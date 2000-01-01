Все чемпионы ТБШ в сетке US Open — 2023: Медведев, Джокович, Соболенко

Все чемпионы ТБШ в сетке US Open — 2023
Собрали всех победителей мэйджоров и их соперников по первому кругу турнира в Нью-Йорке.
Карлос Алькарас (Испания, 1)
Двукратный чемпион ТБШ сыграет с Домиником Кёпфером, 78-й ракеткой мира из Германии. Ранее они не играли друг с другом.
Новак Джокович (Сербия, 2)
23-кратного победителя мэйджоров ожидает встреча с французом Александром Мюллером, занимающим 85-е место в рейтинге ATP. Это будет первый их очный матч.
Даниил Медведев (Россия, 3)
Чемпион US Open 2021 года выйдет на корт с 34-летним венгром Аттилой Балажем. Медведев никогда не играл с этим теннисистом, который сейчас даже отсутствует в официальной классификации.
Энди Маррей (Великобритания)
Трёхкратный победитель ТБШ сразится с 71-й ракеткой мира Корентеном Муте (Франция). Это будет их первая встреча.
Стэн Вавринка (Швейцария)
А этот трёхкратный чемпион мэйджоров сыграет с японцем Йосихито Нисиокой, который опережает его в рейтинге (43-е место против 49-го). Шесть с половиной лет назад Вавринка победил Нисиоку в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Доминик Тим (Австрия)
Победитель US Open 2020 года выйдет на корт с бывшим российским, а ныне казахстанским теннисистом Александром Бубликом, 25-м сеяным. Четыре года назад Тим обыграл Бублика во втором круге «Ролан Гаррос».
Ига Свёнтек (Польша, 1)
Четырёхкратная чемпионка ТБШ сразится со шведкой Ребеккой Петерсон, занимающей 92-е место в рейтинге WTA. Свёнтек уже дважды обыгрывала её.
Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Победительница Australian Open — 2023 встретится с представительницей Бельгии Мариной Заневской, 113-й ракеткой мира. Прежде они не играли друг с другом.
Елена Рыбакина (Казахстан, 4)
Чемпионка Уимблдона — 2022 выйдет на корт с 37-й ракеткой мира Мартой Костюк с Украины. В начале этого сезона Костюк неожиданно одержала волевую победу над Рыбакиной в Аделаиде.
Маркета Вондроушова (Чехия, 9)
Действующая чемпионка Уимблдона померяется силами с кем-то из победительниц квалификации.
Петра Квитова (Чехия, 11)
Двукратная победительница Уимблдона сразится с испанкой Кристиной Бушкэ, 70-м номером мировой классификации. Это будет их первый очный матч.
Барбора Крейчикова (Чехия, 12)
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 сыграет с 82-й ракеткой мира Лючией Бронцетти, представляющей Италию. Ранее они не играли друг с другом.
Виктория Азаренко (Беларусь, 18)
Двукратная победительница Australian Open проведёт матч с француженкой Фионой Ферро. 190-я ракетка мира получила уайлд-кард на турнир. Ранее Азаренко и Ферро не играли друг с другом.
Елена Остапенко (Латвия, 20)
Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года выйдет на корт с 35-й ракеткой мира Ясмине Паолини (Италия). Это будет их первая встреча на уровне WTA.
Слоан Стивенс (США)
Победительница US Open — 2017 проведёт встречу с 19-й сеяной Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии. Четыре года назад Хаддад-Майя оказалась сильнее Стивенс в Акапулько.
Бьянка Андрееску (Канада)
Чемпионка US Open — 2019 сразится с украинкой Лесей Цуренко (45-е место в рейтинге WTA). Соперницы дважды играли друг с другом, причём в 2023-м, и обе встречи остались за Цуренко.
Софья Кенин (США)
Чемпионка Australian Open 2020 года сыграет с Аной Богдан из Румынии, 59-м номером мировой класссификации. В этом противостоянии счёт равный: 1-1.
Винус Уильямс (США, WC)
43-летняя семикратная чемпионка ТБШ сыграет с бывшей второй, а ныне 46-й ракеткой мира Паулой Бадосой (Испания). Ранее они не играли друг с другом
Каролина Возняцки (Дания, WC)
Наконец, победительница AO-2018, недавно возобновившая карьеру, в первом круге сыграет с кем-то из квалифаеров.
Все чемпионы ТБШ в сетке US Open — 2023: Медведев, Джокович, Соболенко
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