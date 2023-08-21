3 топ-матча понедельника в теннисе: Андреева, Котов, Кудерметова сражаются в США

За чем следить 21 августа на кортах мира.

Посмотреть все события 21 августа в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 21:00*: Мирра Андреева (Россия) – Тамара Корпач (Германия, LL), Кливленд, первый круг

* Время матча может измениться и будет уточнено.

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: повторит ли Андреева успех Уимблдона?

16-летняя Мирра Андреева должна была начать турнир в Кливленде матчем с 43-летней Винус Уильямс, но ветеран из Америки снялась с турнира из-за травмы, и теперь юная россиянка сразится с лаки-лузером из Германии Тамарой Корпач, которая старше на 12 лет. В основных сетках WTA девушки ещё не пересекались, но у них уже была в этом году трёхсетовая битва в финале квалификации Уимблдона, и тогда Мирра одержала непростую победу и пробилась в основу «Шлема». Во втором круге победительница этого матча сразится с лучшей теннисисткой по итогам американского дерби Слоан Стивенс — Лорен Дэвис.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 22:30*: Павел Котов (Россия) – Митчелл Крюгер (США, Q), Уинстон-Сейлем, первый круг

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: сумеет ли 29-летний американец в матче с Котовым повторить свой рекорд?

24-летний россиянин Павел Котов начнёт своё дебютное выступление на турнире в Уинстон-Сейлеме матчем с американским квалифаером Митчеллом Крюгером, который старше на пять лет. Американец сейчас является 275-й ракеткой мира, а максимально он добирался в июле прошлого года до 135-го места в рейтинге ATP. За всю свою 10-летнюю профессиональную карьеру Митчелл лишь семь раз сумел пробиться во второй круг турнира уровня ATP, в том числе и на US Open — 2020. Сумеет ли американец повторить своё лучшее достижение? Победитель матча дальше сыграет с чехом Иржи Легечкой.

Павел Котов Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

🎾 3:00*: Надия Подороска (Аргентина, Q) – Вероника Кудерметова (Россия, 3), Кливленд, первый круг

* Время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: одержит ли Кудерметова первую победу на хардовой серии?

После поражения во втором круге Уимблдона Вероника Кудерметова вернулась в тур только в Цинциннати, где проиграла в первом же матче Винус Уильямс. Сумеет ли россиянка одержать первую победу во время американской серии. В соперницы по первому кругу Кливленда 26-летней Веронике досталась её ровесница — Надия Подороска из Аргентины, с которой она никогда раньше не играла. Победительница матча дальше сыграет с лучшей теннисисткой из пары Катержина Синякова — Сара Соррибес-Тормо.