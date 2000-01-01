Все чемпионы ТБШ в сетке US Open — 2023: Медведев, Джокович, Соболенко

Стэн Вавринка (Швейцария)

А этот трёхкратный чемпион мэйджоров сыграет с японцем Йосихито Нисиокой, который опережает его в рейтинге (43-е место против 49-го). Шесть с половиной лет назад Вавринка победил Нисиоку в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.