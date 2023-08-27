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Мария Шарапова приехала на US Open, ей задавали вопросы о возможном возобновлении карьеры

Шарапова феерично погостила на US Open. Неужели Мария вновь вернётся на корт?
Михаил Георгиев
Неужели Шарапова вновь вернётся на корт?
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Пока россиянка не слишком скучает по теннисным турнирам, но ностальгия постепенно нарастает.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова в феврале 2020 года завершила карьеру. Шарапова сосредоточилась на бизнесе и личной жизни со своим возлюбленным британским миллионером Александром Гилксом. 1 июля 2022 года Мария родила сына Теодора.

WTA-тур заметно потерял в привлекательности после ухода Марии. Возвращение россиянки моментально сделало бы её самой популярной и обсуждаемой теннисисткой в мире. Конечно, вероятность подобного развития событий в данный момент если не нулевая, то очень близка к этому показателю. Тем не менее Шарапова ясно даёт понять, что всё ещё любит теннис. Возможно, в какой-то момент она последует примеру Каролины Возняцки, которая недавно вернулась в тур после рождения двух детей, выдержав паузу без официальных матчей длиной более 3,5 года.

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В начале августа Мария Шарапова посетила Канаду для участия в конференции «Гендерное равенство в спорте». Мария также решила заехать в академию JC Ferrero-Equelite, которой владеет и управляет Хуан-Карлос Ферреро, бывший теннисист и тренер первой ракетки мира Карлоса Алькараса.

Мария пересеклась с Алькарасом и сделала с ним милое фото. 20-летний Карлос остался под впечатлением от встречи.

«Я смотрел много матчей Шараповой. Она была отличной теннисисткой, одной из лучших в мире. И я был в шоке, потому что не ожидал, что она будет здесь, в Торонто. Я увидел её в лифте, и это было так: Мария это или нет? Вы понимаете, что я имею в виду? Но было здорово встретиться с ней и узнать, что у неё всё хорошо. И немного поговорить, это было действительно приятно», – делился впечатлениями Алькарас.

Карлос Алькарас и Мария Шарапова

Карлос Алькарас и Мария Шарапова

Фото: Соцсети JC FERRERO-EQUELITE

И всё-таки визит Шараповой в Канаду в первую очередь был обусловлен причинами, не связанными с теннисом. Чего не скажешь о появлении Марии на US Open – 2023. Россиянка посетила Стадион Артура Эша в Нью-Йорке в компании со своим бывшим агентом Максом Айзенбадом. Шарапова раздавала автографы болельщикам, а во время непринуждённой беседы с Айзенбадом вдруг заговорила о ностальгии по теннису.

Шарапова: ты скучаешь по соревнованиям?
Айзенбад: я скучаю по тому, как ты играешь на турнирах.
Шарапова: о, это не так.
Айзенбад: это правда.
Шарапова: нет, я не скучаю по соревнованиям.
Айзенбад: возможно, ты вернёшься, и мы попробуем снова. Ты можешь это сделать.
Шарапова: (смеётся).

В соцсетях Мария опубликовало фото, на котором она взглядом окидывает корт арены, где вскоре стартует US Open. Возможно, в этот момент она вспоминала, как выиграла здесь титул в 2006 году. А может, в глубине души думала, что было бы неплохо вновь ещё хоть раз сыграть на этом хардовом покрытии перед нью-йоркской публикой. В своём последнем матче на US Open в 2019-м Мария без шансов проиграла Серене Уильямс (1:6, 1:6). Не лучшее «заключительное слово» на этом турнире.

Мария Шарапова на US Open — 2023

Мария Шарапова на US Open — 2023

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Шарапова ответила Айзенбаду, что не скучает по соревнованиям. Агента это очень разочаровало, поскольку камбэк Мари в тур стал бы воплощением его мечты. Конечно, если бы она при этом решила пользоваться его услугами. Шарапова на порядок опережает всех действующих теннисисток по количеству подписчиков в соцсетях. Любой её выход на корт в официальном матче сопровождался бы колоссальным ажиотажем.

Канадка Эжени Бушар никогда не выигрывала ТБШ, не была первой ракеткой мира и провела на топ-уровне только один сезон-2014, когда дошла до финала Уимблдона, а также до полуфиналов Australian Open и «Ролан Гаррос». Но и этого в совокупности с привлекательной внешностью ей хватило, чтобы обзавестись популярностью и долгосрочными спонсорскими контрактами – аудитория Эжени в соцсетях больше, чем у нынешних первых трёх ракеток мира Иги Свёнтек, Арины Соболенко и Джессики Пегулы, вместе взятых. Сейчас Бушар пребывает за пределами топ-200 рейтинга WTA, но каждое её редкое появление на корте (зачастую неудачное) привлекает огромное внимание.

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Что уж говорить о Шараповой, которая намного популярнее и титулованнее Бушар. Конечно, возвращаться просто «ради возвращения» Мария определённо не собирается. Вероятно, она на полном серьёзе сказала Айзенбаду, что не скучает по теннисным турнирам. Какая-то ностальгия у Марии наверняка осталась, но в данный момент она не настолько большая, чтобы бросить всё и сосредоточиться только на теннисе.

Хотя Шарапова поддерживает себя в хорошей форме. Перед поездкой в Нью-Йорк она показывала подписчикам цикл своих тренировок.

«Силовая работа даётся мне нелегко, но это очень важно», – написала Шарапова под фото после изнурительного занятия.

Мария Шарапова после тренировки

Мария Шарапова после тренировки

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Затем Мария опубликовала фотографию тарелки веганского салата.

«Не могу обещать, что Нью-Йорк будет выглядеть таким же здоровым», — отметила Шарапова перед поездкой на US Open.

Шарапова постоянно занимается физической активностью, соблюдает диету. Она собирается предстать перед многочисленной аудиторией на корте. Только не в официальных матчах. В феврале 2024 года Мария примет участие в турнире по пиклболу (вид спорта, сочетающий в себе элементы тенниса, бадминтона и настольного тенниса). Соревнование под названием The Pickleball Slam пройдёт в Голливуде. Транслировать его будет ESPN. Мария сыграет в паре с Джоном Макинроем. Их соперниками станут легендарные Андре Агасси и Штеффи Граф.

Мария Шарапова, Джон Макинрой, Андре Агасси и Штеффи Граф сыграют на турнире Pickleball Slam

Мария Шарапова, Джон Макинрой, Андре Агасси и Штеффи Граф сыграют на турнире Pickleball Slam

Фото: Соцсети The Pickleball Slam

В США пиклбол набирает популярность, а столь именитый список участников турнира и трансляция по крупному каналу гарантирует привлечение к турниру широкого внимания. Да, это выставочное соревнование. Но призовой фонд солидный для такого рода мероприятия — $ 1 млн. Играть спустя рукава никто не собирается.

Шарапова часто проводит тренировки с Макинроем, налаживает сыгранность с партнёром. То же самое делают Агасси и Граф, хотя им в этом плане проще, поскольку они являются мужем и женой. У Штеффи и Андре на двоих 30 побед на турнирах «Большого шлема» (в основном это заслуга Граф – 22 титула), у Марии и Джона – 12.

Тем не менее Шарапова – самая молодая участница соревнований, которая относительно недавно завершила карьеру. 64-летний Макинрой — самый возрастной, но Джон регулярно выходит на корт в выставочных матчах и поддерживает себя в отличной форме. По крайней мере, он выглядит стройнее, чем 53-летний Агасси, который слегка запустил себя и поднабрал лишнего веса. Так что ещё неизвестно, какую пару на турнире по пиклболу следует считать фаворитом.

Джон Макинрой и Мария Шарапова

Джон Макинрой и Мария Шарапова

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Ожидать возвращения Шараповой в WTA-тур пока не приходится. Марии уже 36 лет. Та же вышеупомянутая вернувшаяся Возняцки на три года младше, что для женского тенниса является солидной разницей. У Марии в жизни всё отлично после завершения карьеры. Она растит ребёнка, счастлива в отношениях с Гилксом. В материальном плане никаких проблем тоже нет.

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Чистое состояние Шараповой сейчас оценивается примерно в $ 196 млн. С каждым годом эта сумма увеличивается как минимум на пару десятков миллионов. Шарапова удачно инвестирует. Недавно она приобрела акции Public.com и криптовалютного стартапа MoonPay, а также получила место в совете директоров модной компании Moncler Group. Мария продолжает получать прибыль от старых вложений в стартапы Therabody и Tonal, сотрудничает с брендами Nike и Evian. По данным Forbes, она зарабатывает более $ 2 млн в месяц.

Если Шарапова когда-то решит вернуться на корт в официальных матчах, то точно не ради денег. У Марии должна появиться зашкаливающая ностальгия по былым временам, когда ей доводилось биться за победу в каждом матче. Посещение «Мастерса» в Торонто и US Open, а также грядущее участие в турнире по пиклболу с легендами тенниса теоретически могут усилить желание вернуться. Многие хотели бы вновь увидеть Шарапову в игре, но Мария будет принимать решение исходя лишь из собственных ощущений и интересов.

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