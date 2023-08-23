8 топ-матчей среды в теннисе: Мирра Андреева, Гахов, Звонарёва сражаются в США

За чем следить 23 августа на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Екатерина Александрова (Россия, 4) – Александра Саснович (Беларусь, Q), Кливленд, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится четвёртая встреча Александровой и Саснович?

Во втором круге турнира в Кливленде встретятся одногодки — Екатерина Александрова и Александра Саснович, родившиеся в 1994 году. Теннисистки ранее встречались трижды, и во всех случаях сильнее оказалась Александрова, причём без потери сета — в квалификации Санкт-Петербурга-2017, в финале турнира 125К в Лиможе-2019 и в полуфинале Хертогенбосха-2023. Кто окажется сильнее на этот раз? В 1/4 финала победительница сыграет с китаянкой Синьюй Ван.

Екатерина Александрова Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 18:00*: Иван Гахов (Россия) – Захари Свайда (США), US Open – квалификация, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Гахов впервые пробиться в основу ТБШ?

26-летний россиянин Иван Гахов находится сейчас на наивысшем для себя 162-м месте в рейтинге ATP. Теннисист запомнился многим сражением, которое он дал Новаку Джоковичу на «Мастерсе» в Монте-Карло. Сейчас задача Ивана — впервые пробиться в основу «Шлема». Первый соперник Гахова в Нью-Йорке — 20-летний американец Захари Свайда.

Иван Гахов Фото: Jean Catuffe/Getty Images

🎾 18:00*: Кароль Монне (Франция) – Валерия Савиных (Россия), US Open – квалификация, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Савиных впервые в карьере попасть на US Open?

32-летняя Валерия Савиных за карьеру трижды выступала в основе ТБШ — и во всех случаях это был Australian Open (2012, 2013, 2021), а вот на US Open россиянка ни разу не смогла преодолеть квалификационный барьер. Удастся ли ей это сделать сейчас? Её первой соперницей будет 21-летняя француженка Кароль Монне, с которой они ранее не играли.

Валерия Савиных Фото: George Wood/Getty Images

🎾 18:00*: Диана Шнайдер (Россия, 2) – Хейли Баптист (США), US Open – квалификация, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пройдёт ли Шнайдер во второй круг квалификации?

19-летней Диане Шнайдер чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в основу US Open по рейтингу, и теперь она пробивается туда через квалификацию. Первая соперница россиянки — 21-летняя американка Хейли Баптист, с которой они пересекались в прошлом году на турнире 125К в Монтевидео, и тогда в 1/4 финала сильнее оказалась юная россиянка. Сумеет ли она сейчас пройти дальше по сетке?

Диана Шнайдер Фото: Darrian Traynor/Getty Images

🎾 21:00*: Вера Звонарёва (Россия) – Джейми Форлис (Австралия), US Open – квалификация, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что сумеет показать на этом US Open финалистка 2010 года?

Вера Звонарёва в своё время была финалисткой Уимблдона и US Open — 2010, поднималась на вторую строчку рейтинга WTA, а сейчас 38-летняя россиянка начинает поход в основу Открытого чемпионата США через квалификацию. Первой соперницей Веры будет австралийка Джейми Форлис, которая на 15 лет её младше.

Вера Звонарёва Фото: Mark Brown/Getty Images

🎾 21:00*: Эльвина Калиева (США) – Мария Тимофеева (Россия, 27), US Open – квалификация, 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Тимофеева в основу своего первого ТБШ?

19-летняя Мария Тимофеева уже заявила о себе в этом сезоне, завоевав титул в Будапеште, будучи лаки-лузером. Теперь юная россиянка пытается пробиться в основу своего первого ТБШ через квалификацию. Её первой соперницей будет американка Эльвина Калиева, причём обе девушки одного 2003 года рождения. Кто пройдёт во 2-й круг?

Мария Тимофеева Фото: Getty Images

🎾 21:00*: Сара Соррибес-Тормо (Испания, LL) – Вероника Кудерметова (Россия, 3/WC), Кливленд, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли Кудерметовой взять реванш у Соррибес-Тормо?

В стартовом раунде Кливленда Вероника Кудерметова одержала первую победу на американском харде. Теперь ей предстоит помериться силами с лаки-лузером из Испании Сарой Соррибес-Тормо. Теннисистки ранее встречались лишь однажды — на Australian Open — 2020 победу праздновала испанка. Удастся ли Веронике взять реванш? Победительница этого матча в 1/4 финала встретится с лучшей теннисисткой из пары Слоан Стивенс — Мирра Андреева.

Вероника Кудерметова Фото: Michael Regan/Getty Images

🎾 1:30*: Слоан Стивенс (США, 9) – Мирра Андреева (Россия), Кливленд, 2-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится битва Мирры Андреевой с чемпионкой US Open?

16-летняя Мирра Андреева за свою недолгую профессиональную карьеру уже третий раз будет встречаться с чемпионкой ТБШ. В 4-м круге Мадрида она проиграла Арине Соболенко, во втором круге Уимблдона уверенно справилась с Барборой Крейчиковой. И вот теперь во 2-м раунде Кливленда юной россиянке предстоит сыграть с 30-летней Слоан Стивенс, побеждавшей на US Open — 2017. Победительница матча в 1/4 финала встретится с лучшей теннисисткой из пары Соррибес-Тормо — Кудерметова.