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Кудерметова, Карацев, Рахимова, Котов: онлайн-трансляция US Open — 2023, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Рахимова сражается на старте US Open! Болеем ещё за Кудерметову, Котова, Карацева. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция US Open — 2023
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Стартует последний в сезоне «Шлем»! В понедельник в борьбу вступают 10 россиян. Все подробности — в трансляции.

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«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию первого игрового дня на US Open – 2023. В понедельник на кортах Нью-Йорка запланировано 64 матча – по 32 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине.

Свои стартовые матчи проведут среди прочих и 10 россиян – Павел Котов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Камилла Рахимова, Вероника Кудерметова (16-й номер посева), Маргарита Бетова (SR), Элина Аванесян, Анна Калинская, Мирра Андреева и Татьяна Прозорова (Q). Причём для Сафиуллина и Андреевой это будет дебют на US Open, а для Прозоровой – вообще на ТБШ. Свои первые поединки на турнире проведут Ига Свёнтек и Новак Джокович. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

US Open – 2023. Мужчины. Сетка
US Open – 2023. Женщины. Сетка
US Open (м). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ринки Хидзиката
110
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Павел Котов
98
Россия
Павел Котов
П. Котов
US Open (м). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 21:30 МСК
Роман Сафиуллин
60
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Марко Чеккинато
109
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
US Open (м). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 21:30 МСК
Аслан Карацев
77
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Иржи Легечка
29
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 18:00 МСК
Камилла Рахимова
72
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Не начался
1 2 3
         
         
Белинда Бенчич
13
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 20:00 МСК
Бернарда Пера
73
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
16
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 23:30 МСК
Ализе Корне
79
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Аванесян
66
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 23:30 МСК
Оливия Гадеки
139
Австралия
Оливия Гадеки
О. Гадеки
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
63
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 04:00 МСК
Татьяна Прозорова
227
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Возняцки
623
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Матчи понедельника
Live Даниил Сальников

Собрали для вас самые главные факты о турнире в этом материале.

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15:56 Даниил Сальников

Матчи понедельника

Вот перечень сегодняшних матчей игрового дня без подробностей.

15:54 Даниил Сальников

Выбрали для вас 11 матчей первого игрового дня US Open с участием 10 россиян и Новака Джоковича, который находится в одной победе от звания 1-й ракетки мира.

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