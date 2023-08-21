3 топ-матча понедельника в теннисе: Андреева, Котов, Кудерметова сражаются в США

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Программа коротко:
- 🎾 21:00*: Мирра Андреева (Россия) – Тамара Корпач (Германия, LL), Кливленд, первый круг
- 🎾 22:30*: Павел Котов (Россия) – Митчелл Крюгер (США, Q), Уинстон-Сейлем, первый круг
- 🎾 3:00*: Надия Подороска (Аргентина, Q) – Вероника Кудерметова (Россия, 3), Кливленд, первый круг
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Время в материале указано по Москве.
🎾 21:00*: Мирра Андреева (Россия) – Тамара Корпач (Германия, LL), Кливленд, первый круг
* Время матча может измениться и будет уточнено.
💬 Матч с текстовой трансляцией
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Интрига: повторит ли Андреева успех Уимблдона?
16-летняя Мирра Андреева должна была начать турнир в Кливленде матчем с 43-летней Винус Уильямс, но ветеран из Америки снялась с турнира из-за травмы, и теперь юная россиянка сразится с лаки-лузером из Германии Тамарой Корпач, которая старше на 12 лет. В основных сетках WTA девушки ещё не пересекались, но у них уже была в этом году трёхсетовая битва в финале квалификации Уимблдона, и тогда Мирра одержала непростую победу и пробилась в основу «Шлема». Во втором круге победительница этого матча сразится с лучшей теннисисткой по итогам американского дерби Слоан Стивенс — Лорен Дэвис.
Мирра Андреева
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
🎾 22:30*: Павел Котов (Россия) – Митчелл Крюгер (США, Q), Уинстон-Сейлем, первый круг
* Время матча может измениться и будет уточнено.
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Интрига: сумеет ли 29-летний американец в матче с Котовым повторить свой рекорд?
24-летний россиянин Павел Котов начнёт своё дебютное выступление на турнире в Уинстон-Сейлеме матчем с американским квалифаером Митчеллом Крюгером, который старше на пять лет. Американец сейчас является 275-й ракеткой мира, а максимально он добирался в июле прошлого года до 135-го места в рейтинге ATP. За всю свою 10-летнюю профессиональную карьеру Митчелл лишь семь раз сумел пробиться во второй круг турнира уровня ATP, в том числе и на US Open — 2020. Сумеет ли американец повторить своё лучшее достижение? Победитель матча дальше сыграет с чехом Иржи Легечкой.
Павел Котов
Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images
🎾 3:00*: Надия Подороска (Аргентина, Q) – Вероника Кудерметова (Россия, 3), Кливленд, первый круг
* Время матча может измениться и будет уточнено.
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Интрига: одержит ли Кудерметова первую победу на хардовой серии?
После поражения во втором круге Уимблдона Вероника Кудерметова вернулась в тур только в Цинциннати, где проиграла в первом же матче Винус Уильямс. Сумеет ли россиянка одержать первую победу во время американской серии. В соперницы по первому кругу Кливленда 26-летней Веронике досталась её ровесница — Надия Подороска из Аргентины, с которой она никогда раньше не играла. Победительница матча дальше сыграет с лучшей теннисисткой из пары Катержина Синякова — Сара Соррибес-Тормо.
Вероника Кудерметова
Фото: Aaron Doster/Getty Images
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