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Теннисные матчи сегодня, 21 августа 2023, — live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

3 топ-матча понедельника в теннисе: Андреева, Котов, Кудерметова сражаются в США
Даниил Сальников
За чем следить 21 августа на кортах мира.
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За чем следить 21 августа на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 21:00*: Мирра Андреева (Россия) – Тамара Корпач (Германия, LL), Кливленд, первый круг

* Время матча может измениться и будет уточнено.

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кливленд. 1-й круг
21 августа 2023, понедельник. 21:00 МСК
Мирра Андреева
67
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Тамара Корпач
77
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач

Интрига: повторит ли Андреева успех Уимблдона?

16-летняя Мирра Андреева должна была начать турнир в Кливленде матчем с 43-летней Винус Уильямс, но ветеран из Америки снялась с турнира из-за травмы, и теперь юная россиянка сразится с лаки-лузером из Германии Тамарой Корпач, которая старше на 12 лет. В основных сетках WTA девушки ещё не пересекались, но у них уже была в этом году трёхсетовая битва в финале квалификации Уимблдона, и тогда Мирра одержала непростую победу и пробилась в основу «Шлема». Во втором круге победительница этого матча сразится с лучшей теннисисткой по итогам американского дерби Слоан Стивенс — Лорен Дэвис.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 22:30*: Павел Котов (Россия) – Митчелл Крюгер (США, Q), Уинстон-Сейлем, первый круг

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Уинстон-Сейлем. 1-й круг
21 августа 2023, понедельник. 22:30 МСК
Павел Котов
97
Россия
Павел Котов
П. Котов
Не начался
1 2 3
         
         
Митчелл Крюгер
275
США
Митчелл Крюгер
М. Крюгер

Интрига: сумеет ли 29-летний американец в матче с Котовым повторить свой рекорд?

24-летний россиянин Павел Котов начнёт своё дебютное выступление на турнире в Уинстон-Сейлеме матчем с американским квалифаером Митчеллом Крюгером, который старше на пять лет. Американец сейчас является 275-й ракеткой мира, а максимально он добирался в июле прошлого года до 135-го места в рейтинге ATP. За всю свою 10-летнюю профессиональную карьеру Митчелл лишь семь раз сумел пробиться во второй круг турнира уровня ATP, в том числе и на US Open — 2020. Сумеет ли американец повторить своё лучшее достижение? Победитель матча дальше сыграет с чехом Иржи Легечкой.

Павел Котов

Павел Котов

Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

🎾 3:00*: Надия Подороска (Аргентина, Q) – Вероника Кудерметова (Россия, 3), Кливленд, первый круг

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Кливленд. 1-й круг
22 августа 2023, вторник. 03:00 МСК
Надия Подороска
71
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
16
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Интрига: одержит ли Кудерметова первую победу на хардовой серии?

После поражения во втором круге Уимблдона Вероника Кудерметова вернулась в тур только в Цинциннати, где проиграла в первом же матче Винус Уильямс. Сумеет ли россиянка одержать первую победу во время американской серии. В соперницы по первому кругу Кливленда 26-летней Веронике досталась её ровесница — Надия Подороска из Аргентины, с которой она никогда раньше не играла. Победительница матча дальше сыграет с лучшей теннисисткой из пары Катержина Синякова — Сара Соррибес-Тормо.

Вероника Кудерметова

Вероника Кудерметова

Фото: Aaron Doster/Getty Images

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