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Как 16-летняя россиянка Мирра Андреева сыграет на US Open — 2023, все главные расклады

Андреева — главная надежда русского тенниса. Но Мирре пора обыгрывать звёзд
Павел Панышев
Что ждёт Мирру Андрееву на US Open — 2023
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16-летнюю россиянку называют наследницей Марии Шараповой. Станет ли она суперзвездой?

В последнее время лучший теннисист России, третий номер мужского рейтинга Даниил Медведев заслуженно собирает на себя едва ли не всё внимание отечественной публики. Никто не принижает заслуг Карена Хачанов и Андрея Рублёва, но кассу, как говорят в таких случаях, делает именно Даниил. Самые высокие котировки всегда были у 27-летнего москвича.

В женском теннисе всё гораздо скромнее. До успехов Шараповой, которые были у Марии в годы её профессиональной карьеры, никто из россиянок пока не добрался даже близко. Результат, эффектная фигура и грация, – у Маши было всё для того, чтобы забраться на теннисный Олимп. Теперь же в российском теннисе появилась новая талантливая спортсменка – 16-летняя Мирра Андреева. Именно ей некоторые эксперты прочат славу Шараповой. Такой вариант развития событий, безусловно, возможен, но есть определённые нюансы.

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Так, нынешний US Open станет для Мирры уже третьим взрослым турниром из серии «Большого шлема». Дебют состоялся на «Ролан Гаррос». Андреева тогда стала самой молодой теннисисткой с 1995 года из тех, кому удалось преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Франции. В третьем круге Андреева уступила шестой ракетке мира Кори Гауфф (7:6, 1:6, 1:6), которая недавно выиграла женский «тысячник» в Цинциннати.

В июне 2023 года, снова через квалификацию, Мирра пробилась в основную сетку Уимблдона и добралась в Лондоне до четвёртого раунда, где обиднейшим образом проиграла Мэдисон Кис (6:3, 6:7 (4:7), 2:6) в завершившейся скандалом встрече.

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Таким образом, Мирре сразу удалось превзойти свой лучший результат на турнирах «Большого шлема» и повторить рекорд Марии Шараповой, ранее единственной в XXI веке теннисистки, дошедшей до 1/8 финала Уимблдона в возрасте до 17 лет.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Но не будем забывать, что Шарапова спустя год, в 2004-м, выиграла Уимблдон в возрасте 17 лет, победив в финале легендарную Серену Уильямс. Возможно, это достижение в следующем году повторит и Андреева, но пока Мирре явно не хватает сильной подачи и мощных ударов. Всё-таки Шарапова гораздо выше ростом.

«Мирра Андреева очень амбициозная девочка. Думаю, что если у неё всё хорошо будет со здоровьем, то в самое ближайшее время она будет в мировой элите. Зачем сравнивать Шарапову и Андрееву? Не стоит. Может быть, она даже лучше по результатам будет», – считает самый титулованный теннисист в истории России, бывшая первая ракетка мира, победитель двух турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Евгений Кафельников.

Как Мария Шарапова выиграла Уимблдон в 17 лет:
Как выглядела 17-летняя Мария Шарапова во время своего триумфа на Уимблдоне
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Как выглядела 17-летняя Мария Шарапова во время своего триумфа на Уимблдоне

Нынешние достижения Мирры во взрослом женском туре ни в коем случае нельзя принижать: 62-я строчка в лайв-рейтинге – очень солидный результат для юной спортсменки. Но для того, чтобы улучшать свои результаты и становиться по настоящему звёздной теннисисткой, Андреевой пора начинать побеждать соперниц из топ-10 рейтинга и не проигрывать теннисисткам уровня Кис, находящимся во второй двадцатке. Конечно, биться со Свёнтек, Соболенко, Пегулой или Рыбакиной на данный момент нереально по целому ряду причин, но с той же Гауфф, как показала практика, вполне можно и нужно конкурировать. По сути, Мирра могла дожимать американку на «РГ», но, начиная со второго сета, не хватило физических кондиций и психологической устойчивости.

Если у вас не открывается опрос, то его можно пройти по ссылке.

Интересно, что если изучить женскую сетку на грядущем US Open, то сразу бросается в глаза вероятность того, что Андреева и Гауфф встретятся друг с другом уже во втором круге. Именно в таких матчах будущей звезде нужно переламывать себя и делать всё для того, чтобы брать реванш у набравшей ход Кори за обидное поражение в Париже. Безусловно, многие зависит и от тренера, который должен подвести свою подопечную к встрече в максимальных кондициях. В таком случае у Мирры появится ещё одна возможность для того, чтобы сверкнуть на глазах у всей теннисной публики и сделать заявку на удачное выступление.

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