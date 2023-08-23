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Рейтинговые расклады на US Open у мужчин и женщин: Джокович и Соболенко могут стать первыми ракетками по итогам турнира

Только чудо помешает Джоковичу снова стать 1-й ракеткой! Рейтинговые расклады на US Open
Даниил Сальников
Рейтинговые расклады на US Open у мужчин и женщин
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И у Соболенко отличные шансы сместить с теннисного трона Свёнтек.

Последний в сезоне турнир «Большого шлема» — US Open должен подарить болельщикам жаркие баталии. Борьба в Нью-Йорке будет идти не только за престижный титул и солидные призовые, но ещё и за звание первой ракетки мира как у мужчин, так и у женщин.

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Открытый чемпионат США стартует в понедельник, 28 августа, и уже традиционно лидеры мирового тенниса предшествующую неделю перед столь ответственным соревнованием пропускают и посвящают её тренировкам и целенаправленной подготовке к турниру. А это значит, что в рейтинге не будет никаких изменений по сравнению с последней версией от 21 августа. Поэтому уже сейчас можно прикинуть расклады по итогам US Open.

Рейтинг 52 недель ATP на 21 августа 2023 года:

1. Карлос Алькарас (Испания) – 9815 очков
2. Новак Джокович (Сербия) – 9795
3. Даниил Медведев (Россия) – 6260
4 (+1). Хольгер Руне (Дания) – 4790
5 (+2). Каспер Рууд (Норвегия) – 4715
6. Янник Синнер (Италия) – 4645
7 (-1). Стефанос Циципас (Греция) – 4580
8. Андрей Рублёв (Россия) – 4515
9. Тейлор Фритц (США) – 3605
10. Фрэнсис Тиафо (США) – 3050
11. Карен Хачанов (Россия) – 2845.

Хольгер Руне в последний момент запрыгнул на четвёртую строчку рейтинга 52 недель ATP, а значит, с таким номером посева избежит встречи с первой тройкой как минимум до полуфинала. Датчанин вместе с занимающими места с пятого по восьмое Каспером Руудом, Янником Синнером, Стефаносом Циципасом и Андреем Рублёвым идут настолько плотно, что перестановки в их группе наверняка продолжатся и после US Open. И всё же главное внимание сейчас устремлено на первую тройку. Отметим, что в лидирующей группе после заключительного в сезоне «Шлема» тоже могут быть существенные перестановки.

Стоит напомнить, что в прошлом году Карлос Алькарас завоевал в Нью-Йорке свой первый в карьере «Шлем», а значит, сейчас ему необходимо защищать аж 2000 рейтинговых очков. А вот Новак Джокович был тогда лишён возможности попасть в США из-за позиции по вакцинации от коронавируса. Таким образом, сейчас сербу ничего защищать не надо, и каждый набранный рейтинговый балл пойдёт ему в плюс. Что касается Даниила Медведева, то в 2022 году он пытался защитить титул, завоёванный сезоном ранее, но сенсационно сошёл с дистанции уже в четвёртом круге, проиграв австралийцу Нику Кирьосу. И сейчас россиянину надо защитить те 180 очков. А если он пройдёт по сетке дальше, то тоже получит существенную прибавку.

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Нетрудно заметить, что Джоковичу достаточно выиграть в первом круге, чтобы обойти Алькараса и в очередной раз стать первой ракеткой мира. Но и вторую позицию испанец может потерять в случае, если Медведев завоюет титул, а сам Карлос сойдёт с дистанции не позднее четвёртого круга (подробно смотрите в таблице). Так что только чудо поможет юному испанцу удержаться на вершине мирового рейтинга по итогам US Open.

Возможные очки, которые могут набрать представители топ-3 на US Open — 2023:

АлькарасДжоковичМедведев
рейтинг от 21.08981597956260
очки за USO-2022-20000-180
итого781597956080
Первый круг10782598056090
Второй круг45786098406125
Третий круг90790598856170
Четвёртый круг180799599756260
1/4 финала360817510 1556440
1/2 финала720853510 5156800
Финал1200901510 9957280
Титул2000981511 7958080

У женщин нас тоже ждёт захватывающая борьба за первое место. Сейчас между Игой Свёнтек и идущей второй Ариной Соболенко 1209 очков разницы – 9955 против 8746. В прошлом году на US Open белоруска сошла с дистанции в полуфинале, уступив как раз Свёнтек, которая в итоге и стала чемпионкой. После вычета прошлогодних баллов (780 у Арины и 2000 у Иги) белорусская теннисистка даже выйдет вперёд на 11 очков – у неё будет 7966, а у польки 7955. А это значит, что первое место получит та из них, кто пройдёт дальше хотя бы на один круг. При равенстве показателей (допустим одновременный сход в полуфинале, как это было недавно на «тысячнике» в Цинциннати) первой ракеткой мира станет Соболенко.

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Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» — US Open – пройдёт с 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке. Следите за материалами на «Чемпионате».

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