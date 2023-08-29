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Теннисные матчи сегодня 29 августа 2023 — live-трансляции, расписание, история встреч, результаты, кто сыграет, сетка

12 топ-матчей вторника в теннисе: Медведев, Касаткина, Рублёв начинают US Open
Даниил Сальников
Теннисные матчи сегодня 29 августа
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За чем следить 29 августа на кортах Нью-Йорка.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Екатерина Александрова (Россия, 22) – Лейла Фернандес (Канада), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 18:00 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Лейла Фернандес
67
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Интрига: справится ли Александрова с финалисткой US Open?

Финалистка недавнего турнира в Кливленде Екатерина Александрова начинает US Open матчем с финалисткой этих соревнований-2021 Лейлой Фернандес из Канады. Ранее теннисистки встречались дважды и обменялись победами — Лейла была сильнее в Аделаиде-2022, а Екатерина — в Цинциннати того же года.

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 18:00*: Людмила Самсонова (Россия, 14) – Клэр Лю (США), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 18:00 МСК
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Клэр Лю
69
США
Клэр Лю
К. Лю

Интрига: сумеет ли Самсонова закрепить успех на US Open?

Людмила Самсонова в неплохой форме подошла к US Open — дошла до полуфинала Вашингтона и финала Монреаля. В прошлом году в Нью-Йорке Самсонова добилась наивысшего пока для себя показателя на “Шлемах” — дошла до 4-го круга. В соперницы по 1-му раунду нынешнего розыгрыша US Open ей досталась американка Клэр Лю. Девушки ранее встречались дважды и обменялись победами — на 25К в Казерте-2017 сильнее была Лю, а в Абу-Даби-2023 отличилась уже россиянка. Победительница матча далее сыграет с лучшей теннисисткой из пары Ирина Бегу — Тамара Корпач.

Людмила Самсонова

Людмила Самсонова

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 19:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) – Аттила Балаж (Венгрия, SR), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 19:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Аттила Балаж
Венгрия
Аттила Балаж
А. Балаж

Интрига: как начнёт Медведев турнир с теннисистом без рейтинга?

Чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев провалил прошлый розыгрыш и теперь попытается снова добраться до решающих стадий соревнования. В первом круге ему достался в соперники 34-летний венгр Аттила Балаж, у которого сейчас нет никакого рейтинга. В 2020 году он добирался до 76-го места в рейтинге ATP, а последние пару лет почти не играл из-за травм. Ранее теннисисты не играли друг с другом. Чем завершится стартовый матч Медведева на турнире?

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 19:30*: Александр Шевченко (Россия) – Кэмерон Норри (Великобритания, 16), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК
Александр Шевченко
83
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Кэмерон Норри
16
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Интрига: как выступит Шевченко на своём дебютном US Open?

22-летний Александр Шевченко дебютирует на US Open. В соперники по первому раунду россиянину достался опытный британец Кэмерон Норри, посеянный под 16-м номером. Ранее теннисисты друг с другом ещё не играли. Сумеет ли Александр преодолеть стартовый барьер?

Александр Шевченко

Александр Шевченко

Фото: Grant Halverson/Getty Images

🎾 19:30*: Карен Хачанов (Россия, 11) – Майкл Ммо (США, WC), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Майкл Ммо
89
США
Майкл Ммо
М. Ммо

Интрига: как Хачанов начнёт хардовую серию?

Карен Хачанов не выступал из-за травмы два с половиной месяца — с момента поражения в четвертьфинале “Ролан Гаррос” от будущего чемпиона Новака Джоковича. И вот теперь россиянину предстоит без раскачки открывать хардовую серию сразу на ТБШ. В соперники по первому кругу ему достался далеко не самый звёздный обладатель уайлд-кард Майкл Ммо, с которым он ранее не играл. Победитель матча далее встретится с лучшим теннисистом из пары Диас Акоста — Иснер.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 20:00*: Янина Викмайер (Бельгия, LL) – Вера Звонарёва (Россия, Q), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 20:00 МСК
Янина Викмайер
85
Бельгия
Янина Викмайер
Я. Викмайер
Не начался
1 2 3
         
         
Вера Звонарёва
677
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва

Интрига: кто выиграет дерби двух теннисных мам?

Финалистка US Open — 2010 Вера Звонарёва успешно преодолела квалификацию и пробилась в основную сетку ТБШ — впервые за два года. Её соперницей по стартовому матчу будет ещё одна участница отборочных соревнований — 33-летняя Янина Викмайер, попавшая в сетку в статусе лаки-лузера. Любопытно, что обе девушки являются теннисными мамами. Ранее теннисистки встречались 4 раза, и счёт личных встреч у них пока равный. Вера выиграла в Лос-Анджелесе-2009 и на Уимблдоне-2010, а Янина — на 125K в Хуахине-2017 и на 125K в Чжэнчжоу-2018. Во втором круге победительница этого матча сыграет с лучшей теннисисткой из пары Аранча Рус — Мэдисон Кис (17).

Вера Звонарёва

Вера Звонарёва

Фото: Mark Brown/Getty Images

🎾 21:30*: Дарья Касаткина (Россия, 13) – Алисия Паркс (США), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 21:30 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Алисия Паркс
42
США
Алисия Паркс
А. Паркс

Интрига: чем завершится первая встреча Касаткиной и Паркс?

Первая ракетка России Дарья Касаткина начнёт US Open матчем с перспективной местной теннисисткой Алисией Паркс. 22-летняя американка сейчас является 42-й ракеткой мира, а рекордным для неё является 40-е место. За карьеру она успела победить двух действующих теннисисток из топ-10 — гречанку Марию Саккари в Остраве-2022 и француженку Каролин Гарсию в Лионе-2023. Ранее Алисия и Дарья друг с другом не встречались. Во втором круге победительница сыграет с лучшей теннисисткой из пары Ана Богдан — Софья Кенин.

Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 21:30*: Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Андрей Рублёв (Россия, 8), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 21:30 МСК
Эмиль Руусувуори
56
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: возьмёт ли Рублёв реванш за Цинциннати?

Андрей Рублёв откровенно провалил серию подготовительных турниров на американском харде. Одним из обидчиков россиянина был финн Эмиль Руусувуори, который выбил Андрея в стартовом матче “Мастерса” в Цинциннати-2023. И именно с ним россиянин сыграет в первом круге US Open. Выйдет ли Рублёв из пике? Сумеет ли взять реванш у финна?

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Aaron Doster/Getty Images

🎾 22:00*: Клара Таусон (Дания) – Анастасия Потапова (Россия, 27), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 22:00 МСК
Клара Таусон
87
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
27
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Интрига: выправит ли Потапова неудачные показатели на US Open?

Анастасии Потаповой в соперницы по стартовому раунду US Open досталась 20-летняя датчанка Клара Таусон, с которой они до этого не играли. Для россиянки этот ТБШ пока самый неудачный — на Australian Open, “Ролан Гаррос” и Уимблдоне она уже была в 3-м круге, а вот на US Open дальше второго круга не проходила. Сумеет ли Анастасия выправить эту ситуацию? Ведь дальше победительнице стартового матча играть с не самыми опасными соперницами из пары Питон Стирнс — Виктория Томова.

Анастасия Потапова

Анастасия Потапова

Фото: Stephen Pond/Getty Images

🎾 22:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия) – Фиона Кроули (США, Q), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 22:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
98
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Фиона Кроули
729
США
Фиона Кроули
Ф. Кроули

Интрига: сумеет ли Павлюченкова набрать ход?

Анастасия Павлюченкова после удачного выступления на “Ролан Гаррос”, где она дошла до 1/4 финала, не играла два с лишним месяца и первый хардовый матч провела только в Цинциннати. Сумеет ли опытная россиянка набрать ход и продвинуться по сетке US Open? Её первой соперницей будет 21-летняя американка Фиона Кроули, занимающая 729-е место в рейтинге WTA и попавшая в основу турнира через квалификацию. Ранее девушки друг с другом не играли. Во втором круге победительница матча встретится с лучшей теннисисткой из пары Элина Свитолина (26) — Анна-Лена Фридзам.

Анастасия Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова

Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 23:30*: Анна Блинкова (Россия) – Джоди Бёррэдж (Великобритания), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 23:30 МСК
Анна Блинкова
38
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
         
Джоди Бёррэдж
96
Великобритания
Джоди Бёррэдж
Д. Бёррэдж

Интрига: сумеет ли Блинкова впервые выиграть матч на US Open?

24-летняя Анна Блинкова 6-й раз выступает в основной сетке US Open, но ещё никогда ранее не преодолевала этот барьер. В соперницы на турнире-2023 ей досталась ровесница — 96-я ракетка мира Джоди Бёррэдж из Великобритании. Ранее девушки друг с другом не встречались. Победительница матча далее сыграет с лучшей теннисисткой из пары Марина Заневская – Арина Соболенко.

Анна Блинкова

Анна Блинкова

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 4:00*: Марина Заневская (Бельгия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open – 1-й круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2023, среда. 04:00 МСК
Марина Заневская
112
Бельгия
Марина Заневская
М. Заневская
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: каким получится старт Соболенко на турнире?

Белоруска Арина Соболенко начинает поход за титулом US Open и званием 1-й ракетки мира. Её первой соперницей станет 30-летняя бельгийка Марина Заневская, которая занимает 112-е место в рейтинге и ранее с Ариной не встречалась. Победительница матча далее сыграет с лучшей теннисисткой из пары Анна Блинкова — Джоди Бёррэдж.

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

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