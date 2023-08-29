12 топ-матчей вторника в теннисе: Медведев, Касаткина, Рублёв начинают US Open

Посмотреть все события 29 августа в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Екатерина Александрова (Россия, 22) – Лейла Фернандес (Канада), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Александрова с финалисткой US Open?

Финалистка недавнего турнира в Кливленде Екатерина Александрова начинает US Open матчем с финалисткой этих соревнований-2021 Лейлой Фернандес из Канады. Ранее теннисистки встречались дважды и обменялись победами — Лейла была сильнее в Аделаиде-2022, а Екатерина — в Цинциннати того же года.

Екатерина Александрова Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 18:00*: Людмила Самсонова (Россия, 14) – Клэр Лю (США), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Самсонова закрепить успех на US Open?

Людмила Самсонова в неплохой форме подошла к US Open — дошла до полуфинала Вашингтона и финала Монреаля. В прошлом году в Нью-Йорке Самсонова добилась наивысшего пока для себя показателя на “Шлемах” — дошла до 4-го круга. В соперницы по 1-му раунду нынешнего розыгрыша US Open ей досталась американка Клэр Лю. Девушки ранее встречались дважды и обменялись победами — на 25К в Казерте-2017 сильнее была Лю, а в Абу-Даби-2023 отличилась уже россиянка. Победительница матча далее сыграет с лучшей теннисисткой из пары Ирина Бегу — Тамара Корпач.

Людмила Самсонова Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 19:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) – Аттила Балаж (Венгрия, SR), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как начнёт Медведев турнир с теннисистом без рейтинга?

Чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев провалил прошлый розыгрыш и теперь попытается снова добраться до решающих стадий соревнования. В первом круге ему достался в соперники 34-летний венгр Аттила Балаж, у которого сейчас нет никакого рейтинга. В 2020 году он добирался до 76-го места в рейтинге ATP, а последние пару лет почти не играл из-за травм. Ранее теннисисты не играли друг с другом. Чем завершится стартовый матч Медведева на турнире?

Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 19:30*: Александр Шевченко (Россия) – Кэмерон Норри (Великобритания, 16), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как выступит Шевченко на своём дебютном US Open?

22-летний Александр Шевченко дебютирует на US Open. В соперники по первому раунду россиянину достался опытный британец Кэмерон Норри, посеянный под 16-м номером. Ранее теннисисты друг с другом ещё не играли. Сумеет ли Александр преодолеть стартовый барьер?

Александр Шевченко Фото: Grant Halverson/Getty Images

🎾 19:30*: Карен Хачанов (Россия, 11) – Майкл Ммо (США, WC), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Хачанов начнёт хардовую серию?

Карен Хачанов не выступал из-за травмы два с половиной месяца — с момента поражения в четвертьфинале “Ролан Гаррос” от будущего чемпиона Новака Джоковича. И вот теперь россиянину предстоит без раскачки открывать хардовую серию сразу на ТБШ. В соперники по первому кругу ему достался далеко не самый звёздный обладатель уайлд-кард Майкл Ммо, с которым он ранее не играл. Победитель матча далее встретится с лучшим теннисистом из пары Диас Акоста — Иснер.

Карен Хачанов Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 20:00*: Янина Викмайер (Бельгия, LL) – Вера Звонарёва (Россия, Q), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто выиграет дерби двух теннисных мам?

Финалистка US Open — 2010 Вера Звонарёва успешно преодолела квалификацию и пробилась в основную сетку ТБШ — впервые за два года. Её соперницей по стартовому матчу будет ещё одна участница отборочных соревнований — 33-летняя Янина Викмайер, попавшая в сетку в статусе лаки-лузера. Любопытно, что обе девушки являются теннисными мамами. Ранее теннисистки встречались 4 раза, и счёт личных встреч у них пока равный. Вера выиграла в Лос-Анджелесе-2009 и на Уимблдоне-2010, а Янина — на 125K в Хуахине-2017 и на 125K в Чжэнчжоу-2018. Во втором круге победительница этого матча сыграет с лучшей теннисисткой из пары Аранча Рус — Мэдисон Кис (17).

Вера Звонарёва Фото: Mark Brown/Getty Images

🎾 21:30*: Дарья Касаткина (Россия, 13) – Алисия Паркс (США), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится первая встреча Касаткиной и Паркс?

Первая ракетка России Дарья Касаткина начнёт US Open матчем с перспективной местной теннисисткой Алисией Паркс. 22-летняя американка сейчас является 42-й ракеткой мира, а рекордным для неё является 40-е место. За карьеру она успела победить двух действующих теннисисток из топ-10 — гречанку Марию Саккари в Остраве-2022 и француженку Каролин Гарсию в Лионе-2023. Ранее Алисия и Дарья друг с другом не встречались. Во втором круге победительница сыграет с лучшей теннисисткой из пары Ана Богдан — Софья Кенин.

Дарья Касаткина Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 21:30*: Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Андрей Рублёв (Россия, 8), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Рублёв реванш за Цинциннати?

Андрей Рублёв откровенно провалил серию подготовительных турниров на американском харде. Одним из обидчиков россиянина был финн Эмиль Руусувуори, который выбил Андрея в стартовом матче “Мастерса” в Цинциннати-2023. И именно с ним россиянин сыграет в первом круге US Open. Выйдет ли Рублёв из пике? Сумеет ли взять реванш у финна?

Андрей Рублёв Фото: Aaron Doster/Getty Images

🎾 22:00*: Клара Таусон (Дания) – Анастасия Потапова (Россия, 27), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выправит ли Потапова неудачные показатели на US Open?

Анастасии Потаповой в соперницы по стартовому раунду US Open досталась 20-летняя датчанка Клара Таусон, с которой они до этого не играли. Для россиянки этот ТБШ пока самый неудачный — на Australian Open, “Ролан Гаррос” и Уимблдоне она уже была в 3-м круге, а вот на US Open дальше второго круга не проходила. Сумеет ли Анастасия выправить эту ситуацию? Ведь дальше победительнице стартового матча играть с не самыми опасными соперницами из пары Питон Стирнс — Виктория Томова.

Анастасия Потапова Фото: Stephen Pond/Getty Images

🎾 22:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия) – Фиона Кроули (США, Q), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Павлюченкова набрать ход?

Анастасия Павлюченкова после удачного выступления на “Ролан Гаррос”, где она дошла до 1/4 финала, не играла два с лишним месяца и первый хардовый матч провела только в Цинциннати. Сумеет ли опытная россиянка набрать ход и продвинуться по сетке US Open? Её первой соперницей будет 21-летняя американка Фиона Кроули, занимающая 729-е место в рейтинге WTA и попавшая в основу турнира через квалификацию. Ранее девушки друг с другом не играли. Во втором круге победительница матча встретится с лучшей теннисисткой из пары Элина Свитолина (26) — Анна-Лена Фридзам.

Анастасия Павлюченкова Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 23:30*: Анна Блинкова (Россия) – Джоди Бёррэдж (Великобритания), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Блинкова впервые выиграть матч на US Open?

24-летняя Анна Блинкова 6-й раз выступает в основной сетке US Open, но ещё никогда ранее не преодолевала этот барьер. В соперницы на турнире-2023 ей досталась ровесница — 96-я ракетка мира Джоди Бёррэдж из Великобритании. Ранее девушки друг с другом не встречались. Победительница матча далее сыграет с лучшей теннисисткой из пары Марина Заневская – Арина Соболенко.

Анна Блинкова Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 4:00*: Марина Заневская (Бельгия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Соболенко на турнире?

Белоруска Арина Соболенко начинает поход за титулом US Open и званием 1-й ракетки мира. Её первой соперницей станет 30-летняя бельгийка Марина Заневская, которая занимает 112-е место в рейтинге и ранее с Ариной не встречалась. Победительница матча далее сыграет с лучшей теннисисткой из пары Анна Блинкова — Джоди Бёррэдж.