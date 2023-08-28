Стартует последний в сезоне «Шлем»! В понедельник в борьбу вступают 10 россиян. Все подробности — в трансляции.

Рахимова сражается на старте US Open! Болеем ещё за Кудерметову, Котова, Карацева. LIVE!

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию первого игрового дня на US Open – 2023. В понедельник на кортах Нью-Йорка запланировано 64 матча – по 32 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине.

Свои стартовые матчи проведут среди прочих и 10 россиян – Павел Котов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Камилла Рахимова, Вероника Кудерметова (16-й номер посева), Маргарита Бетова (SR), Элина Аванесян, Анна Калинская, Мирра Андреева и Татьяна Прозорова (Q). Причём для Сафиуллина и Андреевой это будет дебют на US Open, а для Прозоровой – вообще на ТБШ. Свои первые поединки на турнире проведут Ига Свёнтек и Новак Джокович. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!