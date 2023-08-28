Рахимова сражается на старте US Open! Болеем ещё за Кудерметову, Котова, Карацева. LIVE!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки над стрелкой.
«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию первого игрового дня на US Open – 2023. В понедельник на кортах Нью-Йорка запланировано 64 матча – по 32 у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине.
Свои стартовые матчи проведут среди прочих и 10 россиян – Павел Котов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Камилла Рахимова, Вероника Кудерметова (16-й номер посева), Маргарита Бетова (SR), Элина Аванесян, Анна Калинская, Мирра Андреева и Татьяна Прозорова (Q). Причём для Сафиуллина и Андреевой это будет дебют на US Open, а для Прозоровой – вообще на ТБШ. Свои первые поединки на турнире проведут Ига Свёнтек и Новак Джокович. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Собрали для вас самые главные факты о турнире в этом материале.
Матчи понедельника
Вот перечень сегодняшних матчей игрового дня без подробностей.
Выбрали для вас 11 матчей первого игрового дня US Open с участием 10 россиян и Новака Джоковича, который находится в одной победе от звания 1-й ракетки мира.
- 28 августа 2023
-
16:35
-
16:02
-
15:48
-
15:14
-
15:00
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:25
-
12:16
-
12:00
-
09:59
-
09:57
-
09:45
-
09:39
-
09:25
-
05:52
-
01:59
- 27 августа 2023
-
23:40
-
22:32
-
21:36
-
19:20
-
18:28
-
17:55
-
17:41
-
16:16
-
16:03
-
14:29
-
14:12
-
13:25
-
11:55
-
11:51
-
10:54
-
10:41
-
10:02