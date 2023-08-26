3 топ-матча пятницы в теннисе: Александрова бьётся за титул в Кливленде

Посмотреть все события 26 августа в Матч-центре «Чемпионата»
Программа коротко:
- 🎾 18:00*: Вера Звонарёва (Россия) – Моюка Учижима (Япония), US Open – квалификация, финал
- 🏆 🎾 20:00*: Екатерина Александрова (Россия, 4) – Сара Соррибес-Тормо (Испания, LL), Кливленд, финал
- 🏆 🎾 0:00*: Себастьян Баэс (Аргентина, 6) – Иржи Легечка (Чехия, 5), Уинстон-Сейлем, финал
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Время в материале указано по Москве.
🎾 18:00*: Вера Звонарёва (Россия) – Моюка Учижима (Япония), US Open – квалификация, финал
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: сумеет ли именитая россиянка пробиться в основу US Open?
Бывшая вторая ракетка мира, финалистка Уимблдона и US Open — 2010 Вера Звонарёва, преодолевая сопротивление соперниц и непогоды, добралась до решающего раунда квалификации. И теперь за место в основе именитая россиянка поспорит с Моюкой Учижимой, которая моложе неё на 16 лет. Ранее теннисистки друг с другом не играли. Кто пробьётся в основу US Open?
Вера Звонарёва
Фото: Mark Metcalfe/Getty Images
🏆 🎾 20:00*: Екатерина Александрова (Россия, 4) – Сара Соррибес-Тормо (Испания, LL), Кливленд, финал
*Время матча может измениться и будет уточнено
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Интрига: возьмёт ли Александрова свой пятый титул в карьере?
Екатерина Александрова (4-й номер посева) пробилась в свой 7-й финал в карьере и теперь в субботу в Кливленде сразится в финале с Сарой Соррибес-Тормо. Испанка попала в основу в статусе лаки-лузера и по пути к решающему матчу выбила из сетки Веронику Кудерметову (3) и Слоан Стивенс (9), причём не отдала соперницам ни сета. Александрова и Соррибес-Тормо встречались до этого лишь раз — в квалификации Линца-2016 сильнее оказалась испанка. Сумеет ли Екатерина выиграть свой пятый титул в карьере и второй в сезоне после Хертогенбосха?
Екатерина Александрова
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
🏆 🎾 0:00*: Себастьян Баэс (Аргентина, 6) – Иржи Легечка (Чехия, 5), Уинстон-Сейлем, финал
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Интрига: кому достанется титул Уинстон-Сейлема?
22-летний аргентинец Себастьян Баэс завоевал за карьеру 3 титула и все на грунте — Эшторил-2022, Кордова и Кицбюэль-2023. Теперь же он пробился в свой первый финал на харде, где соперником будет чех Иржи Легечка, для которого это вообще первый финал уровня ATP. Ранее теннисисты встречались дважды. В финале мелкого турнира уровня M25 в Праге-2020 сильнее оказался Легечка, а вот в квалификации Кубка Дэвиса — 2022 победу уже праздновал Баэс.
Иржи Легечка
Фото: Jared C. Tilton/Getty Images
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