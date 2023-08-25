Андреева — главная надежда русского тенниса. Но Мирре пора обыгрывать звёзд

В последнее время лучший теннисист России, третий номер мужского рейтинга Даниил Медведев заслуженно собирает на себя едва ли не всё внимание отечественной публики. Никто не принижает заслуг Карена Хачанов и Андрея Рублёва, но кассу, как говорят в таких случаях, делает именно Даниил. Самые высокие котировки всегда были у 27-летнего москвича.

В женском теннисе всё гораздо скромнее. До успехов Шараповой, которые были у Марии в годы её профессиональной карьеры, никто из россиянок пока не добрался даже близко. Результат, эффектная фигура и грация, – у Маши было всё для того, чтобы забраться на теннисный Олимп. Теперь же в российском теннисе появилась новая талантливая спортсменка – 16-летняя Мирра Андреева. Именно ей некоторые эксперты прочат славу Шараповой. Такой вариант развития событий, безусловно, возможен, но есть определённые нюансы.

Так, нынешний US Open станет для Мирры уже третьим взрослым турниром из серии «Большого шлема». Дебют состоялся на «Ролан Гаррос». Андреева тогда стала самой молодой теннисисткой с 1995 года из тех, кому удалось преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Франции. В третьем круге Андреева уступила шестой ракетке мира Кори Гауфф (7:6, 1:6, 1:6), которая недавно выиграла женский «тысячник» в Цинциннати.

В июне 2023 года, снова через квалификацию, Мирра пробилась в основную сетку Уимблдона и добралась в Лондоне до четвёртого раунда, где обиднейшим образом проиграла Мэдисон Кис (6:3, 6:7 (4:7), 2:6) в завершившейся скандалом встрече.

Таким образом, Мирре сразу удалось превзойти свой лучший результат на турнирах «Большого шлема» и повторить рекорд Марии Шараповой, ранее единственной в XXI веке теннисистки, дошедшей до 1/8 финала Уимблдона в возрасте до 17 лет.

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Но не будем забывать, что Шарапова спустя год, в 2004-м, выиграла Уимблдон в возрасте 17 лет, победив в финале легендарную Серену Уильямс. Возможно, это достижение в следующем году повторит и Андреева, но пока Мирре явно не хватает сильной подачи и мощных ударов. Всё-таки Шарапова гораздо выше ростом.

«Мирра Андреева очень амбициозная девочка. Думаю, что если у неё всё хорошо будет со здоровьем, то в самое ближайшее время она будет в мировой элите. Зачем сравнивать Шарапову и Андрееву? Не стоит. Может быть, она даже лучше по результатам будет», – считает самый титулованный теннисист в истории России, бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

Нынешние достижения Мирры во взрослом женском туре ни в коем случае нельзя принижать: 62-я строчка в лайв-рейтинге – очень солидный результат для юной спортсменки. Но для того, чтобы улучшать свои результаты и становиться по настоящему звёздной теннисисткой, Андреевой пора начинать побеждать соперниц из топ-10 рейтинга и не проигрывать теннисисткам уровня Кис, находящимся во второй двадцатке. Конечно, биться со Свёнтек, Соболенко, Пегулой или Рыбакиной на данный момент нереально по целому ряду причин, но с той же Гауфф, как показала практика, вполне можно и нужно конкурировать. По сути, Мирра могла дожимать американку на «РГ», но, начиная со второго сета, не хватило физических кондиций и психологической устойчивости.

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Интересно, что если изучить женскую сетку на грядущем US Open, то сразу бросается в глаза вероятность того, что Андреева и Гауфф встретятся друг с другом уже во втором круге. Именно в таких матчах будущей звезде нужно переламывать себя и делать всё для того, чтобы брать реванш у набравшей ход Кори за обидное поражение в Париже. Безусловно, многие зависит и от тренера, который должен подвести свою подопечную к встрече в максимальных кондициях. В таком случае у Мирры появится ещё одна возможность для того, чтобы сверкнуть на глазах у всей теннисной публики и сделать заявку на удачное выступление.