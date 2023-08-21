Джокович рвал майку, Алькарас рыдал. Что осталось за кадром эпического финала в Цинциннати

Новак Джокович и Карлос Алькарас подарили зрителям незабываемое зрелище в финале «Мастерса» в Цинциннати. Джокович одержал волевую победу со счётом 5:7, 7:6, 7:6, отыграв матчбол по ходу тай-брейка второго сета. Новак и Карлос продемонстрировали высочайшее качество тенниса на корте. Завоевать титул мог любой из них, но в решающий момент Джокович лучше справился с нервами и взял реванш за недавнее поражение от Алькараса в финале Уимблдона.

Счёт по личным встречам серба и испанца стал 2-2. На наших глазах уже зародилось и бурно развивается новое эпическое соперничество. Вероятно, оно не будет слишком долгим, учитывая тот факт, что Новак на 16 лет старше Карлоса. Тем не менее в обозримом будущем Джокович и Алькарас наверняка должны ещё не раз выяснить отношения в решающих матчах крупных турниров. Возможно, они снова схлестнутся в финале US Open через несколько недель. Любители тенниса явно ждут именно этот сценарий.

Решающий матч Цинциннати продлился 3 часа и 50 минут. Это рекорд по длительности для турнира в Огайо и трёхсетовых финалов соревнований серии «Мастерс». 16 мая 2009 года в полуфинале Мадрида Рафаэль Надаль сломил упорное сопротивления Джоковича за 4 часа и 3 минуты — 3:6, 7:6, 7:6. Новак и Карлос немного не дотянули до общего исторического рекорда «Мастерсов», но у них ещё есть время исправить ситуацию. На пятисетовых «Шлемах» самым продолжительным является финал Australian Open — 2012 между теми же Надалем и Джоковичем – 5 часов и 53 минуты. Здесь Карлос и Новак тоже потенциально способны переписать историю. Вполне могли бы сделать это уже в Цинциннати, если бы здесь играли до пяти сетов. Но пусть лучше приберегут новые героические сражения на «Шлемы».

Противостояние Джоковича и Алькараса привлекло внимание не только качеством тенниса, но и неподдельными эмоциями обоих соперников. После матча Карлос заплакал.

Карлос Алькарас расплакался после финала «Мастерса» в Цинциннати Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Речь на церемонии награждения испанец начал со слов: «Мне будет тяжело говорить». Тем не менее, Алькарас нашёл в себе силы сделать комплименты в адрес соперника, на месте которого любой другой определённо сломался бы и проиграл.

«Потрясающе играть против тебя, делить с тобой площадку, учиться у тебя. Я многому научился у такого чемпиона, как ты. Поздравляю вас и вашу команду», — сказал Карлос.

Реакция Алькараса на поражение кому-то может показаться незрелой, но это слишком циничный подход. 20-летний парень очень хотел победить легенду тенниса и был весьма близок к этому. Карлос упустил брейк во втором сете и матчбол на тай-брейке той же партии, когда казалось, что дело идёт к его очередному триумфу. Но против него играл Новак Джокович – человек, которого никогда нельзя списывать со счетов.

«Карлос Алькарас плачет в полотенце после поражения в воинственной битве с Новаком Джоковичем в Цинциннати. Это хороший пример того, какое галактическое сердце у этого ребёнка».

«Карлос плачет. Его брат плачет. Я плачу. Какие эмоции в Цинциннати».

«Мне нравится, что Карлос плачет. Во-первых, он искренне хочет этого. Во-вторых, он знает, что мог выиграть в финале. 99% игроков тура спокойно смирились бы с поражением и подумали что-то вроде: «Ну и ладно, Новак слишком хорош для меня».

«Карлос Алькарас плачет. Этот парень особенный. Он будет одним из величайших теннисистов всех времён. Просто феноменальный ребёнок. Мне он нравится».

«Учтите, что этому парню всего 20 лет. И он улыбался, когда болельщики на трибунах поддерживали его».

«Никогда не перестаёт удивлять эмоциональная разрядка после тяжёлой теннисной битвы. Алькарас плачет, а Джокович рвёт на себе футболку, понимая, что ему придётся работать ещё усерднее, чтобы и дальше обыгрывать Карлоса. Фантастический и вдохновляющий матч с ментальной точки зрения», — писали болельщики в соцсетях.

Джокович в Цинциннати завоевал 95-й титул за карьеру, среди которых 23 выигранных турнира «Большого шлема» и 39 «Мастерсов». Новак превзошёл Ивана Лендла (94 титула), однако всё ещё отстаёт от Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109). По степени престижности трофеев Новак явно опережает Федерера и Коннорса, но почему бы не замахнуться на их общий рекорд до конца карьеры? Хорошая мотивация для Джоковича, хотя и без неё серб даёт понять, что всё ещё очень голоден на корте.

Главная помеха на пути Джоковича к превосходству над Федерером и Коннорсом — Карлос Алькарас. Новак это прекрасно понимает. Он героически выиграл финал в Цинциннати. Во время игры Джокович с трудом превозмогал адскую жару, но каждый раз собирался с силами и продолжал борьбу. После триумфа серб рухнул на корт, а затем встал и от переполнявших его эмоций порвал на себе футболку.

Новак Джокович рвёт на себе футболку после финала «Мастерса» в Цинциннати Фото: Michael Hickey/Getty Images

Как вполне резонно отметил один из фанатов в комментарии выше, Джокович сделал это из-за осознания, какие усилия ему придётся прикладывать для победы в каждом матче с Карлосом. В третьем сете Новак упустил четыре матчбола, включая два на своей проигранной подаче при счёте 5:4, но в итоге всё-таки дожал Алькараса на тай-брейке.

Лёгких прогулок в матчах с испанцем у Джоковича не будет, как в случае с талантливыми, но не достаточно ментально стойкими представителями молодого поколения вроде Янника Синнера, Хольгера Руне или Каспера Рууда. Третья ракетка мира Даниил Медведев имеет не такой уж плохой баланс против Новака (5-9), обыгрывал серба в финале US Open — 2021, однако в последнее время россиянину не хватает стабильности, в том числе на любимых хардовых «Шлемах». Так что остаётся один Карлос, который представляет угрозу на всех покрытиях, в том числе, как казалось до Уимблдона-2023, на неудобной для него траве.

Big-3 канула в прошлое, в теннисе образовалась своего рода Big-2 в лице Джоковича и Алькараса. Рафаэль Надаль вряд ли будет играть на высоком уровне в финальном для себя сезоне-2024, а о восстановлении «Большого трио» в каноническом виде речи вообще не идёт, поскольку Роджер Федерер уже завершил карьеру. Карлос, по сути, сменил своего соотечественника Рафу в качестве главного соперника Новака, чего сам серб и не отрицает — на пресс-конференции он признал, что финал Цинциннати сильно напоминает ему решающий матч с Надалем на Australian Open — 2012.

«Столько нужно сказать, а сил так мало. Хочу выразить уважение Карлосу и его команде. Мы все словами не можем выразить восхищение тем, что ты делаешь на корте. Ты потрясающий человек и чемпион. Многим никогда не удается достичь тех высот, которых ты достиг за последние два-три года. И ты никогда не сдаёшься, господи боже. Мне это в тебе очень нравится, но хотелось бы, чтобы иногда ты проводил розыгрыши попроще (смеётся). Испанцы никогда не умирают, да (в ответ на такую же реплику Карлоса. — Прим. «Чемпионата»). Я это уже слышал. И испытывал на себе. Это один из самых тяжёлых и интересных матчей в моей жизни. Было ощущение, что это финал «Большого шлема». И я надеюсь, что через несколько недель мы встретимся в финале в Нью-Йорке. Это было бы здорово. Для зрителей. Возможно, не для меня», — заявил Джокович после финала.

Карлос Алькарас и Новак Джокович на церемонии награждения после финала «Мастерса» в Цинциннати Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Новак, пусть и с долей юмора, не скрывал, что Алькарас его порядком измотал и он считает испанца серьёзнейшей угрозой на своём пути. 36-летний Джокович заинтригован следующими противостояниями с испанцем. Это лучший вызов для него на финишном отрезке карьеры.

Хорошо, что у Новака есть такой раздражитель (в положительном смысле слова), иначе серб рисковал бы потерять мотивацию и мог прислушаться к совету своих родителей – уйти из тенниса в ближайшие год-полтора. Наличие соперника вроде Карлоса заставит Джоковича работать усерднее и продлит его спортивный век на радость всем фанатам тенниса.

Рядовые же фанаты в восторге от финала в Цинциннати и уже предвкушают новые битвы Джоковича и Алькараса. Бывшие и нынешние теннисисты разделяют их мнение.

«Новак!!!» — коротко написала 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Крис Эверт, сопроводив сообщение восторженными эмодзи.

«Безумный теннис. Новак Джокович, спасибо за то, что подарил яркие воспоминания. Карлос Алькарас, спасибо за следующие 15 лет. Не только за американские горки Цинциннати. Невероятно», — отметил бывший британский теннисист, ныне эксперт Марк Петчи.

«Лучший камбэк Новака в истории. Не думал, что он сможет изменить ситуацию после проигранного первого сета, отставания в брейк во второй партии и проблем из-за теплового удара. Какой чемпион, какое выступление. Как он совершил камбэк?» — восторгается бывший британский теннисист Грег Руседски.

«Мамма мия!!!» — коротко отреагировал итальянец Маттео Берреттини.

«Я знаю, что вы все будете орать на меня, но хватит! Можете себе представить, если бы им пришлось сыграть ещё два сета!? Закончили в трёх, и это хорошо!» — прокомментировала Рене Стаббс, бывшая тренер Серены Уильямс.

Что можно вкратце сказать по итогам «Мастерса» в Цинциннати? Хочется как можно скорее увидеть новую встречу Джоковича и Алькараса. Желательно, в финале предстоящего US Open.