и не сделали брейк. Однако острых моментов хватало, причём каких! В третьем гейме Алькарас упустил три брейк-пойнта. А в 10-м, подавая при счёте 4:5 не в свою пользу, спас матчбол! На тай-брейке Хуркач первым сделал мини-брейк, повёл 4:1, но, снова почуяв близость победы, дрогнул, проиграл следующие шесть очков, и сет остался за испанцем — 7:4.

В третьем, решающем сете ключевым стал брейк в исполнении Алькараса в четвёртом гейме. Карлос заработал тройной брейк-пойнт и реализовал его, пусть и с третьей попытки. А в девятом гейме он использовал первый же матчбол — 2:6, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа 19 минут.

«Это был «психологический» полуфинал, я должен был оставаться в борьбе. У меня было много брейк-пойнтов, было очень тяжело. Конечно, спасти матчбол всегда непросто, но мы с тренером говорили о том, что всегда нужно оставаться позитивным и не сдаваться. Мы знали, что у меня будут шансы, и я старался их использовать. Каждый матч против Хуби очень, очень тяжёлый. И я очень, очень рад, что смог победить», — сказал Алькарас в интервью на корте.

А уже глубокой ночью по московскому времени на корт вышли бывшая вторая ракетка мира Александр Зверев (16) и 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович (2), участники «нижнего» полуфинала. Джокович дошёл до этой стадии, не проиграв ни одного сета. В четвертьфинале он навесил «баранку» любимцу местной публики Тейлору Фритцу (6:0, 6:4) — и в 16-й раз в карьере квалифицировался на Итоговый турнир ATP.

Зверев также успел продемонстрировать неплохую форму. На пути к полуфиналу немец русского происхождения отдал лишь одну партию — в 1/8 финала с Даниилом Медведевым (6:4, 5:7, 6:4). А в четвертьфинале Адриан Маннарино не оказал Александру особого сопротивления — 6:2, 6:3 в пользу последнего.

Перед полуфиналом и Джокович, и Зверев излучали осторожный оптимизм. «Я хочу каждый день немного повышать уровень игры. На этом турнире у меня получается. Я провёл три отличных матча и с каждым днём чувствовал себя на корте всё лучше. Надеюсь, что продолжу двигаться по той же траектории», — приводит слова Новака, сказанные после выхода в 1/2 финала, пресс-служба ATP.

«Знаю, что впереди довольно важная игра, но когда я чувствую себя хорошо, то могу многое сделать на корте. Сейчас всё хорошо. После Торонто, где я выступил не лучшим образом, я должен был побороться в Цинциннати и показать хороший теннис. Рад, что смог выйти в полуфинал», — сказал Александр после победы в четвертьфинале.

Новак Джокович играет на «Мастерсе» в Цинциннати 2023 года Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В личных встречах преимущество ожидаемо было на стороне Джоковича: 7-4. Как видим, счёт вполне приличный для Зверева. В сезоне-2021 они пять раз играли друг с другом, однако с тех пор не пересекались. При этом три из четырёх своих побед немец одержал на харде — сербу, признанному королю этого покрытия, было чего опасаться. И сегодняшний полуфинал оправдал ожидания в этом смысле.

В первом гейме Джокович ушёл с 0-40 на своей подаче. А в 10-м гейме серб имел три сетбола на приёме, но не смог ими воспользоваться. Пришлось играть тай-брейк, где Новаку хватило единственного мини-брейка при счёте 1:1 — 7:5. Вторую партию Джокович начал с брейка, однако в 10-м гейме не смог подать на сет, и Зверев сравнял счёт — 5:5. Однако его титулованный соперник ещё раз взял чужую подачу, после чего смог подать на матч — 7:6 (7:5), 7:5 за 2 часа 6 минут.

«В тех немногих геймах на подаче Саши, где у меня были шансы, считаю, я сыграл хорошо, особенно при 5:5, после того как он взял мою подачу и остался в игре. Мне удалось отыграться, провести отличный гейм, снова сделать брейк и завершить матч в 12-м гейме второго сета. Я доволен. Думаю, есть несколько моментов, которые можно было бы сделать лучше. Но вообще это победа без потери сета над игроком, находящимся в отличной форме. Так что я очень доволен», — сказал Джокович в интервью на корте.

Действительно, несмотря на поражение, Зверев показал отличный уровень. Доказательством этому служит то, что он превзошёл соперника по многим важным показателям: эйсы — десять против четырёх, виннерсы — 24 против 18, невынужденные — 11 против 13. Но и такое бывает в теннисе.

Таким образом, в финале «Мастерса» в Цинциннати сойдутся Карлос Алькарас и Новак Джокович. Это будет уже четвёртый их очный матч, причём сейчас счёт 2-1 в пользу Алькараса, в июле выигравшего незабываемый финал Уимблдона в пяти сетах.

Вне зависимости от исхода нового противостояния Карлос в понедельник останется первой ракеткой мира, а Джокович, как и прежде, будет вторым. Именно такие номера посева получат они и на US Open, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября.