Без шансов! Рыбакина разгромила украинку на US Open, отдав лишь три гейма

Елена Рыбакина однозначно в списке фаворитов нынешнего US Open. Пока в активе 24-летней уроженки Москвы победа только на одном турнире из категории «Большого шлема»: Уимблдоне. Однако останавливаться на достигнутом выступающая за Казахстан теннисистка явно не собирается.

Напомним, на завершившемся недавно турнире категории WTA-1000 в Цинциннати Елена снялась по ходу матча третьего круга с представительницей Италии Ясмине Паолини. Вообще, здоровье Рыбакиной в последнее время вызывает много вопросов, поэтому хочется пожелать девушке наконец-то найти оптимальную форму и показать свой лучший теннис.

«Я думаю, что в женской игре есть что-то вроде «Большой тройки», это Ига Свёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина, но я чувствую, что у женщин ещё есть потенциал для расширения этой тройки», – заявил бывший американский теннисист, а ныне эксперт и телекомментатор Лейф Ширас.

Действительно, все трое могут повторить достижения Биг-3 (Федерер, Джокович, Надаль) в мужском теннисе, хотя замахнуться на такое количество «Шлемов», безусловно, будет очень сложно.

В отчётной встрече первого круга Рыбакиной предстояло сразиться с украинкой Мартой Костюк. Единственный предыдущий поединок между ними во взрослом теннисе остался за Костюк. Марта выиграла во втором круге Аделаиды-2023 со счётом 6:7 (5), 6:2, 6:3. Также она брала верх в полуфинале юниорского Australian Open — 2017 (6:1, 7:5), где в итоге стала чемпионкой. Отметим, что Рыбакина тогда ещё выступала за Россию. Так что Марта – неудобная соперница для Елены.

Примечательно, что матч Рыбакина начала с подачи навылет. Подача – один из главных козырей Елены. В свою очередь, Костюк с ходу проиграла свою подачу, допустив в концовке двойную ошибку. Нервишки у украинки явно пошаливали.

Костюк периодически радовалась на ошибках соперницы, а это в теннисе дурной тон. Лена же привычно вела себя спокойно и сдержанно. В третьем гейме на подаче казахстанской спортсменки завязалась борьба, и Марта завершила его классным форхендом по линии, сделав обратный брейк. Правда, долго радоваться Костюк не пришлось – Рыбакина снова взяла чужую подачу и повела 3:1.

Ошибки у Лены всё равно проскакивали – порой в простой ситуации мяч направлялся в аут, однако заряженность и плотность ударов у одной из лучших теннисисток мира никуда не делись.

Елена Рыбакина Фото: Alex Pantling/Getty Images

При счёте 5:2 в пользу Рыбакиной украинке удалось уйти с 0:40 на своей подаче, но гейм, а вместе с ним и первый сет Костюк всё равно проиграла. После ключевой ошибки у сетки в простой ситуации Марта от злости со всей силы дважды запустила мячом в сетку. Странно, что не вмешивалась судья.

Очень близкая статистика первой партии — по 12 ударов навылет и ошибок у Елены, по 11 — у Марты. При этом сложилось ощущение, что очень многое зависит от Рыбакиной, ведь именно она вела игру, била намного мощнее, а Костюк с такими сильными и глубокими ударами не справлялась. На самых важных очках в концовках геймов представительница Казахстана действовала лучше.

Во втором сете Рыбакина сперва взяла свою подачу, а затем под ноль чужую – Костюк продолжала сильно нервничать и распылять негатив. При счёте 3:0 Костюк вызвала на корт физио, так как возникли какие-то проблемы с мышцами бедра. Или, вполне возможно, украинка просто хотела сбить темп.

После медицинского тайм-аута Марта начала с эйса и с трудом забрала гейм, а Лена допустила две двойных на своей подаче, но всё равно сделала счёт 4:1. Костюк окончательно «поплыла», ничего не сумев противопоставить представительнице Казахстана. Лишь три гейма проиграла Елена, впервые в карьере одолев Марту. Во втором круге Рыбакину ждёт победительница пары Удварди – Томлянович.

«Выиграй US Open, пожалуйста», — сказала Марта в адрес Елены после того, как пожала ей руку. А вот это, в отличие от поведения Костюк на протяжении всей встречи, похвально.